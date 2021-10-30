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Семак быстрее всех тренеров «Зенита» одержал 70 побед у руля клуба

вчера, 10:24
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Питерский «Зенит» дома одержал разгромную победу над «Динамо» (4:1) в поединке 13-го тура РПЛ.

Как сообщает сайт Zenit-history, для наставника Сергея Семака эта была 70-я победа в РПЛ за 104 проведенных матча, что стало клубным рекордом.

Ранее отметки в 70 побед достигали только итальянец Лучано Спаллетти (115 проведенных матчей), Павел Садырин (165) и Юрий Морозов (197).

После этой игры «Зенит» закрепился на первом месте в таблице РПЛ, набрав 29 баллов. Нападающий питерцев Артём Дзюба в этом матче побил рекорд чемпионатов России.

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Все комментарии
Абдурахман Джантемиров 1
Абдурахман Джантемиров 1 ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
вчера в 18:29
Как тренер Семак так себе. Такое устраивает? Лига Чемпионов показывает какой тренер Семак
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Prichal (раскрыть)
вчера в 16:53
Ну ты хоть статистику открой и посмотри, чего добивался ЦСКА в Еврокубках, а чего Зенит, даже последние 5 лет...
протон
протон
вчера в 16:26
Семак это джентельмен от футбола.
протон
протон
вчера в 16:26
Хоть ни разу не фанат Зенита, приходится признать, что после прошлогодних разгромов Локо и ЦСКА, а в этом году Спартака и Динамо, Богданыч официально хозяин Москвы
leonidspb1958
leonidspb1958
вчера в 15:58
    Константин Белых
    Константин Белых ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
    вчера в 15:36
    Главное особо не зазнавайтесь. Бюджет рулит -это на вашей стороне.Леги супер что говорить. Но не думаю что победа над Спартаком и 4 чемпионство предел мечтаний СПБ. Главное чтобы лига развивалась-вот что главное. По мне так выиграйте хоть 24-0. Но чтобы в Европе все наши хоть выходили в плей-офф. Вот что главное. А так молодцы-покажите класс в Турине.
    альсато
    альсато ответ YVG (раскрыть)
    вчера в 15:07
    ВСЕ здорово!..только не надо про СКА Хабаровск!))))
    YVG
    YVG
    вчера в 15:01, ред.
    75 процентов заметок на один манер: " Это он в РПЛ герой, а вот в ЛЧ." Можно подумать, что у нас все, кроме Зенита, в ЛЧ просто блистают.
    1bear
    1bear
    вчера в 14:27
    хочется пожелать Семаку рекордов в ЛЧ и не со знаком "-"
    berda2003
    berda2003
    вчера в 14:24
    надо добавить в прл ещё всяких, типа: тамбова, уфы, химок, спартаков и т.д. - он ч/з год и сотню побед наберёт ....
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 14:21
    Лев Толстой он в РПЛ, а вот в Лиге Чемпинов ...
    sashok52
    sashok52 ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
    вчера в 14:13, ред.
    Вот только не надо, состав у Зенита всегда был на голову выше чем у остальных и сравнивать с Виторией который пришел на руины с мертвыми деградирующими игроками вообще не уместно и кстати результат зенит даёт только в нашем колхозе и больше нигде!
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 14:09
    В РПЛ конечно он король но в Лиге чемпионов оказывается что король то голый.
    YVG
    YVG
    вчера в 13:43, ред.
    Поставь Семака в спартак и он завтра сделает его чемпионом, если только играть без болельщиков спартака. Медузы, слизни, пи...сы, уе...ки, так обычно называют болельщики спартака своих игроков, а они отвечают им своей блестящей игрой на всех уровнях. И тогда Легия, АЕК (не греческий даже), ПАОК (греческий уже), Санкт-Галлен, СКА (Хабаровск) и покойный Тосно уже не будут угрозой.
    YVG
    YVG
    вчера в 13:38, ред.
    Ни 7-0, ни 7-1 не убеждают, может быть, ФНЛ спасет. Удачи Ростову!!!
    Верг
    Верг
    вчера в 13:35
      Oplot
      Oplot
      вчера в 13:27, ред.
      Зенит бьет все рекорды,команда выходит на новый космический для России уровень,уровень настоящего гегемона и одного из главных фаворитов Лиги Чемпионов.Клаудиньо уже сейчас один из лучших игроков мира а Семак по праву считается одним из самых перспективных тренеров планеты прежде всего изза своей тактической обученности и жесткого характера!
      Верг
      Верг ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
      вчера в 13:21, ред.
        санек002
        санек002
        вчера в 13:07
        ну павел садырин и морозов возглавляли зенит,а не сборную денежных мешков со всего мира!
        sv_1969
        sv_1969
        вчера в 13:07
        Странно было бы если бы он этого не сделал!Но лакмусовая бумажка это выступления в ЕК!Но там трусливые 0-1 и зарезервированное 4 место! Хотя дай Бог в этом году 3 займут! Надеюсь!А то Шляпа скажет что главное РПЛ и он переключается на домашний чемп!
        pomor45
        pomor45 ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
        вчера в 12:56
        Вполне согласен, но я не только об этом. Ясно, что для ЛЧ нужны игроки ещё лучше имеющихся, в том числе бразильцев. Они стоят заметно дороже и их покупка без нарушения ФФП пока невозможна - маловаты собственные доходы. Но, я вот о чём: если настанет пора таких игроков приобрести, то пойдут ли они к Семаку и сможет ли сам Семак ими управлять? Игроку с именем и тренера с именем подавай.
        Денис Михеев
        Денис Михеев ответ pomor45 (раскрыть)
        вчера в 12:46
        Про закономерность-сарказм)) Только тратить деньги тоже надо с умом.
        Риелтор с берегов Невы
        Риелтор с берегов Невы ответ Абдурахман Джантемиров 1 (раскрыть)
        вчера в 12:46
        Здесь разговор не о РПЛ, и конкуренции в ней. Здесь обсуждают Семака как тренера.
        4RT
        4RT
        вчера в 12:45
        В самых слабых чемпионатах
        Риелтор с берегов Невы
        Риелтор с берегов Невы ответ pomor45 (раскрыть)
        вчера в 12:41
        Вопрос об успехах в ЕК зависит не только от Семака. Например в последнем матче с Ювентусом наши бразильцы, на мой взгляд ничего не показали. Здесь они феерят, плетут кружева. А с челси тоже ничего не получилось. Дзюба после гола динамо, тоже заявы кидал на эмоциях, но ювентус нейтрализовал его. Как защиту строить все в Зените понимают, а вот нападение. Видно что Семак пытается решить эту задачу. Думаю что летом будут перестраивать нападение. Азмун перестраивается, в одиночку в другой схеме два Спартаку положил. Но говорят он уйдёт. А дзюба застыл как муха в киселе. Средних по игре Ордеца и Шунина( извините, если ошибки в фамилиях), он продавил. А квалифицированные игроки в Европе его нигилируют. Думаю Семак и его штаб многое видят и знают. И пытаются решить. Но в футболе слишком много факторов, некоторые просто невозможно учесть.
        Зениту повезло с Семаком, и этим всё сказано.
        pomor45
        pomor45 ответ YVG (раскрыть)
        вчера в 12:36
        Правильно. В статье фиксируют факт, достигнутый показатель. Читатели оценивают уровень и условия его достижения: хороший, гений, только для РПЛ, в ЕК - никто ... и т.д.
        Абдурахман Джантемиров 1
        Абдурахман Джантемиров 1
        вчера в 12:30
        Ну при Спалетти хотя бы конкуренция была в РПЛ, а сейчас что? Так что годиться особо нечем
        pomor45
        pomor45 ответ Денис Михеев (раскрыть)
        вчера в 12:30
        Закономерность, как раз, не странная, а закономерная. К тому же богатеют они под надзором ФФП УЕФА, т.е. в зависимости от успешности своей хозяйственной деятельности. Если, например, набрала Барса кредитов, то, несмотря на соответствие ФФП, сейчас переживает кризис по всем направлениям. Наши же могут вполне пробавляться спонсорскими, корпоративными и даже бюджетными деньгами - тоже в рамках ФФП УЕФА, но не разгуляешься и на уровень ЛЧ не потянешь.
        pomor45
        pomor45 ответ Izmar (раскрыть)
        вчера в 12:19
        Или присутствуют редко, или никогда там не были. Они просто брюзжат - ничего больше не остаётся, как утешаться неудачами Зенита в ЛЧ. Всё толкуют про финансирование Зенита, а сами проигрывают тем, кто гораздо беднее их, и пролетают мимо ЕК вообще.
        YVG
        YVG ответ pomor45 (раскрыть)
        вчера в 12:18
        Читайте заголовок заметки, там нигдке не написано, что Семак хороший.
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