ГлавнаяНовостиЗаявки и составыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Агент Гарсия: «Думаю, Малком сыграет с „Динамо“»

вчера, 16:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Малкома, рассказал о шансах бразильца сыграть в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо».

Сыграет ли Малком сегодня? Не могу сказать точно, но думаю, что да.

Малком пропустил игру прошлого тура со «Спартаком» из-за повреждения.

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится сегодня, 29 октября. Начало — в 19:00 мск.

Все новости
Смолов не полетел в Нижний Новгород из-за сомнительного теста на COVID-19
Сегодня, 13:46 Комментарии5
СлухиКутепов и Гапонов просят у Витории разрешения играть за «Спартак-2»
Сегодня, 12:09 Комментарии26
Шварц о матче с «Зенитом»: «Подходим к игре с полной концентрацией»
28 октября Комментарии12
Куман: «Агуэро готов выходить в старте или провести весь второй тайм»
26 октября Комментарии6
Хайкин прокомментировал своё попадание в расширенный состав сборной России
25 октября Комментарии4
41 футболист, среди которых нет Дзюбы. Зато в расширенном составе сборной России сразу 7 новичков
25 октябряАлександр Чистяков в блоге Командный духКомментарии22
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:59
Сейчас Малком как никак нужен Зениту, впереди важный матч! Главное аккуратно сыграть, без усугубления травмы 👍
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:33
Команды уже назвали стартовые составы на игру:

Состав Зенита: Крицюк, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Чистяков, Сутормин, Мостовой, Барриос, Азмун, Вендел, Клаудиньо.

Состав Динамо: Шунин, Бальбуэна, Варела, Ордец, Скопинцев, Захарян, Моро, Фомин, Макаров, Грулёв, Тюкавин.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:35
Зачем негра трогать!Ему на лавке хорошо! Клаудиньо в разы лучше !
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:35
Все будет зависить от того, как будет складываться игра.
Cat01
Cat01
вчера в 16:35
Будем смотреть
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:17
Я думаю что не сыграет,поберегут!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100