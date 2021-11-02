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Воронин: «„Динамо“ всегда ставит перед собой высокие задачи»

вчера, 21:16
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород01.03.2022 Не начался

Тренер «Динамо» Андрей Воронин оценил итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка России. Соперником москвичей стал «Нижний Новгород».

Первую игру в чемпионате мы «Нижнему» проиграли дома. Поэтому для нас это будет интересная игра. Я хочу сказать спасибо Дмитрию Аленичеву, что он изначально нас закинул в другую корзину. Важно, что мы будем играть дома. Надеюсь, что всё для нас закончится хорошо.

Задача на Кубок? «Динамо» всегда ставит перед собой высокие задачи. К сожалению, мы не всегда добиваемся их (улыбается).

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Все комментарии
qwr4am82rpaw
qwr4am82rpaw
сегодня в 05:02
Только никогда их не решает
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:22
Для Динамо хороший жребий, проходной.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:18
Ну удачи вам и побед!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:52
Вот именно:Дважды появляется шанс полидировать,и оба раза провал.Теперь уже в роли догоняющих.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:22
Так и нужно...
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