«Наполи» повторил свой рекорд по победам на старте сезона

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вчера, 22:52

Итальянский «Наполи» во второй раз в своей истории выиграл 10 из 11 стартовых матчей Серии А. Предыдущая серия была в сезоне 2017/18.

Неаполитанцы в 11-м туре одержали минимальную победу над «Салернитаной» и занимают первое место в таблице Серии А.