Оганесян: «Судейство в матче „Спартак“ — „Локомотив“ было непонятное»

Бывший футболист «Локомотива» Саркис Оганесян прокомментировал ничью в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:1).

В первом тайме «Локомотив» очень хорошо играл. Это касается и обороны, и атаки: и защищались качественно, и создавали моменты хорошо. Почему во 2-м тайме не получилось так же? Даже не знаю, может, футболисты успокоились, решили, что раз ведем плюс остались в большинстве, то можно доиграть спокойно. Да еще гол ненужный пропустили!

Судейство было непонятное, хотелось бы отметить. Вот фолит «Спартак», но наша атака идет дальше — так зачем свистеть? Мяч возвращают назад, игроки соперника возвращаются в оборону… Игроки нервничают, когда видят такую работу, во многом с этим связаны карточки. Да и темп падает, что не нравится болельщикам. Еще и длины скамейки «Локо» не хватило, конечно, после перерыва. Некем было усилить игру, по большому счету. А сейчас еще — при странном, вновь скажу, судействе — многие получили лишние, что называется, карточки. Теперь тренерскому штабу придется еще больше голову ломать, решая вопрос с составом.