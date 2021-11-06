Фати получил травму в матче с «Сельтой»

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вчера, 19:42

Нападающий «Барселоны» получил травму в матче с «Сельтой» (3:1, второй тайм).

19-летний футболист получил повреждение в концовке первого тайма, в перерыве его заменили. Напомним, что ранее Фати длительное время восстанавливался после травмы колена. А несколько дней назад получил небольшое повреждение.

Помимо этого, в перерыве был заменен защитник , он почувствовал дискомфорт.