Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Вольф выбыл из-за травмы до конца ноября

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса» (1:3).

Пресс-служба немецкого клуба сообщает, что у футболиста мышечное повреждение. Его возвращение в строй ожидается в конце ноября.

Marius Wolf will remain sidelined until further notice due to a muscle injury. He is expected to return later in November.



Get well soon, Marius! 🙏 pic.twitter.com/NmYgc97o1j