А. Березуцкий: «У ЦСКА и „Сочи“ получилась одна из самых сильных пар»

Наставник ЦСКА оценил итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка России. Соперником москвичей стал «Сочи».

У нас получилась одна из самых сильных пар по итогам жеребьевки. Всего в двух матчах команды РПЛ сыграют между собой, и одна из пар — ЦСКА с «Сочи». То, что мы через несколько дней сыграем с ними на выезде, вряд ли сильно поможет в подготовке к кубковой встрече, потому что она состоится лишь спустя несколько месяцев, и многое изменится.

По крайней мере, наверняка сыграем в неплохих погодных условиях. В остальном же говорить детально пока нет смысла, потому что игра состоится только в начале марта.