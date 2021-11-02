Джикия: «Игра против „Кубани“ будет интересной»

Защитник «Спартака» оценил итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка России. Соперником москвичей стала «Кубань».

Доволен жребием Кубка России. «Кубань» — хорошая команда. Это доказывает и недавняя крупная победа над «Краснодаром» со счетом 3:0. За «Кубань» играют футболисты, которые не один сезон выступали РПЛ . Со многими ребятами нахожусь на связи, в ближайшее время обменяемся сообщениями.

Большой плюс, что матч пройдет на домашнем стадионе. Уверен: игра, которая нас ждет в следующем году, будет интересной.