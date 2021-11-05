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Отец Влашича о состоянии здоровья своего сына: «С ним всё в порядке»

вчера, 18:14

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич пребывает в нормальном состоянии после удара по голове на тренировке, заявил отец игрока Йошко Влашич.

Ранее хорватский футболист получил сильный удар по голове от одноклубника перед поединком группового раунда Лиги Европы против бельгийского «Генка» (2:2).

С сыном всё в порядке. Вчера он должен был выступать против «Генка». Никола получил удар по голове на тренировке, по этой причине клубный врач не разрешил ему выходить на игру.

В текущем сезоне 24-летний Никола сыграл за «Вест Хэм» в 9 матчах и не отметился результативными действиями.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:52
Скоро Никола плотно присядет на лавку, а папка займётся поисками нового клуба.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:53
Как говорил покойный Черномырдин "Хотел как лучше, а получилось как всегда". Мутил отец воду, когда никто в ЦСКА и не возражал против ухода. Как он не понимает, что если отдавать игрока за полцены , то это плохо и для клуба и для игрока. Его в новом клубе и будут за полцены воспринимать. Торопливость и поспешность сыграли не на руку Влашичу. Не уверен, что в Англии, где очень жесткая конкуренция он вообще заиграет.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:19
Ему дали очень много времени по меркам апл проявить себя, в отличии от того же Крала, того сразу на лавку посадили, его и покупали то на подстраховку.
Влашича бойкоты и сгубили, начал вместо футбола заниматься выбором клуба как в симуляторе.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:00
Отец Влашича о состоянии здоровья своего сына: «С ним всё в порядке».
Вполне возможно что с Влашичем всё со здоровьем нормально. Да вот только с игрой совершенно не понятно что с ним происходит. Проведя за Вест Хэм девять матчей, Николо так и не смог себя проявить, не забив ни одного мяча за это время. И этот застой идёт ещё с тех пор когда он играл ещё за ЦСКА. А точнее когда только появились первые слухи о том что им интересуются команды топ чемпионатов , вплоть до Милана и Челси. Но слухи оставались только слухами , а его отец уже тогда начал мутить воду и распространять слухи о скором переходе его сыночка в европейский топ клуб. И вот тогда и посыпалась игра у Влашича . Психологически он уже в своих мыслях играл видимо за Милан , а в составе ЦСКА никак не мог себя проявить и выходил уже очень редко в основе . Вот с тех пор Николо так и не может себя найти в игре . И я думаю что этому всему вина лежит на его отце , который сломал сам футбольную судьбу своего сына. И ещё неизвестно сможет ли он заиграть за Вест Хэм или придётся ему искать своё счастье уже в другом клубе. Бывает в жизни и такие истории, когда лучше не вмешиваться родителям в профессии и судьбы своих детей. Ну а Влашичу в любом случае пожелаю только Удачи и чтобы без травм !!! Всем Добра !!!
протон
протон
вчера в 19:46
В октябре в матчах АПЛ Влашич сыграл только 1 минуту.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:06
Я посмотрел на сайте АПЛ. Влашич в глубоком запасе. Начинает на лавке и на замену выходит не всегда. С Генком его в заявке даже не было.
4RT
4RT
вчера в 18:44
Если так же играть будет, ещё получит
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:34
Не надо голову подставлять под удар.
beefs
beefs
вчера в 18:23
не акклиматизировался еще, ничего все будет нормально...
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