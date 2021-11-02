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Бистрович: «„Сочи“ выглядит здорово»

вчера, 22:21
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА06.11.2021 в 19:00 Не начался

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович оценил итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка России. Соперником москвичей стал «Сочи».

Любопытно получилось, через несколько дней нам играть в гостях против «Сочи» в чемпионате, и жеребьевка повторила этот матч следующей весной. Соперник очень хорошо смотрится последние год-два, находится в верхней части таблицы, пробился в еврокубки. В нынешнем чемпионате «Сочи» тоже выглядит здорово. Но и у нас сильная команда, думаю, что есть много шансов победить и пройти весной дальше. Все будет зависеть от формы команд, от многих факторов, но Кубок России — значимый турнир, и мы настроены выступить в нем как можно лучше.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:23
До весны ещё далеко.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 00:17
Иногда нет, иногда да.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 23:40
Сочи, так Сочи, нам по силам любого обыграть.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:18
Соперники достойны друг друга.
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:06
Не хвали соперника - лучше готовься его Победить...
drug01
drug01
вчера в 23:04
Надо самим играть лучше
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:34
Чего пятый сезон не скажешь о ЦСКА.
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:30
Смотря за кого будет Безболотный подыгрывать.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 22:22
Да, в этом сезоне южане неплохо выступают.
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