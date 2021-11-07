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«Барселона» подтвердила травму Фати

вчера, 11:14
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)3 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати получил травму в матче 13-го тура Ла Лиги против «Сельты» (3:3).

Пресс-служба каталонского клуба подтвердила, что у игрока диагностирован разрыв двуглавой мышцы бедра. По предварительной информации, Фати пропустит из-за травмы около месяца.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:36
Здоровью парню, но по ходу, ранний дебют в большом футболе пошел парню во вред. Ему только 18 а травмы так и сыпятся. Не хочу накаркать, но судя по всему - не видать Фати большой карьеры.
Bensurr
Bensurr
вчера в 15:32
Слишком часто он получает травмы второй Дембеле?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:28
Фати получил травму подколенного сухожилия, что будет серьезной проблемой для Хави и ударом для сборной Испании, которая позже в субботу подтвердила, что 19-летний игрок выбыл из команды. Его заменил нападающий «Эспаньола» Рауль де Томас.

Фати вернулся только в сентябре из-за серьезной травмы колена, из-за которой он отсутствовал в течение 10 месяцев. Выздоровление Фати стало огромным стимулом для «Барселоны»: с момента возвращения молодой игрок забил четыре гола в восьми матчах. Но форварду пришлось уйти в конце первого тайма, когда он уже открыл счет великолепным изгибающим ударом в угол.

Его отсутствие станет ударом для «Барселоны», которая 23 ноября встретится с «Бенфикой», и эта игра будет иметь решающее значение для их шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Но в то время как Барса надеется вернуть Фати на тот матч, теперь он пропустит отборочные матчи чемпионата мира в сборной Испании.

Испания встретится с Грецией в Афинах в четверг, а через три дня примет Швецию в Севилье, поскольку они претендуют на автоматическую квалификацию на чемпионат мира в следующем году.

Скорейшего выздоровления Фати!
introvert pofigist
introvert pofigist
вчера в 14:52
Это плохая новость.
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Tex
Tex
вчера в 14:27
Рано его записали в нового мессию для клуба... Вполне может так выйти, что парень будет большую часть карьеры лечиться, а не играть. В таком возрасте, а уже столько травм...
3ton
3ton
вчера в 14:12
Печально , что в таком возрасте травмы не дают засиять на футбольном поле.
ДСА
ДСА
вчера в 12:05
Можно прогнозировать по краю очков Барселоной.
juvenale
juvenale
вчера в 11:51
что-то не везет пареньку....огромный,молодой талант,но травмы походу сломают карьеру
Брулин
Брулин
вчера в 11:48
Не позавидуешь Хави, вот как он будет строить командную игру, когда пол состава в лазНе позавидуешь Хави, вот как он будет строить командную игру, когда пол состава в лазарете. Удачи легенде, а Фати и остальным травмированым скорейшего восстановления.арете. Удачи легенде, а Фати и остальным травмированым скорейшего восстановления.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 11:32
Не повезло. Как бы это не стало постоянным спутником Фати.
Cat01
Cat01
вчера в 11:29
Совсем не везёт
beefs
beefs
вчера в 11:16
очень жаль, скорейшего выздоровления...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:16
Печально для "Барселоны"...
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