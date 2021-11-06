Деменко: «„Динамо“ в этом чемпионате показывает яркий футбол»

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о предстоящем матче команды против «Динамо».
Обе команды сейчас в одном положении. Они будут между собой бороться за медали. «Динамо» в этом чемпионате показывает яркий футбол, который все отмечают. В исполнении «Краснодара» к такому уже привыкли. У него есть игра и состав под еврокубки, но только клуб всё никак не вклинится в борьбу за чемпионство. А ведь показывает атакующий футбол. И «Динамо» стало такой показывать. Поэтому жду интересную игру. Обе команды не закрываются, поэтому надеюсь, что они порадуют нас в очном противостоянии.
Лесовой, Лаксальт, Фомин, Захарян мимо а Моро на индивидуальных тренировках.
Лесовой, Лаксальт, Фомин, Захарян мимо а Моро на индивидуальных тренировках.
ярче только 7-1...........
ярче только 7-1...........
Извините, если что.
Извините, если что.
У нас всех есть уникальная возможность доказать, кто и как играет при равных, одинаковых условиях для всех играющих!
Есть группа без призов, в этой группе абсолютно равные условия для всех!!!
Для того, чтобы играть в этой группе необходимо:
1. Желание.
2.30-ть ставок в текущем месяце, чтобы иметь возможность выбрать эту группу на следующий месяц...
Всё, больше ничего не надо, играйте и доказывайте, что вы на самом деле лучше всех играете, вместо того, чтобы "толочь воду в ступе" - одним, и ежедневно выкладывать огромные скрины, убеждая, что он - лучший...
Всем добра, здоровья, удачи, И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ!!!
У нас всех есть уникальная возможность доказать, кто и как играет при равных, одинаковых условиях для всех играющих!
Есть группа без призов, в этой группе абсолютно равные условия для всех!!!
Для того, чтобы играть в этой группе необходимо:
1. Желание.
2.30-ть ставок в текущем месяце, чтобы иметь возможность выбрать эту группу на следующий месяц...
Всё, больше ничего не надо, играйте и доказывайте, что вы на самом деле лучше всех играете, вместо того, чтобы "толочь воду в ступе" - одним, и ежедневно выкладывать огромные скрины, убеждая, что он - лучший...
Всем добра, здоровья, удачи, И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ!!!
Лайкайте сколько угодно, те ответы, которые адресованы мне, а мои - нет. Все равно это не меняет реальность. Кто знает что он прав не доказывает ничего.
Лайкайте сколько угодно, те ответы, которые адресованы мне, а мои - нет. Все равно это не меняет реальность. Кто знает что он прав не доказывает ничего.