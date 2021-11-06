Деменко: «„Динамо“ в этом чемпионате показывает яркий футбол»

Бывший полузащитник «Краснодара» поделился мнением о предстоящем матче команды против «Динамо».

Обе команды сейчас в одном положении. Они будут между собой бороться за медали. «Динамо» в этом чемпионате показывает яркий футбол, который все отмечают. В исполнении «Краснодара» к такому уже привыкли. У него есть игра и состав под еврокубки, но только клуб всё никак не вклинится в борьбу за чемпионство. А ведь показывает атакующий футбол. И «Динамо» стало такой показывать. Поэтому жду интересную игру. Обе команды не закрываются, поэтому надеюсь, что они порадуют нас в очном противостоянии.