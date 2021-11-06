Нападающий «Барселоны» Ансу Фати получил травму в матче с «Сельтой» (3:1, второй тайм).
19-летний футболист получил повреждение в концовке первого тайма, в перерыве его заменили. Напомним, что ранее Фати длительное время восстанавливался после травмы колена. А несколько дней назад получил небольшое повреждение.
Помимо этого, в перерыве был заменен защитник Эрик Гарсия, он почувствовал дискомфорт.
По всей видимости и тот факт, что Фати в 13 лет получил двойной перелом ноги, и сейчас оказывает пагубное влияние на здоровье молодого дарования, которому хочется пожелать здоровья, и чтобы без новых травм, а старые травмы не напоминали о себе...
Хороший игрок, с перспективой на будущее быть одним из лучших игроков, если проблемы со здоровьем не помешают ему в этом!
Всем добра, здоровья, удачи и взаимопонимания!
По всей видимости и тот факт, что Фати в 13 лет получил двойной перелом ноги, и сейчас оказывает пагубное влияние на здоровье молодого дарования, которому хочется пожелать здоровья, и чтобы без новых травм, а старые травмы не напоминали о себе...
Хороший игрок, с перспективой на будущее быть одним из лучших игроков, если проблемы со здоровьем не помешают ему в этом!
Всем добра, здоровья, удачи и взаимопонимания!