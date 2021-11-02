Аршавин: «У „Зенита“ хороший шанс победить „Ювентус“»

Экс-футболист «Зенита» порассуждал о предстоящем матче питерской команды против «Ювентуса».

Думаю, что сегодня у «Зенита» хороший шанс победить «Ювентус». Как это ни странно.

Можно ли безболезненно заменить Дугласа Сантоса и Кузяева? Чемпионат России показывает, что да.

Лига чемпионов — это не чемпионат России? Сегодня проверим!