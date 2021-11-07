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«Ничья — хороший результат на сегодня». Джикия — о матче с «Локомотивом»

вчера, 23:08
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мыслями после ничейного матча с «Локомотивом» (1:1) в 14-м туре РПЛ.

Результатом игры доволен. Хотелось победить, но ничья на сегодня — хороший результат. Что касается судейства, то я его не комментирую.

Что было в раздевалке? Это тоже не комментирую. После удаления мы немного завелись, проснулись, «Локомотив» начал неожиданно действовать, поэтому так и сложилось. Не скажу, что перенастроились, понятно, что было дерби, большая игра, но мне не показалось, что мы перенастроились.

Почему не дожали соперника? Было ощущение, что могли это сделать, был хороший момент, который мы создали в концовке игры.

Как изменился «Локомотив»? Я еще не так часто смотрел игры при новом тренере, поэтому не с чем сравнивать. Думаю, что сейчас ребята передохнут, поеду в сборную, и потом, когда соберемся, обязательно разберем эту игру. Перед «Краснодаром» будет недельный цикл.

Что касается слухов о смене тренера, то я ничего не читаю. Перестал читать неофициальные вбросы, не обращаю на это внимания. Победы будут!

Ранее был определен лучший игрок матча «Спартак» — «Локо».

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 06:53
Когда остались в меньшинстве то стали играть так что смогли сровнять счёт, что мешает команде играть так когда она в полном составе. Удачи
112910415
112910415
сегодня в 06:49
можно сказать, хороший.
а в защите когда будешь играть надёжно ?
ДСА
ДСА
сегодня в 06:28
Сначала мечтали о ничьей, а в итоге можно ей быть недовольным.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 06:13
По тому как складывалась игра соглашусь с Георгием.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:36
Во втором тайме всё решилось.
Cat01
Cat01
сегодня в 00:05
Игра была равная..
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:54
Сегодня был футбол со стороны Спартака !
makkie
makkie
вчера в 23:42
Камано отдал конфетку, но что делали Джикия и Айртон в эпизоде с пропущенным голом? Ворон считали?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:38
Результат устроил обе команды.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:31
Когда команда играет с 35 мин, матча в меньшинстве да ещё и проигрывает своему сопернику с разницей в один матч, но в итоге отыгрывается, то ничья в таком матче отличный результат.

Ничья в ЛЕ с "Лестер Сити" в очень непростом матче, и уже через два дня ничья с командой которая играет в большинстве 55 мин в этом матче, с командой которая находится выше в турнирной таблице...
Ничьи которые помогут "Спартаку" поверить в свои силы и возможности, а болельщикам добавят оптимизма и надежд в этом сезоне, который пока особо не радовал...

Удачи "Спартаку" в РПЛ и ЛЕ! Хорошей игры, отличных результатов на радость своим многочисленным болельщикам!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 23:20
Дома хороший результат?
протон
протон
вчера в 23:09
Мы, Спартаковские Активисты довольны игрой вторым таймом! когда казалось бы все про***ли в первом игроки собрались и продемосрировали Спартаковский Дух
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