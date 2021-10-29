Агент Гарсия: «Думаю, Малком сыграет с „Динамо“»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Малкома, рассказал о шансах бразильца сыграть в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо».

Сыграет ли Малком сегодня? Не могу сказать точно, но думаю, что да.