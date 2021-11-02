«Ювентус» продолжает падение. Итоги 11-го тура Серии А

Завершились все матчи 11-го тура Серии А.
«Аталанта» — «Лацио» 2:2
Голы: Сапата Дуван 45+1, Де Рон Мартен 90+4 — Педро 18, Иммобиле Чиро 74
«Верона» — «Ювентус» 2:1
Голы: Симеоне Джованни 11, Симеоне Джованни 14 — МакКенни Уэстон 80
«Торино» — «Сампдория» 3:0
Голы: Прат Деннис 17, Синго Вильфрид 52, Белотти Андреа 90+3
«Интер» — «Удинезе» 2:0
Голы: Корреа Хоакин 60, Корреа Хоакин 68
«Фиорентина» — «Специа» 3:0
Голы: Влахович Душан 44 (пенальти), Влахович Душан 62, Влахович Душан 74
«Дженоа» — «Венеция» 0:0
«Сассуоло» — «Эмполи» 1:2
Голы: Тонелли Лоренцо 43 (автогол) — Пинамонти Андреа 83 (пенальти), Журковски Шимон 90+3
«Салернитана» — «Наполи» 0:1
Гол: Зелински Петр 61
«Рома» — «Милан» 1:2
Голы: Эль-Шаарави Стефан 90+3 — Ибрагимович Златан 26, Кессье Франк 57 (пенальти)
«Болонья» — «Кальяри» 2:0
Голы: Де Сильвестри Лоренцо 50, Арнаутович Марко 90+6