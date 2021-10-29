Агент Гарсия: «Думаю, Малком сыграет с „Динамо“»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Малкома, рассказал о шансах бразильца сыграть в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо».
Сыграет ли Малком сегодня? Не могу сказать точно, но думаю, что да.
Малком пропустил игру прошлого тура со «Спартаком» из-за повреждения.
Матч «Зенит» — «Динамо» состоится сегодня, 29 октября. Начало — в 19:00 мск.
Состав Зенита: Крицюк, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Чистяков, Сутормин, Мостовой, Барриос, Азмун, Вендел, Клаудиньо.
Состав Динамо: Шунин, Бальбуэна, Варела, Ордец, Скопинцев, Захарян, Моро, Фомин, Макаров, Грулёв, Тюкавин.
Состав Зенита: Крицюк, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Чистяков, Сутормин, Мостовой, Барриос, Азмун, Вендел, Клаудиньо.
Состав Динамо: Шунин, Бальбуэна, Варела, Ордец, Скопинцев, Захарян, Моро, Фомин, Макаров, Грулёв, Тюкавин.