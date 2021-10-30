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Кутепов и Гапонов просят у Витории разрешения играть за «Спартак-2»

вчера, 12:09

Центральные защитники «Спартака» Илья Кутепов и Илья Гапонов сами попросили у наставника Руя Витории разрешения играть за вторую команду. Несмотря на кадровые трудности в обороне, главный тренер «красно-белых» не рассчитывает на футболистов в ближайшем поединке против «Ростова». Связано это с тем, что Самуэль Жиго отбыл дисквалификацию.

Кутепов и Гапонов уже играли за «Спартак-2» с «Ротором» 17 октября и, скорее всего, выйдут на поле против «Торпедо» в ближайшей игре.

«Спартак» в 12 встречах набрал 17 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:23
Кутепов место себе готовит в ФНЛ.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:05
Удачи ребятам в новых командах в следующем сезоне
YVG
YVG
вчера в 14:26
Эдак спартак-2 станет сильнее спартака-1.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 14:13
Кутепов уже сам не хочет продлеваться, а ждёт конца сезона, что бы свалить из Спартака.
Устарелая картинка!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:11
Не знаю как дела с Гапоновым, а Кутепова маринуют из-за контракта.
Протянет до конца июня 2022-го и свалит свободным агентом.
И уж если игроки из основы просятся в дубль, то значит дела совсем плохи.
Пусть лучше "лучшие" опять пополняют антисборные туров...
санек002
санек002 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 14:09
соболев на ком закончил?на заремме?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:04
Ещё одного позора они не переживут ..
112910415
112910415
вчера в 13:59
пусть бегают хоть там
Cat01
Cat01
вчера в 13:47
Им надо больше играть?!?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:45
Игроки реально оценили свои силы
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:37
Надо разрешить,пусть играют!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:23
А что Кутепову в "Спартаке" никак контракт то не продлят с такими проблемами в нападении?
Capral
Capral
вчера в 13:17
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 13:13
    А разве можно ЗМС КутЯпову играть В ФНЛ.? Это же дискредитирует высокое звание ЗМС.
    makkie
    makkie ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 12:44
    И Рассказов, и Максименко.
    Будут играть до тех пор, пока перестанут ошибаться и привозить )))
    MopkoBHuk
    MopkoBHuk ответ Брулин (раскрыть)
    вчера в 12:43
    Отсиживают много миллионные контракты
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 12:43
    Можно Спартак-2 сыграть.
    Capral
    Capral
    вчера в 12:43
    Я не понял, они просят Виторию играть за Спартак-2? Ему даже за Спартак-10 играть нельзя!!!
    makkie
    makkie
    вчера в 12:42, ред.
    Лично я уже несколько лет не понимаю, зачем Спартак держит Кутепова?
    Личка под 2 млн евро в год, играет от силы 3-4 матча в сезоне, а когда выходит то неизменно ошибается и привозит.
    Стоит ли рассчитывать на такого футболиста? Отпустили бы с миром.

    Неужели самого Кутепова всё устраивает и игры за "двойку" вершина его футбольных мечтаний?
    Сп62
    Сп62
    вчера в 12:42
    Лучше играть в ФНЛ, чем писутствовать в РПЛ. В конечном итоге они всё-таки игроки.
    beefs
    beefs
    вчера в 12:40
    похвальное желание играть в футбол...
    Futurista
    Futurista ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 12:28
    Мыши и кактус...
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 12:19
    Хотят получить игровую практику.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 12:18
    Что они вообще делают в РПЛ и в частности в Спартаке?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 12:17, ред.
    Вот это номер....
    Прямо "Исход Илий из Спартака"
    LOpp
    LOpp
    вчера в 12:12
    Это что значит, на поле опять появится Рассказов?
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