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Наумов: «Гисдоль – ручной человек. Делает в „Локо“ всё, что скажет Рангник»

сегодня, 00:08
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мыслями о матче «железнодорожников» со «Спартаком» (1:1).

В первом тайме мне понравилось как играют «железнодорожники». Думал, сумеют победить с разницей в два мяча, но во втором тайме команда остановилась. Трудно понять, что требовал тренер во втором тайме, это катастрофа. Маркус Гисдоль – ручной человек, он делает абсолютно всё, что скажет Рангник, даже состав так ставит.

Хотя в Турции команда очень хорошо играла, прессинг мне понравился. Сегодня они играли безвольно, но тренер даже не пытался встряхнуть команду, он даже не встал с места. Мне кажется, он ещё плохо управляет.

Максим Ненахов прибавляет, видно, что он у него потенциал есть. Делал тактические ошибки, но это свойственно, у него удар хороший. Самое главное, он играет с желанием. Мне кажется, он очень перспективный и совсем скоро заиграет.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 07:57
А ведь до штандартенфюрера были: оберштурмбаннфюрер, штурмбаннфюрер, гауптштурмфюрер и оберштурмфюрер 🤣🤣🤣
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:55
То. что Гисдоль не самостоятельная фигура было понятно, когда его ещё только приглашали, поэтому удивляться нечему.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:52
После перерыва интересно будет посмотреть
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:52
Что-то Наумов последнее время разговорился.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:50
Полный Гисдоль!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:45
Не самый худший расклад.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 07:22
У истиных арийцев штурмфюрер беспрекословно выполняет приказы штандартенфюрера))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:10
Задача Гисдоля тренеровать команду и добиваться результатов а у Рангника совершенно другие задачи.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 06:15
Время покажет кто прав - кто виноват...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:08
Наумов все более походит на Червиченко((
112910415
112910415
сегодня в 05:43
ну, разумеется, так и не иначе
ABir
ABir
сегодня в 03:00
Команда играет на стОлько хорошо, насколько ей позволяет соперник
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:41
Для этого он его и притащил в Локо.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:30
Второй тайм Локо провалил - определенно.
Capral
Capral
сегодня в 01:06, ред.
Если бы Гисдоль, делал всё, что велит ему Рангник, то Локо, уже был бы чемпионом.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 00:49
а зачем тогда нужен этот Гисдоль, если какой-то Рангник им помыкает, смешно
beefs
beefs
сегодня в 00:46
Ну так для этого его и брали в команду...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:21
Да не, ручной человек в "Зените" и делает он, что ему в голову взбредет. А приходит к нему всякое непотребство.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:18
🤣🤣🤣🤣 что это было? 🤣🤣🤣🤣🤣
протон
протон
сегодня в 00:16
Я так понял, что Рангник будет играть на дудке, а тренер при нем будет исполнять роль кобры?
протон
протон
сегодня в 00:16
«Я не знаком с творчеством Гиздоля, но скажу так: неважно, кто станет тренером «Локомотива», Гиздоль или Пупкин, главное – человек Рангника. Тот человек, который будет делать то, что говорит Ральф.

Маркус – исполнитель, будет ставить тот состав, который ему будет говорить Рангник, тактика тоже будет от него идти. Неважно, хороший он тренер или нет, он просто будет исполнять волю тех людей, которые в «Локомотиве».
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:09
Согласен,Ненахов хорош!
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