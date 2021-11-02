Семак: «„Ювентус“ в любом состоянии остаётся „Ювентусом“»

Наставник «Зенита» Сергей Семак порассуждал о предстоящем матче с «Ювентусом».
Готовимся с хорошим настроением, но понимаем, что соперник непростой – «Ювентус» в любом состоянии остается «Ювентусом». Это футбол, тем он и интересен. Надежда на положительный результат есть, а мы должны сделать все, чтобы увеличить шансы на осуществление мечты – это, естественно, победа.
хотя осыпь его звездАми,
в Европе он ползёт со скрипом,
топча надежды сапогами.
хотя осыпь его звездАми,
в Европе он ползёт со скрипом,
топча надежды сапогами.
Это с Сассуоло Юве может не стараться...с Сочи Зенит может играть по-ленивке...
А тут походу пободаются....есть за что...
Это с Сассуоло Юве может не стараться...с Сочи Зенит может играть по-ленивке...
А тут походу пободаются....есть за что...
Постелил во время соломинку !!!
Постелил во время соломинку !!!
ЮВЕ всегда соперник достойный, тем более в ЛЧ.
ЮВЕ всегда соперник достойный, тем более в ЛЧ.