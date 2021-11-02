Роналду: «Всегда нелегко играть против „Аталанты“ в Бергамо»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в своём инстаграме высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты».
Возвращаемся в Италию, страну, которая так хорошо приняла меня и мою семью, удивительное место, которое навсегда останется в моём сердце. По опыту знаю, что в Бергамо всегда нелегко играть против такой команды, как «Аталанта», но мы сделаем всё возможное, чтобы сохранить первое место в нашей группе. Это Лига чемпионов, а мы — «Манчестер Юнайтед»! Мы там, где мы должны быть! Вперёд, «дьяволы»!
«Красные дьяволы» опережают «Вильярреал» и своих соперников из серии А на два очка в группе F при нынешних обстоятельствах, обыграв обеих команд на «Олд Траффорд» в последних двух раундах.
«Манчестер Юнайтед» должен оценить пару игроков перед матчем Лиги чемпионов, - говорит босс Уле Гуннар Сульшер.
Босс «Юнайтед» не назвал игроков, но, похоже, не слишком беспокоился об их шансах. Поль Погба, который в настоящее время отбывает дисквалификацию за красную карточку в матче с «Ливерпулем», скорее всего сыграет.
«Сегодня утром мы хорошо выглядели на тренировке. Все были там», - сказал Сульшер.
Сульшер проиграв 0:5 дома «Ливерпулю», переключился на защиту из трех человек для победы над «Тоттенхэмом» со счетом 0:3, а в атаке лидировали Криштиану Роналду и Эдинсон Кавани. Эта победа оставила «Юнайтед» пятым в Премьер-лиге.
Сульшера не будет интересовать, предпочтут ли они такую же тактическую схему для игры в Италии.
«Я, конечно, не могу дать вам план игры и тактику, но у нас есть команда, которая может играть разными способами», - сказал он.
«Вы можете применить любую тактику или систему, все зависит от игроков и от того, как они выполняют роль - вот в чем разница».
«Качество того, что мы делали, было более важным, чем система, в которую мы играли».
«Красные дьяволы» опережают «Вильярреал» и своих соперников из серии А на два очка в группе F при нынешних обстоятельствах, обыграв обеих команд на «Олд Траффорд» в последних двух раундах.
«Манчестер Юнайтед» должен оценить пару игроков перед матчем Лиги чемпионов, - говорит босс Уле Гуннар Сульшер.
Босс «Юнайтед» не назвал игроков, но, похоже, не слишком беспокоился об их шансах. Поль Погба, который в настоящее время отбывает дисквалификацию за красную карточку в матче с «Ливерпулем», скорее всего сыграет.
«Сегодня утром мы хорошо выглядели на тренировке. Все были там», - сказал Сульшер.
Сульшер проиграв 0:5 дома «Ливерпулю», переключился на защиту из трех человек для победы над «Тоттенхэмом» со счетом 0:3, а в атаке лидировали Криштиану Роналду и Эдинсон Кавани. Эта победа оставила «Юнайтед» пятым в Премьер-лиге.
Сульшера не будет интересовать, предпочтут ли они такую же тактическую схему для игры в Италии.
«Я, конечно, не могу дать вам план игры и тактику, но у нас есть команда, которая может играть разными способами», - сказал он.
«Вы можете применить любую тактику или систему, все зависит от игроков и от того, как они выполняют роль - вот в чем разница».
«Качество того, что мы делали, было более важным, чем система, в которую мы играли».
В группе F, в которой играют обе команды, команды расположились очень "плотно",
и пожалуй, кто будет играть в плей-офф Лиги чемпионов, решится в последнем туре. Поэтому, нелегко будет всем командам и победит сильнейший в этой группе, две команды, которые и займут первое и второе место...
Но победа одной из команд в этой игре, увеличивает эти шансы на выход в плей-офф ЛЧ, и в особенности в случае победы МЮ, команды, которая лидирует в этой группе имея в своём активе 6очк, "Аталанта"-4 очк., Вильярреал-4очк., Янг Бойз-3очк.
Шансы на выход в плей-офф есть у всех четырёх команд, а кто и как использует эти шансы, мы пожалуй, увидим только в последнем туре группового турнира ЛЧ в этой группе, где соперники достойны друг друга .
В группе F, в которой играют обе команды, команды расположились очень "плотно",
и пожалуй, кто будет играть в плей-офф Лиги чемпионов, решится в последнем туре. Поэтому, нелегко будет всем командам и победит сильнейший в этой группе, две команды, которые и займут первое и второе место...
Но победа одной из команд в этой игре, увеличивает эти шансы на выход в плей-офф ЛЧ, и в особенности в случае победы МЮ, команды, которая лидирует в этой группе имея в своём активе 6очк, "Аталанта"-4 очк., Вильярреал-4очк., Янг Бойз-3очк.
Шансы на выход в плей-офф есть у всех четырёх команд, а кто и как использует эти шансы, мы пожалуй, увидим только в последнем туре группового турнира ЛЧ в этой группе, где соперники достойны друг друга .