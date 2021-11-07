«Барселона» подтвердила травму Фати

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати получил травму в матче 13-го тура Ла Лиги против «Сельты» (3:3).
Пресс-служба каталонского клуба подтвердила, что у игрока диагностирован разрыв двуглавой мышцы бедра. По предварительной информации, Фати пропустит из-за травмы около месяца.
‼️ INJURY NEWS— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021
The tests this evening on the player @ANSUFATI have revealed that he has injured the femoral biceps in his left thigh and will be unavailable for selection until he recovers pic.twitter.com/0S9kfPslhF
Фати вернулся только в сентябре из-за серьезной травмы колена, из-за которой он отсутствовал в течение 10 месяцев. Выздоровление Фати стало огромным стимулом для «Барселоны»: с момента возвращения молодой игрок забил четыре гола в восьми матчах. Но форварду пришлось уйти в конце первого тайма, когда он уже открыл счет великолепным изгибающим ударом в угол.
Его отсутствие станет ударом для «Барселоны», которая 23 ноября встретится с «Бенфикой», и эта игра будет иметь решающее значение для их шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Но в то время как Барса надеется вернуть Фати на тот матч, теперь он пропустит отборочные матчи чемпионата мира в сборной Испании.
Испания встретится с Грецией в Афинах в четверг, а через три дня примет Швецию в Севилье, поскольку они претендуют на автоматическую квалификацию на чемпионат мира в следующем году.
Скорейшего выздоровления Фати!
Фати вернулся только в сентябре из-за серьезной травмы колена, из-за которой он отсутствовал в течение 10 месяцев. Выздоровление Фати стало огромным стимулом для «Барселоны»: с момента возвращения молодой игрок забил четыре гола в восьми матчах. Но форварду пришлось уйти в конце первого тайма, когда он уже открыл счет великолепным изгибающим ударом в угол.
Его отсутствие станет ударом для «Барселоны», которая 23 ноября встретится с «Бенфикой», и эта игра будет иметь решающее значение для их шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Но в то время как Барса надеется вернуть Фати на тот матч, теперь он пропустит отборочные матчи чемпионата мира в сборной Испании.
Испания встретится с Грецией в Афинах в четверг, а через три дня примет Швецию в Севилье, поскольку они претендуют на автоматическую квалификацию на чемпионат мира в следующем году.
Скорейшего выздоровления Фати!