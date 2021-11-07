«Барселона» подтвердила травму Фати

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вчера, 11:14

Нападающий «Барселоны» получил травму в матче 13-го тура Ла Лиги против «Сельты» (3:3).

Пресс-служба каталонского клуба подтвердила, что у игрока диагностирован разрыв двуглавой мышцы бедра. По предварительной информации, Фати пропустит из-за травмы около месяца.