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Джикия: «Игра против „Кубани“ будет интересной»

вчера, 23:23
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань01.03.2022 Не начался

Защитник «Спартака» Георгий Джикия оценил итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка России. Соперником москвичей стала «Кубань».

Доволен жребием Кубка России. «Кубань» — хорошая команда. Это доказывает и недавняя крупная победа над «Краснодаром» со счетом 3:0. За «Кубань» играют футболисты, которые не один сезон выступали РПЛ. Со многими ребятами нахожусь на связи, в ближайшее время обменяемся сообщениями.

Большой плюс, что матч пройдет на домашнем стадионе. Уверен: игра, которая нас ждет в следующем году, будет интересной.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:52
ну да, и результат непредсказуем ...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:45
Жаль, что игра не на днях, можно было точную ставку сделать.
ОПС
ОПС
сегодня в 06:39
Рано обрадовались.
Gahi
Gahi
сегодня в 06:34
Краснодар тоже так думал а что случилось все видели. Поэтому нужно уважительно относиться к Кубани и готовиться со всей ответственностью к этому матчу. Удачи
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:32
Скорее всего считают, что этого соперника уже прошли.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:56
Ну если и Кубани проиграют , то можно всю команду переводить в ФНЛ 2 .
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 01:43
Тоже нашли себе соперника, теперь валидолом надо запасаться
ABir
ABir
сегодня в 01:15
Нормальный жребий, но не стоит расслабляться. Кубань уже доказала, что настраиваться на игру надо на полном серьезе
Cat01
Cat01
сегодня в 00:05
Интересов много а результат?
Аксинья
Аксинья
вчера в 23:55
Очень интересно - ведь "Кубань" это не "Зенит" и даже не "Ростов"...
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:42
50Х50. Судя по последним матчам спартака Кубани под силу пройти кб.
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:30
Спартаку сейчас соперников сильней и не надо.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:29
Середняк РПЛ против одного из аутсайдеров ФНЛ...Что изменится к весне???
beefs
beefs
вчера в 23:26
Интересно, а этот матч не запрещают...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:24
И там сольют!
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