Кавазашвили: «Может, „Спартаку“ не надо играть в полном составе?»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о результате матча 14-го тура РПЛ , в котором «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

В первом тайме «Локомотив» сделал все, чтобы подмять «Спартак» под себя. А потом команда просто подсела в физическом плане. Хотя я ожидал от «Локомотива» гораздо больше творчества в сегодняшней игре.

А на «Спартак» я вообще смотреть не могу. Игроки вроде есть, а полузащиты нет. Бесконечные ошибки в передачах мяча. Вечные потери. Это ужас. Нападающим надо вовремя дать мячи в ноги, чтобы они развивали атаку и завершали. А они не получают пас. Им приходится отходить назад. Да и с защитой у нас не лучше. Айртон и Джикия организовали гол самим себе, допустив технические ошибки и потеряв позиции. Ну как так можно? Слава Богу, что хоть Умяров случайно забил.

А вообще, может, «Спартаку» не надо выходить на футбольное поле в количестве 11 футболистов? У этой команды, судя по всему, чем меньше игроков на поле, тем лучше они играют. Они доказали это после первого тайма. Им явно выгоднее играть в меньшинстве.