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Фати получил травму в матче с «Сельтой»

вчера, 19:42
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)3 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати получил травму в матче с «Сельтой» (3:1, второй тайм).

19-летний футболист получил повреждение в концовке первого тайма, в перерыве его заменили. Напомним, что ранее Фати длительное время восстанавливался после травмы колена. А несколько дней назад получил небольшое повреждение.

Помимо этого, в перерыве был заменен защитник Эрик Гарсия, он почувствовал дискомфорт.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:54
Видели, как в конце первого тайма Коутиньо разминаться пошёл, когда ему Бархуан об этом сказал? С ленцой так, будто одолжение делает.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:02
Жаль что такой молодой и талантливый игрок очень предрасположен к травмам...
По всей видимости и тот факт, что Фати в 13 лет получил двойной перелом ноги, и сейчас оказывает пагубное влияние на здоровье молодого дарования, которому хочется пожелать здоровья, и чтобы без новых травм, а старые травмы не напоминали о себе...
Хороший игрок, с перспективой на будущее быть одним из лучших игроков, если проблемы со здоровьем не помешают ему в этом!

Всем добра, здоровья, удачи и взаимопонимания!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:46
Здоровья Фати и скорейшего востановления
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