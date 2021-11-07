Агент Черышева: «Денис занимается в общей группе, но пока не сможет играть»

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вчера, 16:33

Футбольный агент полузащитника «Валенсии» , подтвердил возвращение игрока в общую группу «летучих мышей».

В середине сентября россиянин травмировался в поединке Ла Лиги с «Осасуной». С того времени он играл за «Валенсию» всего 15 минут, выйдя на замену в матче против «Барселоны» 17 октября.