Роналду: «Всегда нелегко играть против „Аталанты“ в Бергамо»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» в своём инстаграме высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты».

Возвращаемся в Италию, страну, которая так хорошо приняла меня и мою семью, удивительное место, которое навсегда останется в моём сердце. По опыту знаю, что в Бергамо всегда нелегко играть против такой команды, как «Аталанта», но мы сделаем всё возможное, чтобы сохранить первое место в нашей группе. Это Лига чемпионов, а мы — «Манчестер Юнайтед»! Мы там, где мы должны быть! Вперёд, «дьяволы»!