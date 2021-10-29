Семак о рекорде Дзюбы: «Поздравляем Артёма с этим достижением»

Наставник «Зенита» поделился эмоциями после победы своей команды над «Динамо» (4:1) в поединке 13-го тура РПЛ :

В первом тайме надо было реализовывать моменты, которые мы имели. 1:0 и 2:0 — это разные вещи. Такие моменты, как пенальти, переворачивают ход матча. Она становится нервная, цена ошибки высочайшая. Рад, что мы смогли забить. Поздравляю команду и фанатов с победой, будем готовиться к следующему поединку.

Ерохин и Дзюба могли усилить игру и изменить структуру игры. Естественно, планировалась замена и одного, и второго в зависимости от того, как шел матч.