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Аршавин: «У „Зенита“ хороший шанс победить „Ювентус“»

вчера, 19:59
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин порассуждал о предстоящем матче питерской команды против «Ювентуса».

Думаю, что сегодня у «Зенита» хороший шанс победить «Ювентус». Как это ни странно.

Можно ли безболезненно заменить Дугласа Сантоса и Кузяева? Чемпионат России показывает, что да.

Лига чемпионов — это не чемпионат России? Сегодня проверим!

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:36
ну вот, проверили
Телогрейка
Телогрейка
сегодня в 00:24
Пустышки
kq7x24v7cxmc
kq7x24v7cxmc
сегодня в 00:15
    g42yff3vjh72
    g42yff3vjh72
    сегодня в 00:13
    Коментатор из себя весь ввшел, отрабатывает гонорар.
    wz59gr3qrfbd
    wz59gr3qrfbd
    сегодня в 00:11
      y3r8prwhncxz
      y3r8prwhncxz
      сегодня в 00:02
      ХА-ХА-ХА, андрюша рассмешил, шутгороховый.
      Mourinho22
      Mourinho22
      вчера в 23:13
      Аршавин ты 8а уже 1-0 до перерева еще трьошка минимум
      Garrincha58
      Garrincha58
      вчера в 22:55
      Аршавин иди в .... никаких шансов нет
      Gor Ter-Aristacessian
      Gor Ter-Aristacessian ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 22:20
      А ничего что я написал «Возможный стартовый состав», а не «100%-ный стартовый состав». Когда нечего написать, лучше вообще не написать. А так - как хотите. Главное то, что не оскорбили как многие это делали в прошлом месяце. Спасибо!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
      вчера в 22:15
      А ничего, что Кузяев не полетел в Турин, а Малком только начал тренировки?
      minai
      minai
      вчера в 21:20, ред.
      Что, в составе Ювентуса будет 7 человек ? Ну тогда точно у Зенита есть шанс.
      Valentinych
      Valentinych
      вчера в 21:16
      Аршавин... лишь бы что-нибудь сказать.
      Но! Фанаты все равно будут верить и болеть. Какие бы шансы не нарисовали букмекеры.
      rubinovyi2
      rubinovyi2
      вчера в 21:16
      Откуда такая увереность у экспертов и оракулов,всех мастей или просто выдают желаемое за действительность?
      Gor Ter-Aristacessian
      Gor Ter-Aristacessian
      вчера в 21:05
      «Ювентус» вступает в эту игру после двух поражений от Сассуоло и Вероны - две команды, которые они должны обыграть. Итальянские гиганты находятся под огромным давлением после неудачного начала сезона, и они не могут позволить себе снова ошибиться дома.

      Зенит из Санкт-Петербурга представит свои шансы против Ювентуса. Гости входят в эту игру после двух побед подряд и будут полны уверенности.

      Возможный стартовый состав «Ювентуса»: Войцех Щенсный, Данило, Бонуччи, Де Лигт, Сандро, Куадрадо, Бентанкур, Локателли, Кьеза, Мора, Дибала.

      Возможный стартовый состав «Зенита»: Крицюк, Ловрен, Чистяков, Ракицкий, Сутормин, Кузяев, Вендель, Караваев, Малком, Азмун, Клаудиньо.

      «Ювентусу» не удалось выиграть последние три матча во всех турнирах. В последних двух матчах они пропустили четыре раза. Им предстоит сыграть против команды, забившей 11 голов в последних двух играх.

      Тем не менее, «Ювентус» выигрывал все три матча группового этапа Лиги чемпионов, и в каждой из них они сохраняли чистую таблицу.

      «Зенит» вступает в эту игру в впечатляющей форме, и в последних двух матчах они неплохо забивают. Тем не менее, «Ювентус» был сильным в Лиге чемпионов, и испытывает сильное давление, чтобы победить.

      Хозяева будут полностью мотивированы на этот матч, и победа «Ювентуса» кажется вероятной. Аршавин тоже прав, посмотрим.
      David Young
      David Young ответ Mourinho22 (раскрыть)
      вчера в 20:57
      Верить можно и какой-то шанс победить есть всегда. Просто тут Андрей Аршавин преувеличил насчёт хороших шансов.
      Mourinho22
      Mourinho22
      вчера в 20:56
      Аршавин ты чьо 56? Или в сказку попал? какая победа?
      ARMENIAN
      ARMENIAN
      вчера в 20:52
      3-0 не хотите?
      drug01
      drug01
      вчера в 20:47
      Хотя бы ничейку
      Futurista
      Futurista
      вчера в 20:36
      По мнению буков, а они редко ошибаются...хороший шанс победить у Ювентуса...
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 20:23
      Шансы выиграть у Ювентуса? Возможно в карты и есть, в футбол не знаю. Скорее нет.
      Сп62
      Сп62
      вчера в 20:23
      Надежда умирает последней. Наше дело болеть за победу или хотя бы ничью.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 20:16
      Скажи кто мне полгода назад что "У Зенита хороший шанс ушатать Юве в гостях" я бы смеялся полчаса....
      Сегодня - просто улыбаюсь..))
      beefs
      beefs
      вчера в 20:14
      шанс то есть, но вот как им воспользоваться..
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 20:14
      Это тот самый ШАНС,,входящий в число 10\100?
      протон
      протон
      вчера в 20:10, ред.
      Это не Рпл, это ЛЧ. Победы в РПЛ не имеют никакого отношения к возможностям в ЛЧ
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