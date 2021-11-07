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Умяров: «В дерби с „Локомотивом“ было нормальное судейство, рпловское»

вчера, 22:41
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мыслями о матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

Первый гол посвятил себе, потому что долго этого ждал, рад, что сейчас наконец-то получилось. Не успел побыть в раздевалке перед вторым таймом, потому что разминался. Что произошло? «Локомотив» немного расслабился, а нам нужно было отыгрываться.

Нормальное судейство, рпловское. Момент с Марадишвили я даже не видел. Чем отличается судейство? Наверное, меньше борьбы. В любом случае оставшись вдесятером, нам нужно было перестраиваться. Единственное, что можно было перестроить, это 4-4-1. После матча тренер поблагодарил команду за игру, что сумели отыграться, как его положение может обсуждаться? Витория сказал, что должны были выигрывать, но не получилось дожать. Будем стараться, исправлять ситуацию в таблице.

Ранее был определен лучший игрок матча «Спартак» — «Локо».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:38
Судили чуть в пользу Локомотива.
112910415
112910415
сегодня в 06:01
Наиль выше похвал !
ОПС
ОПС
сегодня в 05:23
Нормальное судейство, только играй.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:34
Всё было нормально по рпловски.
Gahi
Gahi
сегодня в 00:20
Всё правильно нужно играть а судейство оставить экспертам. Удачи
makkie
makkie
вчера в 23:43, ред.
Наиль очень хорошо вышел.
Еще и важный гол сумел забить. Наконец-то прорвало, а то раньше или мимо бил, или вратари тащили.
С Краснодаром и Наполи должен выйти в основе!
Василий 50
Василий 50
вчера в 23:25
Игра тоже рпловская
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 23:06
Возможно это РПЛовское? Но все равно как-то странно...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:04
Как то в одном предложении нормальное и "рпловское" абсолютно не сочетаются.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:59
«рпловское» - это что?
Cat01
Cat01
вчера в 22:53
Так продолжать
протон
протон
вчера в 22:53
игра такая же была.рплловская
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:52, ред.
Да всё нормально, играй и забивай и никакой судья не поможет !)) РПЛ !!!)
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