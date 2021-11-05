Отец Влашича о состоянии здоровья своего сына: «С ним всё в порядке».

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вчера, 18:14

Полузащитник «Вест Хэма» пребывает в нормальном состоянии после удара по голове на тренировке, заявил отец игрока Йошко Влашич.

Ранее хорватский футболист получил сильный удар по голове от одноклубника перед поединком группового раунда Лиги Европы против бельгийского «Генка» (2:2).

С сыном всё в порядке. Вчера он должен был выступать против «Генка». Никола получил удар по голове на тренировке, по этой причине клубный врач не разрешил ему выходить на игру.

В текущем сезоне 24-летний Никола сыграл за «Вест Хэм» в 9 матчах и не отметился результативными действиями.