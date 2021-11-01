ПСЖ побеждает, а «Монако» уступает аутсайдеру. Итоги 12-го тура Лиги 1

Завершились все поединки 12-го тура чемпионата Франции.
«Пари Сен-Жермен» — «Лилль» 2:1
Голы: Маркиньос 74, Ди Мария Анхель 88 — Дэвид Джонатан 31
«Мец» — «Сент-Этьен» 1:1
Голы: Булайя Фарид 9 — Хазри Вахби 16
«Лион» — «Ланс» 2:1
Голы: Токо Экамби Карл 25 (пенальти), Ауар Уссем 41 — Муинга Арно 61
«Анже» — «Ницца» 1:2
Голы: Буфаль Софьян 29 (пенальти) — Делор Анди 57, Делор Анди 90+1
«Бордо» — «Реймс» 3:2
Голы: Адли Ясин 73, Бриан Джимми 78, Бриан Джимми 90+4 (пенальти) — Экитике Уго 37, Локо Брэдли 63
«Монпелье» — «Нант» 2:0
Голы: Молле Флоран 64, Вахи Сепе 71
«Страсбур» — «Лорьян» 4:0
Голы: Ажорке Людовик 28, Диалло Хабибу 39, Диалло Хабибу 45+1, Томассон Адриен 64
«Труа» — «Ренн» 2:2
Голы: Рами Адиль 38, Дингом Тристан 40 — Агер Наиф 9, Терье Мартен 81
«Брест» — «Монако» 2:0
Голы: Мунье Стив 18, Онора Франк 79
«Клермон» — «Марсель» 0:1
Гол: Юндер Дженгиз 25
С результатами прошлого тура можно ознакомиться тут.
https://www.soccer.ru/game?from=tab
https://www.soccer.ru/game?from=tab