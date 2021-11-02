Джикия: «„Спартак“ – самый большой и обсуждаемый клуб»

Защитник «Спартака» отреагировал на последние неудачи клуба.

Я соглашусь, что на сегодняшний день «Спартак» действительно находится в одной из самых тяжелых ситуаций. Я могу судить о том периоде, который я провел в клубе.

У меня, если честно, уже выработался небольшой иммунитет ко всему, что происходит в информационном поле. Я прекрасно понимаю, что это самый большой и самый обсуждаемый клуб.

И абсолютно каждая наша удача и неудача широко обсуждаются. Мы всегда в команде сфокусированы только на улучшении результатов. И продолжаем расти и работать над собой. Понятное дело, иногда что-то получается, что-то нет.

В спорте, к сожалению, так бывает, что не все складывается по задуманному сценарию. Но я надеюсь, что, скажем так, эта черная полоса, которая нас преследует последнее время, скоро закончится. Несмотря на критику, все игроки «Спартака» профессионально относятся к своему делу и хотят как можно быстрее исправить ситуацию.