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Семак о рекорде Дзюбы: «Поздравляем Артёма с этим достижением»

вчера, 21:37
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями после победы своей команды над «Динамо» (4:1) в поединке 13-го тура РПЛ:

В первом тайме надо было реализовывать моменты, которые мы имели. 1:0 и 2:0 — это разные вещи. Такие моменты, как пенальти, переворачивают ход матча. Она становится нервная, цена ошибки высочайшая. Рад, что мы смогли забить. Поздравляю команду и фанатов с победой, будем готовиться к следующему поединку.

Ерохин и Дзюба могли усилить игру и изменить структуру игры. Естественно, планировалась замена и одного, и второго в зависимости от того, как шел матч.

Поделился мнением Семак и об Артеме Дзюбе с Ярославом Ракицким:

Поздравляем Артема с этим достижением. Это грандиозно. Также рады за Ракицкого, который забил замечательный гол и порадовал болельщиков своей прекрасной левой ногой.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 баллов.

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Все комментарии
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 21:47
Отметят в раздевалке массовым рукоблудием.
протон
протон
вчера в 21:45
Без вариантов , Зенит -сильнейшая команда РПЛ на две головы . Увы, но говорит это только о деклассировании других команд и упадка чемпионата , а не о классе и мощи Зенита
Ну нет Зениту равных, просто нет Клаудиньо лучший игрок матча, Зенит с победой!
Зенит возьмёт чемпионство, хотя и не болею за этот клуб.
sv_1969
sv_1969 ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 21:44
Вот где согласен!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 21:43
Достижение стоящее, но поздравлять не хочу.
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