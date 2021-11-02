Воронин: «„Динамо“ всегда ставит перед собой высокие задачи»

Тренер «Динамо» оценил итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка России. Соперником москвичей стал «Нижний Новгород».

Первую игру в чемпионате мы «Нижнему» проиграли дома. Поэтому для нас это будет интересная игра. Я хочу сказать спасибо Дмитрию Аленичеву, что он изначально нас закинул в другую корзину. Важно, что мы будем играть дома. Надеюсь, что всё для нас закончится хорошо.

Задача на Кубок? «Динамо» всегда ставит перед собой высокие задачи. К сожалению, мы не всегда добиваемся их (улыбается).