«Ничья — хороший результат на сегодня». Джикия — о матче с «Локомотивом»

Защитник «Спартака» поделился мыслями после ничейного матча с «Локомотивом» (1:1) в 14-м туре РПЛ .

Результатом игры доволен. Хотелось победить, но ничья на сегодня — хороший результат. Что касается судейства, то я его не комментирую.

Что было в раздевалке? Это тоже не комментирую. После удаления мы немного завелись, проснулись, «Локомотив» начал неожиданно действовать, поэтому так и сложилось. Не скажу, что перенастроились, понятно, что было дерби, большая игра, но мне не показалось, что мы перенастроились.

Почему не дожали соперника? Было ощущение, что могли это сделать, был хороший момент, который мы создали в концовке игры.

Как изменился «Локомотив»? Я еще не так часто смотрел игры при новом тренере, поэтому не с чем сравнивать. Думаю, что сейчас ребята передохнут, поеду в сборную, и потом, когда соберемся, обязательно разберем эту игру. Перед «Краснодаром» будет недельный цикл.

Что касается слухов о смене тренера, то я ничего не читаю. Перестал читать неофициальные вбросы, не обращаю на это внимания. Победы будут!