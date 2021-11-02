Черданцев: «Если разобраться – где „Спартак“ и где „Манчестер Сити“?»

Известный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на новость о возможном приобретении 20% акций «Спартака» холдингом City Football Group (CFG), владеющим «Манчестер Сити».
Мне кажется, что для «Спартака» с его историей, и тем более в год столетия клуба, взять и стать какой-то частицей в системе «Манчестер Сити» – это нонсенс. Если разобраться – где «Спартак» и где «Манчестер Сити»? «Спартак» – это история футбола XX века: футболисты красно-белых выигрывали первый чемпионат Европы, Олимпиаду-56, а у «Ман Сити» какая история?
С точки зрения статуса такой поворот – это не круто. В идеальном мире это «Спартак» должен покупать «Манчестер Сити», а не наоборот. «Спартак» же не «Лейпциг» и не «Зальцбург». Поэтому, имея свою большую и богатую историю, становиться частью чьей-то системы – это неправильно.
С другой стороны, 20% акций – это ничего по большому счету не меняет. Все равно контрольный пакет у людей, владеющих в данный момент «Спартаком».
Вот если бы речь шла о полной продаже – это можно было бы обсуждать.
Даже как то не удобно сравнивать, но все же.
Даже как то не удобно сравнивать, но все же.
Мля, ору
Мля, ору
Что такое Спартак в Европе? Спартак в свои лучшие времена без еврокубков был и гегемонил в отсутствии конкуренции. МС в свои фиговые времена брал еврокубок и не был настолько финансово и кадрово силен. Клуб, который спас МЮ, а сам сник. Неустанная борьба принесла МС до шейхов 12 титулов вкупе с кубком обладателей кубков УЕФА и легендарных футболистов + воспитанников, вошедших в зал славы английского футбола. О преданности и отношении к делу спросите Ричарда Данна и Георгия Кинкладзе.
Если речь идет о шейхе, это не значит что он не бизнесмен. Почему выгодно было купить МС, а не Донкастер Роверс? Потому что снова вступает в дело один из элементов бизнеса. Проще будет быстрее раскрутиться на клубе, где начальные настройки выше (фанаты, титулы, известность, местонахождение). Учитывая, тернистый путь МС, они заслужили таких владельцев. Школоте 21 века история МС незнакома, она красочна и с множествами переходов, но раз уж Чердак не постеснялся блеснуть "знаниями", то сказать что он бот - то же что ничего не сказать.
Чердак дно, это всё.
Что такое Спартак в Европе? Спартак в свои лучшие времена без еврокубков был и гегемонил в отсутствии конкуренции. МС в свои фиговые времена брал еврокубок и не был настолько финансово и кадрово силен. Клуб, который спас МЮ, а сам сник. Неустанная борьба принесла МС до шейхов 12 титулов вкупе с кубком обладателей кубков УЕФА и легендарных футболистов + воспитанников, вошедших в зал славы английского футбола. О преданности и отношении к делу спросите Ричарда Данна и Георгия Кинкладзе.
Если речь идет о шейхе, это не значит что он не бизнесмен. Почему выгодно было купить МС, а не Донкастер Роверс? Потому что снова вступает в дело один из элементов бизнеса. Проще будет быстрее раскрутиться на клубе, где начальные настройки выше (фанаты, титулы, известность, местонахождение). Учитывая, тернистый путь МС, они заслужили таких владельцев. Школоте 21 века история МС незнакома, она красочна и с множествами переходов, но раз уж Чердак не постеснялся блеснуть "знаниями", то сказать что он бот - то же что ничего не сказать.
Чердак дно, это всё.
- Ну что вы! "Спартак" - это имя, столетняя история...
- А 100%?
- Отойдемте, обсудим.
- Ну что вы! "Спартак" - это имя, столетняя история...
- А 100%?
- Отойдемте, обсудим.
Манчестер Сити–1880 (нынешнее название с 1894)
Спартак–1922
Черданцев снова 81ался
Манчестер Сити–1880 (нынешнее название с 1894)
Спартак–1922
Черданцев снова 81ался