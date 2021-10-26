«Милан» повторил клубный рекорд 67-летней давности

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вчера, 23:57

«Милан» одержал победу над «Торино» (1:0) в 10-м туре Серии А.

«Россонери» победили в 9 из 10 матчей (одна ничья с «Ювентусом») текущего розыгрыша чемпионата Италии.

Таким образом, «Милан» повторил клубный рекорд, установленный в сезоне-1954/55 — под руководством Белы Гуттманна команда начала сезон такой же серией и по итогам кампании стала чемпионом.