ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Кавазашвили: «Может, „Спартаку“ не надо играть в полном составе?»

вчера, 21:57
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о результате матча 14-го тура РПЛ, в котором «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

В первом тайме «Локомотив» сделал все, чтобы подмять «Спартак» под себя. А потом команда просто подсела в физическом плане. Хотя я ожидал от «Локомотива» гораздо больше творчества в сегодняшней игре.

А на «Спартак» я вообще смотреть не могу. Игроки вроде есть, а полузащиты нет. Бесконечные ошибки в передачах мяча. Вечные потери. Это ужас. Нападающим надо вовремя дать мячи в ноги, чтобы они развивали атаку и завершали. А они не получают пас. Им приходится отходить назад. Да и с защитой у нас не лучше. Айртон и Джикия организовали гол самим себе, допустив технические ошибки и потеряв позиции. Ну как так можно? Слава Богу, что хоть Умяров случайно забил.

А вообще, может, «Спартаку» не надо выходить на футбольное поле в количестве 11 футболистов? У этой команды, судя по всему, чем меньше игроков на поле, тем лучше они играют. Они доказали это после первого тайма. Им явно выгоднее играть в меньшинстве.

Все новости
Наумов: «Гисдоль – ручной человек. Делает в „Локо“ всё, что скажет Рангник»
Сегодня, 00:08 Комментарии22
«Ничья — хороший результат на сегодня». Джикия — о матче с «Локомотивом»
Вчера, 23:08 Комментарии12
Умяров: «В дерби с „Локомотивом“ было нормальное судейство, рпловское»
Вчера, 22:41 Комментарии13
Литвинов: «Подставил „Спартак“. Слава богу, команда исправила мою ошибку»
Вчера, 22:34 Комментарии6
Витория: «Манера судейства в матче с „Локомотивом“ была не очень»
Вчера, 22:28 Комментарии21
Гисдоль: «Удаление „Спартака“ подвело нас. Я доволен ничьей»
Вчера, 21:39 Комментарии15
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:58
парадокс, но ...
ДСА
ДСА
сегодня в 05:26
Маразм у некоторых крепчает.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:23
А зачем вообще что то говорить?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:41
А может ваще играть не надо! 😜
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 23:00
Давайте сразу, ещё перед матчем удалять одного игрока КБ и этим самым обострять игру.
4RT
4RT
вчера в 22:48
У них и так половина состава мешки пинают
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:06
Я же говорю, что чем дальше тем больше маразма у анзора.
beefs
beefs
вчера в 22:00
а лучше 9-м, тогда и выигрывать начнут...
протон
протон
вчера в 21:58
тут он прав
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100