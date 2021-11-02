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Джикия: «„Спартак“ – самый большой и обсуждаемый клуб»

вчера, 17:46

Защитник «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на последние неудачи клуба.

Я соглашусь, что на сегодняшний день «Спартак» действительно находится в одной из самых тяжелых ситуаций. Я могу судить о том периоде, который я провел в клубе.

У меня, если честно, уже выработался небольшой иммунитет ко всему, что происходит в информационном поле. Я прекрасно понимаю, что это самый большой и самый обсуждаемый клуб.

И абсолютно каждая наша удача и неудача широко обсуждаются. Мы всегда в команде сфокусированы только на улучшении результатов. И продолжаем расти и работать над собой. Понятное дело, иногда что-то получается, что-то нет.

В спорте, к сожалению, так бывает, что не все складывается по задуманному сценарию. Но я надеюсь, что, скажем так, эта черная полоса, которая нас преследует последнее время, скоро закончится. Несмотря на критику, все игроки «Спартака» профессионально относятся к своему делу и хотят как можно быстрее исправить ситуацию.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 14:30
Да не только помню , но и по телеку смотрел. У Осянина сумашедший силы удар был , ну а Шестернев для меня как образец центрального защитника....Пшеничников вратарь даже в Сборную несколько раз брали. На , а с Эштрековым в одной школе учились , только он старше меня был ...)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 13:23, ред.
Я же тебе сказал. молодой еще. Я футболом начал интересоваться ( отец брал на Динамо) примерно на 10-12 лет раньше. Амбарцумян играл в одно время с Шестерневым, Поликарповым, Бубукиным. Помнишь таких? А в Спартаке блистали Рейнгольд, Коля Осянин. Неужели не помнишь.? Но Валеру Шмарова должен помнить. это мой земляк воронежский. Мне тот футбол больше нравился.
galem72
galem72
сегодня в 10:57
"...Спартак – самый большой и обсуждаемый клуб..."

Вряд ли это можно отнести к футбольным достижениям или качеству игры, так что выглядит подобное утверждение на фоне полного п***ца в клубе откровенно дико.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 07:52
Я о руководстве Спартака , а не о игроках. А Амбарцумяна почему не помню...??? Я за Спартак болею с 1965 года и помню кдасс А , класс Б и высшая Лига...)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 22:44
Жаль ты не помнишь, молодой еще. Был в Спартаке такой парень Слава (Вячеслав) Амбарцумян. Перешел в ЦСКА и стал звездой класса А ( так раньше называлось то, что сейчас зовется РПЛ). Были и еще переходы из Спартака в другие клубы раньше. Так что не все так просто с народной командой.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:41
Ответ на поверхности, потому что там Аякс, а здесь Спартак. Вот и вся разница.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:33
Потому что в Спартаке собрался змеинный клубок не профессионалов , бездарей и прочей федунской швали. Поэтому и не играют , а когда уходят к профессионалам то там и начинают играть. Вспомним Погребнека , дзюбу , Кудряшева ,Бакаева , Мирзова....кстати последние два великолепно играли в Туле
berda2003
berda2003
вчера в 22:31
пока это стадо будет в спартаке, в главе с тобой, ничего не закончится...
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:26
Тиль в Голландии свой уровень показывает... Почему здесь нет получилось это вопрос.
sv_1969
sv_1969 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:20
Чтобы деньги играли надо ещё мозги иметь
YVG
YVG
вчера в 21:56
Только чем больше обсуждают спартак, тем хуже он играет и становится меньше и меньше.
pomor45
pomor45 ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 21:51
Бюджет у Спартака второй в РПЛ, а место девятое.
pomor45
pomor45
вчера в 21:45
За то, что самый обсуждаемый, надо благодарить Зарему.
pomor45
pomor45
вчера в 21:41
Постепенно приходит отрезвление: Спартак уже не Великий клуб, а просто большой. Правда в чём большой тоже непонятно.
pomor45
pomor45 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:36
Зачем таким ж...м такие контракты отвешивают?
KLINSI
KLINSI
вчера в 21:32
Ещё бы, По сем штук выхватывать не каждому дано))))))
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 21:02
"Джикия: «„Спартак“ – самый большой и обсуждаемый клуб". В мире наверное?

"Я соглашусь, что на сегодняшний день «Спартак» действительно находится в одной из самых тяжелых ситуаций", - Ну прям российская Барселона.

"Мы всегда в команде сфокусированы только на улучшение результатов" - это уже лозунг партии" Единая Россия". Не верю!
Сп62
Сп62
вчера в 20:58
Есть игроки и есть команда. Если команда показывает плохие результаты, ещё не факт, что игроки на поле не выкладываются полностью, особенно это касается Рассказова. Есть выражение: выше ж... не прыгнешь. И, как бы ни старался Литвинов выполнять установку тренера, сыграть так, как Фернандо у него не получится. Я верю словам Георгия о стремлении игроков исправить ситуацию в Спартаке, но, к сожалению, не всё зависит от них.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:40
Потому что в людской памяти это клуб великих традиций, побед и не менее великих футболистов. Очень мало болельщиков и специалистов, в том числе бывших спартаковцев, которые поддерживают вас в эту непростую минуту, но это пусть остаётся на их совести. Ещё больше тех, кто оскорбляет вас и поливает грязью. Я не почитатель этого клуба, но желаю ему выползти из ямы, в которую попал. Ни в одном из прошедших матчей вы не валяли на поле дурака, отдавали все силы и переживали неудачи. Что-то не получалось, где-то не везло, но вы играли, и это главное.
chromage
chromage ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:32
С 80 года, до распада СССР было по сути два клуба в чемпионате основных. Это Спартак и Динамо Киев. Которые почти каждый год были в тройке. Они только 2 года из 10 не попадали в призеры. При этом и чемпионами становились.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 20:20
    Константин Белых
    Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:16
    А без денег где их взять? Мозес вообще охреневает куда попал. Ларссон сильнее Соболя который дурака валяет.Самое обидное что без бюджета как у Зенита-будем друг у друга 1-0 выигрывать каждый на своем поле и гордится этим. Но не более..
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 20:13
    Обсуждаемый он в последнее время чаще всего с негативной стороны, к сожалению.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ shur (раскрыть)
    вчера в 20:07
    Согласен. но насчет ромбика, ты не совсем прав. Настоящий, исконно спартаковский ромбик не принадлежит Федуну и ФК Спартак. У них ромбик с мячом в центре, а у настоящего буква С. Но репутация у настоящего Спартака хуже некуда. И такой эту репутацию сделали новые хозяева и менеджмент. Чтобы исправит ситуацию , нужно лет 10, не меньше.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
    вчера в 20:02
    Соглашусь при одном условии. Легионеров нужно брать тех, кто заведомо сильнее наших. Я не уверен, что Понсе и Ларссон сильнее Соболева. Разве что Мозес заведомо сильнее Рассказова, или Маслова. Тоже и в ЦСКА. Гайч не сильнее Яковлева, Сигурдссон не сильнее Облякова или Ахметова, про Гогуа и Ндиайе молчу. Зачем их брали, ? Не знаю. Зачем брали Хендрикса и Тиля ?. Так что не все так просто.
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 19:42
    Джикия прав самый обсуждаемый с антирекордами и провалом
    shur
    shur
    вчера в 19:27
    ...в Москве, нет в Союзе каждый второй за Спартак болел, главное и долгожданное
    событие года это Спартак- Динамо Киев, всё остальное было, но в Москве каждую
    игру обсуждали под табло в Лужниках, на заводах, фабриках, институтах! Всенародная Команда-любимица школяра и пенсионера! Все знали основной
    состав и дубль, это целое движения фанатов и простых болельщиков, и даже Я,
    отнюдь не спартач, утвердительно говорю, из Прославленного клуба сделали
    проходной двор, как ещё ромбик не заменили, тогда полный пиз.ец!!!
    n272nm
    n272nm ответ blitz (раскрыть)
    вчера в 19:25
      санек002
      санек002
      вчера в 19:25
      мы видим эту бессмысленную попытку
      n272nm
      n272nm
      вчера в 19:25
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