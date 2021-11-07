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Агент Черышева: «Денис занимается в общей группе, но пока не сможет играть»

вчера, 16:33

Футбольный агент полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, подтвердил возвращение игрока в общую группу «летучих мышей».

В середине сентября россиянин травмировался в поединке Ла Лиги с «Осасуной». С того времени он играл за «Валенсию» всего 15 минут, выйдя на замену в матче против «Барселоны» 17 октября.

Денис занимается в общей группе, но пока не сможет играть.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 22:38
Скорейшего возвращения на поле.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:49
Пора о нем забыть
протон
протон
вчера в 17:40
Сейчас, все сборники, чудесным образом оправятся от травм, и будут играть за свои клубы. Что-то тут не так! Перед следующими отборами они опять будут болеть?
ДСА
ДСА
вчера в 17:17
В сборную его тоже не отпустят.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:07
Постоянно пользуется техобслуживанием , это уже совсем не хорошо.
Futurista
Futurista
вчера в 16:45
Нормальное состояние Дениса...
"Денис занимается в общей группе, но пока не сможет играть"...
introvert pofigist
introvert pofigist
вчера в 16:39
Это xyёвaя новость.
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