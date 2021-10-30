Семак быстрее всех тренеров «Зенита» одержал 70 побед у руля клуба

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вчера, 10:24

Питерский «Зенит» дома одержал разгромную победу над «Динамо» (4:1) в поединке 13-го тура РПЛ .

Как сообщает сайт Zenit-history, для наставника эта была 70-я победа в РПЛ за 104 проведенных матча, что стало клубным рекордом.

Ранее отметки в 70 побед достигали только итальянец (115 проведенных матчей), (165) и (197).