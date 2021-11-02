Аршавин: «У „Зенита“ хороший шанс победить „Ювентус“»

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин порассуждал о предстоящем матче питерской команды против «Ювентуса».
Думаю, что сегодня у «Зенита» хороший шанс победить «Ювентус». Как это ни странно.
Можно ли безболезненно заменить Дугласа Сантоса и Кузяева? Чемпионат России показывает, что да.
Лига чемпионов — это не чемпионат России? Сегодня проверим!
Зенит из Санкт-Петербурга представит свои шансы против Ювентуса. Гости входят в эту игру после двух побед подряд и будут полны уверенности.
Возможный стартовый состав «Ювентуса»: Войцех Щенсный, Данило, Бонуччи, Де Лигт, Сандро, Куадрадо, Бентанкур, Локателли, Кьеза, Мора, Дибала.
Возможный стартовый состав «Зенита»: Крицюк, Ловрен, Чистяков, Ракицкий, Сутормин, Кузяев, Вендель, Караваев, Малком, Азмун, Клаудиньо.
«Ювентусу» не удалось выиграть последние три матча во всех турнирах. В последних двух матчах они пропустили четыре раза. Им предстоит сыграть против команды, забившей 11 голов в последних двух играх.
Тем не менее, «Ювентус» выигрывал все три матча группового этапа Лиги чемпионов, и в каждой из них они сохраняли чистую таблицу.
«Зенит» вступает в эту игру в впечатляющей форме, и в последних двух матчах они неплохо забивают. Тем не менее, «Ювентус» был сильным в Лиге чемпионов, и испытывает сильное давление, чтобы победить.
Хозяева будут полностью мотивированы на этот матч, и победа «Ювентуса» кажется вероятной. Аршавин тоже прав, посмотрим.
Зенит из Санкт-Петербурга представит свои шансы против Ювентуса. Гости входят в эту игру после двух побед подряд и будут полны уверенности.
Возможный стартовый состав «Ювентуса»: Войцех Щенсный, Данило, Бонуччи, Де Лигт, Сандро, Куадрадо, Бентанкур, Локателли, Кьеза, Мора, Дибала.
Возможный стартовый состав «Зенита»: Крицюк, Ловрен, Чистяков, Ракицкий, Сутормин, Кузяев, Вендель, Караваев, Малком, Азмун, Клаудиньо.
«Ювентусу» не удалось выиграть последние три матча во всех турнирах. В последних двух матчах они пропустили четыре раза. Им предстоит сыграть против команды, забившей 11 голов в последних двух играх.
Тем не менее, «Ювентус» выигрывал все три матча группового этапа Лиги чемпионов, и в каждой из них они сохраняли чистую таблицу.
«Зенит» вступает в эту игру в впечатляющей форме, и в последних двух матчах они неплохо забивают. Тем не менее, «Ювентус» был сильным в Лиге чемпионов, и испытывает сильное давление, чтобы победить.
Хозяева будут полностью мотивированы на этот матч, и победа «Ювентуса» кажется вероятной. Аршавин тоже прав, посмотрим.