«Милан» повторил клубный рекорд 67-летней давности

«Милан» одержал победу над «Торино» (1:0) в 10-м туре Серии А.
«Россонери» победили в 9 из 10 матчей (одна ничья с «Ювентусом») текущего розыгрыша чемпионата Италии.
Таким образом, «Милан» повторил клубный рекорд, установленный в сезоне-1954/55 — под руководством Белы Гуттманна команда начала сезон такой же серией и по итогам кампании стала чемпионом.
Символично, что рекорд 50-х годов закончился в следующем туре поражением от «Ромы», а следующую игру «Милану» как раз играть с волками. Как бы не повторилась история, учитывая, что «Рома» играет дома, а у красно-черных половины состава нет.
Символично, что рекорд 50-х годов закончился в следующем туре поражением от «Ромы», а следующую игру «Милану» как раз играть с волками. Как бы не повторилась история, учитывая, что «Рома» играет дома, а у красно-черных половины состава нет.