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Черданцев: «Если разобраться – где „Спартак“ и где „Манчестер Сити“?»

вчера, 21:46

Известный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на новость о возможном приобретении 20% акций «Спартака» холдингом City Football Group (CFG), владеющим «Манчестер Сити».

Мне кажется, что для «Спартака» с его историей, и тем более в год столетия клуба, взять и стать какой-то частицей в системе «Манчестер Сити» – это нонсенс. Если разобраться – где «Спартак» и где «Манчестер Сити»? «Спартак» – это история футбола XX века: футболисты красно-белых выигрывали первый чемпионат Европы, Олимпиаду-56, а у «Ман Сити» какая история?

С точки зрения статуса такой поворот – это не круто. В идеальном мире это «Спартак» должен покупать «Манчестер Сити», а не наоборот. «Спартак» же не «Лейпциг» и не «Зальцбург». Поэтому, имея свою большую и богатую историю, становиться частью чьей-то системы – это неправильно.

С другой стороны, 20% акций – это ничего по большому счету не меняет. Все равно контрольный пакет у людей, владеющих в данный момент «Спартаком».

Вот если бы речь шла о полной продаже – это можно было бы обсуждать.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:08
Чердак решил вылезти наружу на куче утиного мусора про шейхов и Спартак. ))
112910415
112910415
сегодня в 09:21
странный какой-то комментатор
sir_Alex
sir_Alex ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 06:23
Такая же, как и насчёт акций "Зенита" и "Сочи" 😉
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:26
Вообще не понятно зачем покупать всего 20 процентов убыточного клуба. Утка, наверное.
pele1981
pele1981
сегодня в 02:56
Чердак, да у тебя столько 62а в голове, что даже интересно, чем ты будешь разбираться!
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
сегодня в 01:27
Если разобраться где Озеров, Маслаченко, а где чердакцев.
Даже как то не удобно сравнивать, но все же.
ABir
ABir
вчера в 23:58
Если сделка состоится, то кроме денег из системы МС может и ещё чего-нибудь полезное превнесется в Спартак
НикСта63
НикСта63
вчера в 23:56
Пусть Черданцев хотя бы в Википедию заглянет. Узнает когда основан МС и в 70 он выигрывал кубок УЕФА…
d76jhvhg54z8
d76jhvhg54z8
вчера в 23:53
Я знал,что он не. дружит с мозгами, Но окаазалсь сильно ошибся! Их у него оказывается вообще нетттт!!! Надо быть полным идиотом,,чтобы нести такую чушь!!
Максим Черкасов
Максим Черкасов
вчера в 23:29
Черданцев, ты был лучший! А в последнее время превратился в тошнотика!!!!!!! Тебя противно слушать!!! Ты хуже Губерниева.... Вы два вредных человека, 79аюшие всех и вся!
Максим Черкасов
Максим Черкасов
вчера в 23:27
Тошнотную, ты задрал последнее время!!! Ты всех обсекраешьУ тебя че климакс, как у баб? И че гол???? 79и как ты любишь!!!
Леха Малышев
Леха Малышев
вчера в 23:26
Заберите микрофон и клавиатуру у этого молодого человека
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:06
там не дураки сидят, чтоб вкладывать деньги в спартак
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:50
Черданцев: «Если разобраться – где „Спартак“ и где „Манчестер Сити“?»
Tex
Tex
вчера в 22:47
Наркоман какой-то...
allemz
allemz
вчера в 22:42
И это клоун, позиционирующий себя как знаток футбола, получающий лям рублей в месяц.
Мля, ору
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:42
Г-н Черданцев, команду покупают не за прошлые заслуги, в чём вы хотите нас уверить, а за сегодняшнее "громкое" имя, которое приносит владельцам дивиденды. Поэтому непонятно желание (если это не "утка") холдинга приобрести акции "Спартака", который в последнее десятилетие, а может быть и больше, совершенно не котируется на международной арене, и который может принести холдингу только убытки.
allemz
allemz
вчера в 22:32, ред.
Господи, что он несет. Априори кто говорит об истории, что никак не влияет на настоящее время, тот не смыслит в бизнесе

Что такое Спартак в Европе? Спартак в свои лучшие времена без еврокубков был и гегемонил в отсутствии конкуренции. МС в свои фиговые времена брал еврокубок и не был настолько финансово и кадрово силен. Клуб, который спас МЮ, а сам сник. Неустанная борьба принесла МС до шейхов 12 титулов вкупе с кубком обладателей кубков УЕФА и легендарных футболистов + воспитанников, вошедших в зал славы английского футбола. О преданности и отношении к делу спросите Ричарда Данна и Георгия Кинкладзе.
Если речь идет о шейхе, это не значит что он не бизнесмен. Почему выгодно было купить МС, а не Донкастер Роверс? Потому что снова вступает в дело один из элементов бизнеса. Проще будет быстрее раскрутиться на клубе, где начальные настройки выше (фанаты, титулы, известность, местонахождение). Учитывая, тернистый путь МС, они заслужили таких владельцев. Школоте 21 века история МС незнакома, она красочна и с множествами переходов, но раз уж Чердак не постеснялся блеснуть "знаниями", то сказать что он бот - то же что ничего не сказать.
Чердак дно, это всё.
pomor45
pomor45
вчера в 22:18
Какой нонсенс, если шейхи подбросят Спартаку деньжат? Нонсенс Спартака - это Федун с Заремой, которые и эти бабки разбазарят.
морозз
морозз
вчера в 22:04
Идиот
makkie
makkie
вчера в 21:58, ред.
Черданцев переживает, что с приходом грамотных управленцев из структуры МанСити Спартак только выиграет. Черданцев же за слабый Спартак.
Tostao
Tostao
вчера в 21:57
- Продайте 20 % акций?!
- Ну что вы! "Спартак" - это имя, столетняя история...
- А 100%?
- Отойдемте, обсудим.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:54
Кто богаче,тот и доминирующий самец.Патриции Рима и дворяне царской России одинаково,через века,разделили общую судьбу-забвение и бедность.Ну и крах государства.
протон
протон
вчера в 21:52
Год основания
Манчестер Сити–1880 (нынешнее название с 1894)
Спартак–1922
Черданцев снова 81ался
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:49
Тогда уж лучше купить ноттингем форест, чем спартак)))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:48
Похоже на очередную утку
BoryaSemenovBarnaul
BoryaSemenovBarnaul
вчера в 21:47
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