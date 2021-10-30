Кутепов и Гапонов просят у Витории разрешения играть за «Спартак-2»

Центральные защитники «Спартака» Илья Кутепов и Илья Гапонов сами попросили у наставника Руя Витории разрешения играть за вторую команду. Несмотря на кадровые трудности в обороне, главный тренер «красно-белых» не рассчитывает на футболистов в ближайшем поединке против «Ростова». Связано это с тем, что Самуэль Жиго отбыл дисквалификацию.
Кутепов и Гапонов уже играли за «Спартак-2» с «Ротором» 17 октября и, скорее всего, выйдут на поле против «Торпедо» в ближайшей игре.
«Спартак» в 12 встречах набрал 17 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ.
Устарелая картинка!
Устарелая картинка!
Протянет до конца июня 2022-го и свалит свободным агентом.
И уж если игроки из основы просятся в дубль, то значит дела совсем плохи.
Пусть лучше "лучшие" опять пополняют антисборные туров...
Протянет до конца июня 2022-го и свалит свободным агентом.
И уж если игроки из основы просятся в дубль, то значит дела совсем плохи.
Пусть лучше "лучшие" опять пополняют антисборные туров...
Будут играть до тех пор, пока перестанут ошибаться и привозить )))
Будут играть до тех пор, пока перестанут ошибаться и привозить )))
Личка под 2 млн евро в год, играет от силы 3-4 матча в сезоне, а когда выходит то неизменно ошибается и привозит.
Стоит ли рассчитывать на такого футболиста? Отпустили бы с миром.
Неужели самого Кутепова всё устраивает и игры за "двойку" вершина его футбольных мечтаний?
Личка под 2 млн евро в год, играет от силы 3-4 матча в сезоне, а когда выходит то неизменно ошибается и привозит.
Стоит ли рассчитывать на такого футболиста? Отпустили бы с миром.
Неужели самого Кутепова всё устраивает и игры за "двойку" вершина его футбольных мечтаний?
Прямо "Исход Илий из Спартака"
Прямо "Исход Илий из Спартака"