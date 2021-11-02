Черданцев: «Если разобраться – где „Спартак“ и где „Манчестер Сити“?»

Известный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на новость о возможном приобретении 20% акций «Спартака» холдингом City Football Group (CFG), владеющим «Манчестер Сити».

Мне кажется, что для «Спартака» с его историей, и тем более в год столетия клуба, взять и стать какой-то частицей в системе «Манчестер Сити» – это нонсенс. Если разобраться – где «Спартак» и где «Манчестер Сити»? «Спартак» – это история футбола XX века: футболисты красно-белых выигрывали первый чемпионат Европы, Олимпиаду-56, а у «Ман Сити» какая история?

С точки зрения статуса такой поворот – это не круто. В идеальном мире это «Спартак» должен покупать «Манчестер Сити», а не наоборот. «Спартак» же не «Лейпциг» и не «Зальцбург». Поэтому, имея свою большую и богатую историю, становиться частью чьей-то системы – это неправильно.

С другой стороны, 20% акций – это ничего по большому счету не меняет. Все равно контрольный пакет у людей, владеющих в данный момент «Спартаком».

Вот если бы речь шла о полной продаже – это можно было бы обсуждать.