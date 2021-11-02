Семак: «„Ювентус“ в любом состоянии остаётся „Ювентусом“»

Наставник «Зенита» порассуждал о предстоящем матче с «Ювентусом».

Готовимся с хорошим настроением, но понимаем, что соперник непростой – «Ювентус» в любом состоянии остается «Ювентусом». Это футбол, тем он и интересен. Надежда на положительный результат есть, а мы должны сделать все, чтобы увеличить шансы на осуществление мечты – это, естественно, победа.