Бистрович: «„Сочи“ выглядит здорово»

Полузащитник ЦСКА оценил итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка России. Соперником москвичей стал «Сочи».

Любопытно получилось, через несколько дней нам играть в гостях против «Сочи» в чемпионате, и жеребьевка повторила этот матч следующей весной. Соперник очень хорошо смотрится последние год-два, находится в верхней части таблицы, пробился в еврокубки. В нынешнем чемпионате «Сочи» тоже выглядит здорово. Но и у нас сильная команда, думаю, что есть много шансов победить и пройти весной дальше. Все будет зависеть от формы команд, от многих факторов, но Кубок России — значимый турнир, и мы настроены выступить в нем как можно лучше.