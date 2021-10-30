Кутепов и Гапонов просят у Витории разрешения играть за «Спартак-2»

1635584998

вчера, 12:09

Центральные защитники «Спартака» и сами попросили у наставника Руя Витории разрешения играть за вторую команду. Несмотря на кадровые трудности в обороне, главный тренер «красно-белых» не рассчитывает на футболистов в ближайшем поединке против «Ростова». Связано это с тем, что отбыл дисквалификацию.

Кутепов и Гапонов уже играли за «Спартак-2» с «Ротором» 17 октября и, скорее всего, выйдут на поле против «Торпедо» в ближайшей игре.