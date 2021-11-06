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Деменко: «„Динамо“ в этом чемпионате показывает яркий футбол»

вчера, 10:01
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о предстоящем матче команды против «Динамо».

Обе команды сейчас в одном положении. Они будут между собой бороться за медали. «Динамо» в этом чемпионате показывает яркий футбол, который все отмечают. В исполнении «Краснодара» к такому уже привыкли. У него есть игра и состав под еврокубки, но только клуб всё никак не вклинится в борьбу за чемпионство. А ведь показывает атакующий футбол. И «Динамо» стало такой показывать. Поэтому жду интересную игру. Обе команды не закрываются, поэтому надеюсь, что они порадуют нас в очном противостоянии.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 15:45
Сложно конкурировать с сильными соперниками без половины основного состава.
Лесовой, Лаксальт, Фомин, Захарян мимо а Моро на индивидуальных тренировках.
112910415
112910415
вчера в 13:44
интересное нынче Динамо !
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 12:45
Динамо наверное самый реальный претендент на второе место.
Cat01
Cat01
вчера в 11:54
Играют очень хорошо
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:47
Динамо в этом сезоне радует.
njc 595
njc 595
вчера в 11:09
4-1 ярко играет Динамо...
ярче только 7-1...........
ОПС
ОПС ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 11:07
Еще раз приветствую. По поводу угаданных ставок, то Вы действительно играете великолепно. Насчет моих комментов. ( как Вы тут показали). Если я могу ответить парой слов, то так и отвечаю. И пусть не талантливо, но кратко. Это мое право. У Вас такое же право излагать свои мысли. Только, извините, когда человек пишет обстоятельно, назидательно и с полным объяснением это получается немножко не то. Потому что на сайте собрались такие же любители футбола и у каждого свое мнение.
Извините, если что.
RTS-25
RTS-25
вчера в 11:05
У динамиков очень интересный футбол, не скучный. Но нет стабильности. Матч с обоюдными шансами. 50/50.
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:53
Матч ожидается интересным.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:47, ред.
Зачем спорить о том, кто играет лучше, и если бы, да кабы...

У нас всех есть уникальная возможность доказать, кто и как играет при равных, одинаковых условиях для всех играющих!

Есть группа без призов, в этой группе абсолютно равные условия для всех!!!
Для того, чтобы играть в этой группе необходимо:

1. Желание.
2.30-ть ставок в текущем месяце, чтобы иметь возможность выбрать эту группу на следующий месяц...

Всё, больше ничего не надо, играйте и доказывайте, что вы на самом деле лучше всех играете, вместо того, чтобы "толочь воду в ступе" - одним, и ежедневно выкладывать огромные скрины, убеждая, что он - лучший...

Всем добра, здоровья, удачи, И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:44
Динамо необходимо улучшать реализацию создаваемых голевых моментов.
drug01
drug01
вчера в 10:43
Ждём игру
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:40
Всем пользователям!

Лайкайте сколько угодно, те ответы, которые адресованы мне, а мои - нет. Все равно это не меняет реальность. Кто знает что он прав не доказывает ничего.
ОПС
ОПС
вчера в 10:34
Ждем матча.
David Young
David Young ответ barcamilan (раскрыть)
вчера в 10:11
Здравствуйте. Количество доступных трансферов уменьшилось при этом?
barcamilan
barcamilan ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 10:08
я набрал два состава, но они оба пусты
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