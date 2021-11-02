«Ювентус» продолжает падение. Итоги 11-го тура Серии А

Семак – герой сезона. «Зенит» уже поздравляют с очередным чемпионством Возможно, Уткин поспешил, но лидер РПЛ укрепил позиции.

У Дзюбы и Веретенникова по 143 гола. Рекорд результативности чемпионатов России неизбежно будет побит А пока на вершине двое.