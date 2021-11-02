ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2021/2022

А. Березуцкий: «У ЦСКА и „Сочи“ получилась одна из самых сильных пар»

вчера, 21:03
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА01.03.2022 Не начался

Наставник ЦСКА Алексей Березуцкий оценил итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка России. Соперником москвичей стал «Сочи».

У нас получилась одна из самых сильных пар по итогам жеребьевки. Всего в двух матчах команды РПЛ сыграют между собой, и одна из пар — ЦСКА с «Сочи». То, что мы через несколько дней сыграем с ними на выезде, вряд ли сильно поможет в подготовке к кубковой встрече, потому что она состоится лишь спустя несколько месяцев, и многое изменится.

По крайней мере, наверняка сыграем в неплохих погодных условиях. В остальном же говорить детально пока нет смысла, потому что игра состоится только в начале марта.

Все новости
Помазан: «Помню Игнашевича по ЦСКА, иногда пихал ему»
Сегодня, 13:54 Комментарии3
Гаджиев: «Многие игроки „Зенита“ необученные, детский сад»
Сегодня, 13:37 Комментарии7
Бышовец: «Семак не смог заставить игроков поверить в себя в матче с „Юве“»
Сегодня, 13:14 Комментарии14
Семшов: «„Зениту“ в матче с „Юве“ немного не хватило активности впереди»
Сегодня, 12:48 Комментарии6
Чистяков: «Игроки „Зенита“ отдали все силы в матче против „Ювентуса“»
Сегодня, 08:53 Комментарии30
Джикия: «Игра против „Кубани“ будет интересной»
Вчера, 23:23 Комментарии15
Сортировать
Все комментарии
58q3xdx4bug6
58q3xdx4bug6
сегодня в 04:59
Так оно и есть
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 23:30
Тут жребий был слепым.
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:30
В марте матчи будут непредсказуемы ....команды только, только выйдут из зимней спячки . .🤗
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:14
Лёша Перекати-Мяч-на Поле,опять продуете 0-1 ,или играть на победу попробуете?
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:08
Пара, в которой сложно предсказать результат матча... Сложно предсказать победителя этой пары...
beefs
beefs
вчера в 21:05
Кубок есть кубок...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:04
Да будет непросто, да и тем более на выезде!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100