ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2021/2022

«Ювентус» продолжает падение. Итоги 11-го тура Серии А

сегодня, 00:48

Завершились все матчи 11-го тура Серии А.

«Аталанта» — «Лацио» 2:2
Голы: Сапата Дуван 45+1, Де Рон Мартен 90+4 — Педро 18, Иммобиле Чиро 74

«Верона» — «Ювентус» 2:1
Голы: Симеоне Джованни 11, Симеоне Джованни 14 — МакКенни Уэстон 80

«Торино» — «Сампдория» 3:0
Голы: Прат Деннис 17, Синго Вильфрид 52, Белотти Андреа 90+3

«Интер» — «Удинезе» 2:0
Голы: Корреа Хоакин 60, Корреа Хоакин 68

«Фиорентина» — «Специа» 3:0
Голы: Влахович Душан 44 (пенальти), Влахович Душан 62, Влахович Душан 74

«Дженоа» — «Венеция» 0:0

«Сассуоло» — «Эмполи» 1:2
Голы: Тонелли Лоренцо 43 (автогол) — Пинамонти Андреа 83 (пенальти), Журковски Шимон 90+3

«Салернитана» — «Наполи» 0:1
Гол: Зелински Петр 61

«Рома» — «Милан» 1:2
Голы: Эль-Шаарави Стефан 90+3 — Ибрагимович Златан 26, Кессье Франк 57 (пенальти)

«Болонья» — «Кальяри» 2:0
Голы: Де Сильвестри Лоренцо 50, Арнаутович Марко 90+6

«Ювентус» продолжает падение. Итоги 11-го тура Серии А

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 05:53
Юввентус ждёт Семака
Gahi
Gahi
сегодня в 04:45
Интересно что сейчас мешает команде находиться на верхней строчки турнирной таблицы. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:48
Команда сливает тренера!
протон
протон
сегодня в 01:03
А как там с прессингом дела? 30 голов Роналду уже распределили между всеми нападающими ?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:54
Ах товарисч Аллегри, мешал вам Роналдо!!!???
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