Джикия: «Я однозначно против полной отмены лимита»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в РПЛ.
Я однозначно против полной отмены лимита, но я думаю, что в любом случае нужны какие-то ограничения.
Я считаю, что лимит никак не связан с тем, что мы редко выигрываем. Думаю, проблема в том, что уровень футболистов, которые приезжают играть в российских командах, значительно упал. Это надо признать. Сейчас в клубах редко появляются зарубежные игроки, у которых наши парни могут учиться. И в итоге лига не прогрессирует. Очень тяжело расти, когда рядом с тобой партнеры твоего же уровня. Особенно начинающим футболистам важно на поле встречаться с игроками, которые на две головы выше. Потому что уровень подготовки в России пока точно оставляет желать лучшего.
Если отменить лимит, то наши клубы совсем перестанут обращать внимание на россиян. Можно набрать сербов и африканцев так как они будут дешевле. Но проблема в том, что мне не интересен будет Чемпион России без россиян. Скажу более. Если условный Зенит в условном Турине выпустит 11 легионеров - я не буду видеть причин за него болеть. В этом случае он не будет для меня ничем отличаться от Ювентуса.
Что ставят в вину лимиту? То что из-за него непомерно растут зарплаты паспортистов. Я согласен, это проблема. Но ведь можно бороться с ней, не трогая при этом лимит. Рецепт? Да, пожалуйста. Ввести лимит зарплаты для футболиста. Чтобы можно было приглашать хороших футболистов или стимулировать к росту россиян каждый клуб может вывести из-под лимита 10 (количество можно обсуждать) человек. Дальше просто: хочешь получать много - выиграй конкуренцию внутри команды. Не можешь - получай в лимите, либо уходи в команду где сможешь попасть в число 10. Тогда придётся напрягаться чтобы заработать деньги. Но и россиян из клубов мы не выгоним.
Если отменить лимит, то наши клубы совсем перестанут обращать внимание на россиян. Можно набрать сербов и африканцев так как они будут дешевле. Но проблема в том, что мне не интересен будет Чемпион России без россиян. Скажу более. Если условный Зенит в условном Турине выпустит 11 легионеров - я не буду видеть причин за него болеть. В этом случае он не будет для меня ничем отличаться от Ювентуса.
Что ставят в вину лимиту? То что из-за него непомерно растут зарплаты паспортистов. Я согласен, это проблема. Но ведь можно бороться с ней, не трогая при этом лимит. Рецепт? Да, пожалуйста. Ввести лимит зарплаты для футболиста. Чтобы можно было приглашать хороших футболистов или стимулировать к росту россиян каждый клуб может вывести из-под лимита 10 (количество можно обсуждать) человек. Дальше просто: хочешь получать много - выиграй конкуренцию внутри команды. Не можешь - получай в лимите, либо уходи в команду где сможешь попасть в число 10. Тогда придётся напрягаться чтобы заработать деньги. Но и россиян из клубов мы не выгоним.