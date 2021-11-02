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Джикия: «Я однозначно против полной отмены лимита»

вчера, 18:17

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в РПЛ.

Я однозначно против полной отмены лимита, но я думаю, что в любом случае нужны какие-то ограничения.

Я считаю, что лимит никак не связан с тем, что мы редко выигрываем. Думаю, проблема в том, что уровень футболистов, которые приезжают играть в российских командах, значительно упал. Это надо признать. Сейчас в клубах редко появляются зарубежные игроки, у которых наши парни могут учиться. И в итоге лига не прогрессирует. Очень тяжело расти, когда рядом с тобой партнеры твоего же уровня. Особенно начинающим футболистам важно на поле встречаться с игроками, которые на две головы выше. Потому что уровень подготовки в России пока точно оставляет желать лучшего.

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Все комментарии
Владимир Анохин
Владимир Анохин
сегодня в 11:03
"...Сейчас в клубах редко появляются зарубежные игроки, у которых наши парни могут учиться..."
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Кто-нибудь может назвать имена наших футболистов, которых можно назвать учениками Халка или Вагнера Лав? Вот и я не могу! Так что это всё сказки про учёбу у легионеров.
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 22:36
Ещё бы паспортист был против отмены лимита
mahb9ik
mahb9ik
вчера в 22:27
Если уж и делать лимит, то думаю 15 иностранцев плюс 10 наших, хочешь ЗП хорошую и играть в старте звиздуй прогрессировать на тренировках, а то только языком чесать могут и все, клоуны!
stachel
stachel
вчера в 21:17
Почему против Джикия, понятно. Играл бы не в Спаме, а максимум в Крыльях. И з/п была бы совсем другой. Идея отмены лимита проста до дури: не можешь выиграть конкуренцию у загорелых с пальмы, иди играть в ФНЛ и там повышай мастерство! Все остальное болтовня.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:45, ред.
Сколько людей, столько и мнений. Но всё же, как показывает практика, сегодня для наших футболистов лимит это способ выбить себе жирный контракт, а уже рост мастерства и повышение его уровня отходит на второй план. Последнее приобретение того же Спартака, где играет Джикия, молодого полузащитника из Асенала Хлусевича, состоявшееся на прошлой неделе, яркое тому подтверждение. Зарплата двадцатилетнего игрока составит порядка двух миллионов евро в год и играть он будет рядом с Джикией, уровень которого по его же словам оставляет желать лучшего, а должен быть на две головы выше. Не удивлюсь, что вскоре последуют покупки Агаларова, симпатичной молодёжи из Самары и других периферийных клубов, где их пока ещё не разбаловали жирными зарплатами в обеспеченные клубы Москвы и Питера. Так какой наш футболист после этого будет желать отмены лимита.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:23
Я тоже против полной отмены лимита. Объясню почему.
Если отменить лимит, то наши клубы совсем перестанут обращать внимание на россиян. Можно набрать сербов и африканцев так как они будут дешевле. Но проблема в том, что мне не интересен будет Чемпион России без россиян. Скажу более. Если условный Зенит в условном Турине выпустит 11 легионеров - я не буду видеть причин за него болеть. В этом случае он не будет для меня ничем отличаться от Ювентуса.
Что ставят в вину лимиту? То что из-за него непомерно растут зарплаты паспортистов. Я согласен, это проблема. Но ведь можно бороться с ней, не трогая при этом лимит. Рецепт? Да, пожалуйста. Ввести лимит зарплаты для футболиста. Чтобы можно было приглашать хороших футболистов или стимулировать к росту россиян каждый клуб может вывести из-под лимита 10 (количество можно обсуждать) человек. Дальше просто: хочешь получать много - выиграй конкуренцию внутри команды. Не можешь - получай в лимите, либо уходи в команду где сможешь попасть в число 10. Тогда придётся напрягаться чтобы заработать деньги. Но и россиян из клубов мы не выгоним.
протон
протон
вчера в 19:21
Зачем вообще прогрессировать у когда получаешь такие бабки и меня российский паспорт, отмените лимит и тот же Джикия уже не будет получать такие деньги и станет полировать лавку
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:13
Ктото против ктото за!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:54
Джикия забеспокоился. Сейчас то он паспортист, и за счёт этого неплохую денежку имеет...
Garrincha58
Garrincha58 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 18:53
а кто флагман Джигит что ли постоянно косячит и привозит голешники а все шишки на Рассказова
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:52
всё правильно сказал Джигит если убрать лимит то тебя в Спартаке точно бы не было играл бы в ФНЛ вместе с Амкаром или канул в лету вместе с пермским футболом
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:42, ред.
Даже флагманы нашего футбола мочатся под себя,как услышат страшную фразу "убрать лимит". Это для них сродни апокалипсису...ну если бы эти крестящиеся с выходом на поле знали,что сие значит.
Mangur
Mangur
вчера в 18:41
Вообще надо запретить иностранцев в России.
shur
shur
вчера в 18:36
...а мы и так уже очень давно смотрим западные фильмы, ходим на спектакли западных авторов, слушаем ихнею музыку, смотрим и восхищаемся картинами
зарубежных художников, а спорт то чем хуже, скоро за сборную 11 угольков выходить будут....!!!
Cat01
Cat01
вчера в 18:35
У каждого своё мнение
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:29
Когда платят и так под завязку зачем совершенствоваться.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:21
Лучше иметь гарантированное место, чем бороться за него.
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