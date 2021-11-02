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Итальянский журналист: «„Ювентус“ переживает худший период в истории клуба»

вчера, 14:04
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Журналист издания Tuttosport Массимо Франки поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Зенитом».

Хочу отметить, что «Ювентус» переживает свой худший период в истории клуба! Всего 15 очков после 11 матчей в Серии А! И отрыв в 16 очков от «Милана» и «Наполи», которые лидируют в турнирной таблице. Безмерный позор для клуба, персонала и игроков. Болельщики в ярости, они кипят! Думаю, у «Зенита» есть немаленькие шансы зацепить очки с «Ювентусом».

У гостей выделяется Клаудиньо. Это футболист топ уровня! За ним в Италии пока не следят, но, уверен, скоро он заявит о себе. Он был очень хорош в первом матче против «Ювентуса».

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 19:28
Стать еще более злым и битым.
112910415
112910415
вчера в 18:19
итак, на что же способен битый и злой Ювентус ?!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:50
Текущая ситуация Ювентуса похожа на историю из фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона», когда человек, который родился стариком начал молодеть с годами. «Старая Синьора» начала молодеть в сезоне 2020/21, и постепенно теряет жизненный опыт.
Bivaliy67
Bivaliy67
вчера в 14:27
Худший период был, когда за договорняки Юве понизили в классе. А сейчас, так, временные трудности и то, лишь в борьбе за скудетто. В ЛЧ то пока всё складывалось более чем удачно (надеюсь только до сегодняшнего матча)...
FERIS
FERIS
вчера в 14:19
Сейчас некоторые болелы Ювентуса будут здесь писать,что во всём виноват Роналду)
oFANATo
oFANATo
вчера в 14:14
Сегодня будет ясно....может ли команда Семака играть не только в автобус с таким кризисным Юве.
ДСА
ДСА
вчера в 14:06
До серии В, где они уже были, еще далеко.
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