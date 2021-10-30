Семак быстрее всех тренеров «Зенита» одержал 70 побед у руля клуба

Питерский «Зенит» дома одержал разгромную победу над «Динамо» (4:1) в поединке 13-го тура РПЛ.
Как сообщает сайт Zenit-history, для наставника Сергея Семака эта была 70-я победа в РПЛ за 104 проведенных матча, что стало клубным рекордом.
Ранее отметки в 70 побед достигали только итальянец Лучано Спаллетти (115 проведенных матчей), Павел Садырин (165) и Юрий Морозов (197).
После этой игры «Зенит» закрепился на первом месте в таблице РПЛ, набрав 29 баллов. Нападающий питерцев Артём Дзюба в этом матче побил рекорд чемпионатов России.
Денег много? У нас многим вливали по самые гланды. Спартаку, Динамо, Рубину. В Анжи закачали столько что сразу на финал ЛЧ стали сватать. А результат?
А результат даёт Зенит.
Денег много? У нас многим вливали по самые гланды. Спартаку, Динамо, Рубину. В Анжи закачали столько что сразу на финал ЛЧ стали сватать. А результат?
А результат даёт Зенит.