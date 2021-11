«Барселона» подтвердила травму Фати

Нападающий «Барселоны» получил травму в матче 13-го тура Ла Лиги против «Сельты» (3:3).

Пресс-служба каталонского клуба подтвердила, что у игрока диагностирован разрыв двуглавой мышцы бедра. По предварительной информации, Фати пропустит из-за травмы около месяца.

‼️ INJURY NEWS



The tests this evening on the player @ANSUFATI have revealed that he has injured the femoral biceps in his left thigh and will be unavailable for selection until he recovers pic.twitter.com/0S9kfPslhF