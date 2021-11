Нападающий «Лацио» отметился забитым голом в матче группового этапа Лиги Европы против «Марселя».

Этот мяч стал для форварда 160-м в футболке римского клуба во всех турнирах. Таким образом, Иммобиле стал лучшим бомбардиром в истории «Лацио», побив рекорд (159 голов), который выступал за «орлов» с 1934 по 1943 год.