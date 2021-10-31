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«Наполи» повторил свой рекорд по победам на старте сезона

вчера, 22:52

Итальянский «Наполи» во второй раз в своей истории выиграл 10 из 11 стартовых матчей Серии А. Предыдущая серия была в сезоне 2017/18.

Неаполитанцы в 11-м туре одержали минимальную победу над «Салернитаной» и занимают первое место в таблице Серии А.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:46
Наполи с Миланом выдали впечатляющий старт но следующие матчи у них с Интером. Вот после них и будет видно готовы ли они бороться за титул. Ювентус уже отстал очень далеко и он не конкурент.
1bear
1bear
сегодня в 01:15
Очень трудно даются победы Наполи,боюсь,что чемпионами они не станут
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:12
Наполи неплохо смотрится,что будет дальше.
Баобаб
Баобаб
сегодня в 00:29
Ждите того повторения))) Ювентус живой.
makkie
makkie
вчера в 23:25
Единственное поражение Наполи в сезоне от Спартака.
Приятно, чёрт возьми!
Хоть что-то позитивное в этом безнадёжном пока сезоне.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:00
Молодцы, а что ещё тут скажешь.
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