Наумов: «Гисдоль – ручной человек. Делает в „Локо“ всё, что скажет Рангник»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мыслями о матче «железнодорожников» со «Спартаком» (1:1).

В первом тайме мне понравилось как играют «железнодорожники». Думал, сумеют победить с разницей в два мяча, но во втором тайме команда остановилась. Трудно понять, что требовал тренер во втором тайме, это катастрофа. Маркус Гисдоль – ручной человек, он делает абсолютно всё, что скажет Рангник, даже состав так ставит.

Хотя в Турции команда очень хорошо играла, прессинг мне понравился. Сегодня они играли безвольно, но тренер даже не пытался встряхнуть команду, он даже не встал с места. Мне кажется, он ещё плохо управляет.

Максим Ненахов прибавляет, видно, что он у него потенциал есть. Делал тактические ошибки, но это свойственно, у него удар хороший. Самое главное, он играет с желанием. Мне кажется, он очень перспективный и совсем скоро заиграет.