Семак о рекорде Дзюбы: «Поздравляем Артёма с этим достижением»

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями после победы своей команды над «Динамо» (4:1) в поединке 13-го тура РПЛ:
В первом тайме надо было реализовывать моменты, которые мы имели. 1:0 и 2:0 — это разные вещи. Такие моменты, как пенальти, переворачивают ход матча. Она становится нервная, цена ошибки высочайшая. Рад, что мы смогли забить. Поздравляю команду и фанатов с победой, будем готовиться к следующему поединку.
Ерохин и Дзюба могли усилить игру и изменить структуру игры. Естественно, планировалась замена и одного, и второго в зависимости от того, как шел матч.
Поделился мнением Семак и об Артеме Дзюбе с Ярославом Ракицким:
Поздравляем Артема с этим достижением. Это грандиозно. Также рады за Ракицкого, который забил замечательный гол и порадовал болельщиков своей прекрасной левой ногой.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 баллов.
Ну нет Зениту равных, просто нет Клаудиньо лучший игрок матча, Зенит с победой!
Зенит возьмёт чемпионство, хотя и не болею за этот клуб.
Ну нет Зениту равных, просто нет Клаудиньо лучший игрок матча, Зенит с победой!
Зенит возьмёт чемпионство, хотя и не болею за этот клуб.