Отец Влашича о состоянии здоровья своего сына: «С ним всё в порядке».

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич пребывает в нормальном состоянии после удара по голове на тренировке, заявил отец игрока Йошко Влашич.
Ранее хорватский футболист получил сильный удар по голове от одноклубника перед поединком группового раунда Лиги Европы против бельгийского «Генка» (2:2).
С сыном всё в порядке. Вчера он должен был выступать против «Генка». Никола получил удар по голове на тренировке, по этой причине клубный врач не разрешил ему выходить на игру.
В текущем сезоне 24-летний Никола сыграл за «Вест Хэм» в 9 матчах и не отметился результативными действиями.
Вполне возможно что с Влашичем всё со здоровьем нормально. Да вот только с игрой совершенно не понятно что с ним происходит. Проведя за Вест Хэм девять матчей, Николо так и не смог себя проявить, не забив ни одного мяча за это время. И этот застой идёт ещё с тех пор когда он играл ещё за ЦСКА. А точнее когда только появились первые слухи о том что им интересуются команды топ чемпионатов , вплоть до Милана и Челси. Но слухи оставались только слухами , а его отец уже тогда начал мутить воду и распространять слухи о скором переходе его сыночка в европейский топ клуб. И вот тогда и посыпалась игра у Влашича . Психологически он уже в своих мыслях играл видимо за Милан , а в составе ЦСКА никак не мог себя проявить и выходил уже очень редко в основе . Вот с тех пор Николо так и не может себя найти в игре . И я думаю что этому всему вина лежит на его отце , который сломал сам футбольную судьбу своего сына. И ещё неизвестно сможет ли он заиграть за Вест Хэм или придётся ему искать своё счастье уже в другом клубе. Бывает в жизни и такие истории, когда лучше не вмешиваться родителям в профессии и судьбы своих детей. Ну а Влашичу в любом случае пожелаю только Удачи и чтобы без травм !!! Всем Добра !!!
Вполне возможно что с Влашичем всё со здоровьем нормально. Да вот только с игрой совершенно не понятно что с ним происходит. Проведя за Вест Хэм девять матчей, Николо так и не смог себя проявить, не забив ни одного мяча за это время. И этот застой идёт ещё с тех пор когда он играл ещё за ЦСКА. А точнее когда только появились первые слухи о том что им интересуются команды топ чемпионатов , вплоть до Милана и Челси. Но слухи оставались только слухами , а его отец уже тогда начал мутить воду и распространять слухи о скором переходе его сыночка в европейский топ клуб. И вот тогда и посыпалась игра у Влашича . Психологически он уже в своих мыслях играл видимо за Милан , а в составе ЦСКА никак не мог себя проявить и выходил уже очень редко в основе . Вот с тех пор Николо так и не может себя найти в игре . И я думаю что этому всему вина лежит на его отце , который сломал сам футбольную судьбу своего сына. И ещё неизвестно сможет ли он заиграть за Вест Хэм или придётся ему искать своё счастье уже в другом клубе. Бывает в жизни и такие истории, когда лучше не вмешиваться родителям в профессии и судьбы своих детей. Ну а Влашичу в любом случае пожелаю только Удачи и чтобы без травм !!! Всем Добра !!!