Джикия: «Я однозначно против полной отмены лимита»

Защитник «Спартака» рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в РПЛ .

Я однозначно против полной отмены лимита, но я думаю, что в любом случае нужны какие-то ограничения.

Я считаю, что лимит никак не связан с тем, что мы редко выигрываем. Думаю, проблема в том, что уровень футболистов, которые приезжают играть в российских командах, значительно упал. Это надо признать. Сейчас в клубах редко появляются зарубежные игроки, у которых наши парни могут учиться. И в итоге лига не прогрессирует. Очень тяжело расти, когда рядом с тобой партнеры твоего же уровня. Особенно начинающим футболистам важно на поле встречаться с игроками, которые на две головы выше. Потому что уровень подготовки в России пока точно оставляет желать лучшего.