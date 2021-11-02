Итальянский журналист: «„Ювентус“ переживает худший период в истории клуба»

Журналист издания Tuttosport Массимо Франки поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Зенитом».

Хочу отметить, что «Ювентус» переживает свой худший период в истории клуба! Всего 15 очков после 11 матчей в Серии А! И отрыв в 16 очков от «Милана» и «Наполи», которые лидируют в турнирной таблице. Безмерный позор для клуба, персонала и игроков. Болельщики в ярости, они кипят! Думаю, у «Зенита» есть немаленькие шансы зацепить очки с «Ювентусом».

У гостей выделяется Клаудиньо. Это футболист топ уровня! За ним в Италии пока не следят, но, уверен, скоро он заявит о себе. Он был очень хорош в первом матче против «Ювентуса».