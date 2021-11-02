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Семак: «„Ювентус“ в любом состоянии остаётся „Ювентусом“»

вчера, 18:54
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак порассуждал о предстоящем матче с «Ювентусом».

Готовимся с хорошим настроением, но понимаем, что соперник непростой – «Ювентус» в любом состоянии остается «Ювентусом». Это футбол, тем он и интересен. Надежда на положительный результат есть, а мы должны сделать все, чтобы увеличить шансы на осуществление мечты – это, естественно, победа.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:57
"Зенит" останется "ЗенитоМ",
хотя осыпь его звездАми,
в Европе он ползёт со скрипом,
топча надежды сапогами.
Vintaje
Vintaje
вчера в 20:32
Ставлю на очередное достойное поражение 1:0
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:13
Будет не просто, но Зюба всех победит!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:54
Юве теперь мотивирован!
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:43
Желаю победы зениту, ставлю на ничью, но думаю победит Юве.
протон
протон
вчера в 19:42
Желаю Зениту уехать из Турина с очками!
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:36
Сможет Зенит обыграть кризисный Ювентус делящий 9- 10 место в чемпионате Италии или нет?....Будет Семак опять играть трусливо или решится хоть раз сыграть достойно?
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:29
В Лиге все противники сильные и не надо ждать послабления.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:24
Веры в Зенит мало, как и в Спартак и Локомотив. Получим 0 из 9.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:21
Помимо всего прочего...победа это ещё и € 2,7 млн евро.....
Это с Сассуоло Юве может не стараться...с Сочи Зенит может играть по-ленивке...
А тут походу пободаются....есть за что...
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 19:11
Мечта говоришь?Ну-ну..)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:04
Ай да молодец Семак , успел !!!)))
Постелил во время соломинку !!!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:57
Прав, Сергей Богданович!
ЮВЕ всегда соперник достойный, тем более в ЛЧ.
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