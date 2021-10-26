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«Милан» повторил клубный рекорд 67-летней давности

вчера, 23:57
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 0Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

«Милан» одержал победу над «Торино» (1:0) в 10-м туре Серии А.

«Россонери» победили в 9 из 10 матчей (одна ничья с «Ювентусом») текущего розыгрыша чемпионата Италии.

Таким образом, «Милан» повторил клубный рекорд, установленный в сезоне-1954/55 — под руководством Белы Гуттманна команда начала сезон такой же серией и по итогам кампании стала чемпионом.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 13:28
С каждым туром все больше скрипа. Каждая последующая победа дается с трудом.
Символично, что рекорд 50-х годов закончился в следующем туре поражением от «Ромы», а следующую игру «Милану» как раз играть с волками. Как бы не повторилась история, учитывая, что «Рома» играет дома, а у красно-черных половины состава нет.
112910415
112910415
сегодня в 08:12
восхитимся, ибо это круто !
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:51
Ну молодцы.. Чего уж там
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:47
Нужна ещё победа.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:06
Милан возрождается и я этому рад.
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
сегодня в 07:01
А в результате будет максимум 3 место
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:57
Для нынешнего Милана это достижение
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:49
Впечатляющие результаты у Милана.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:16
Тогда Милан был сильнее.
cr4a2bqt5wux
cr4a2bqt5wux
сегодня в 04:51
Это очень круто
1bear
1bear
сегодня в 02:05
победы даются очень трудно,боюсь - дальше будет сложнее
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:44
Рекорды это замечательно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:41
Побеждают но както со скрипом!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 01:02
Вперед Милан!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:50
Молодцы. Так держать!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 00:47
С чем и поздравляем
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:21
Хорошая заявка на победу в чемпионате
beefs
beefs
сегодня в 00:15
с чем мы Милан и поздравляем...
drug01
drug01
сегодня в 00:03
Старый рекорд пал
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