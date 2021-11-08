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Оганесян: «Судейство в матче „Спартак“ — „Локомотив“ было непонятное»

вчера, 09:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» Саркис Оганесян прокомментировал ничью в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:1).

В первом тайме «Локомотив» очень хорошо играл. Это касается и обороны, и атаки: и защищались качественно, и создавали моменты хорошо. Почему во 2-м тайме не получилось так же? Даже не знаю, может, футболисты успокоились, решили, что раз ведем плюс остались в большинстве, то можно доиграть спокойно. Да еще гол ненужный пропустили!

Судейство было непонятное, хотелось бы отметить. Вот фолит «Спартак», но наша атака идет дальше — так зачем свистеть? Мяч возвращают назад, игроки соперника возвращаются в оборону… Игроки нервничают, когда видят такую работу, во многом с этим связаны карточки. Да и темп падает, что не нравится болельщикам. Еще и длины скамейки «Локо» не хватило, конечно, после перерыва. Некем было усилить игру, по большому счету. А сейчас еще — при странном, вновь скажу, судействе — многие получили лишние, что называется, карточки. Теперь тренерскому штабу придется еще больше голову ломать, решая вопрос с составом.

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Все комментарии
Рагнарёк
Рагнарёк ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:58
Литвинов по делу получил 2 желтых. А спартачи во втором тайме недополучили еще 3-4 горчишника. Футбол надо смотреть а не комменты клепать под каждой новостью.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:01
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:54, ред.
Надо думать, что судья, который оставил "Спартак" в меньшинстве оказывается поломал всю игру "Локомотиву":
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:30
На зеркало неча пенять, коли рожа крива.
Полтора тайма имели гандикап а в результате только 1: 1.))).
Союзник противников
Союзник противников ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:55
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 10:53
    На фоне того,что делает с темпом матчей ВАРево,это пустяки.
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    вчера в 10:42
      Futurista
      Futurista
      вчера в 10:33, ред.
      По мнению Саркиса засудили Локо, а в меньшинстве больше чем полматча играл Спартак).. интересная версия от армянского радио...
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 10:23
      Судейство как судейство,бывало и хуже!
      112910415
      112910415
      вчера в 10:09
      судья, конечно, не выдержал напряжения
      много странных решений
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 09:55
      Саркис почему то на не правильное судейство натягивал только на свою голову...??? Одним словом Саркис...)
      mihaluch
      mihaluch
      вчера в 09:40
      Карточек было навалом.
      4RT
      4RT
      вчера в 09:38
      Плохому футболисту всегда судья мешает 😁
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 09:26
      Столичные всегда недовольны...
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