ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2021/2022

ПСЖ побеждает, а «Монако» уступает аутсайдеру. Итоги 12-го тура Лиги 1

сегодня, 01:00

Завершились все поединки 12-го тура чемпионата Франции.

«Пари Сен-Жермен» — «Лилль» 2:1
Голы: Маркиньос 74, Ди Мария Анхель 88 — Дэвид Джонатан 31

«Мец» — «Сент-Этьен» 1:1
Голы: Булайя Фарид 9 — Хазри Вахби 16

«Лион» — «Ланс» 2:1
Голы: Токо Экамби Карл 25 (пенальти), Ауар Уссем 41 — Муинга Арно 61

«Анже» — «Ницца» 1:2
Голы: Буфаль Софьян 29 (пенальти) — Делор Анди 57, Делор Анди 90+1

«Бордо» — «Реймс» 3:2
Голы: Адли Ясин 73, Бриан Джимми 78, Бриан Джимми 90+4 (пенальти) — Экитике Уго 37, Локо Брэдли 63

«Монпелье» — «Нант» 2:0
Голы: Молле Флоран 64, Вахи Сепе 71

«Страсбур» — «Лорьян» 4:0
Голы: Ажорке Людовик 28, Диалло Хабибу 39, Диалло Хабибу 45+1, Томассон Адриен 64

«Труа» — «Ренн» 2:2
Голы: Рами Адиль 38, Дингом Тристан 40 — Агер Наиф 9, Терье Мартен 81

«Брест» — «Монако» 2:0
Голы: Мунье Стив 18, Онора Франк 79

«Клермон» — «Марсель» 0:1
Гол: Юндер Дженгиз 25

С результатами прошлого тура можно ознакомиться тут.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 02:47
Давайте дождёмся появления на сайте David Younga, он объяснит. Alexgurzan, у меня просьба, не надо в ответ вставлять сообщение от Mikke двухмесячной давности. Нам интересно как в итоге функционирует группа без призов. Пожалуйста, дайте ответить тому кто в теме.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:44
Доброй ночи 🌙 Всем. Я извиняюсь, а как узнать в какой я сейчас группе ??? Что-то ничего не пойму. И как узнать я что нибудь выиграл в этом месяце ?
alexgurzan
alexgurzan ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 01:43
В группе без призов такие же способы заработка очков.
1bear
1bear ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 01:41
извините,но я про группу "без призов"...
alexgurzan
alexgurzan ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 01:10
"Способы заработать очки для ставок", тут:
https://www.soccer.ru/game?from=tab
1bear
1bear
сегодня в 01:02
Можно подробней про группу...как начисляются очки для ставок? спасибо...
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