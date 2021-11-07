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Витория: «Манера судейства в матче с „Локомотивом“ была не очень»

вчера, 22:28
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился мыслями после матча 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

Почему «Спартак» лучше играл вдесятером? Удаление Литвинова показалось мне не самым справедливым. Я принимаю это решение, хоть оно мне и не нравится, но манера судейства сегодня была не очень. В ситуации с Литвиновым странно, «Локомотиву» за такое в дерби карточки не дают, а нам – дают. Это не самое справедливое решение. Но я бы отметил, что ситуация с карточками внесла в игру дисбаланс. Мы лучше занимали зоны во втором тайме и лучше следили за соперником. Разрабатывая эти моменты, играя в зонах, мы забили гол. Нам приходилось больше работать.

Что касается слухов о поиске нового тренера, я не привык в это верить. Конечно, это есть в медиа. Но жизнь тренера – как выключатель, можно включить и выключить. Главное – продолжать работать и ни о чем не думать. Мы продолжаем работать.

У Кофрие была травма ноги, плюс Рассказов восстановился не до конца – поэтому вместо него вышел Ларссон. Все замены были направлены на создание баланса в игре.

Я уже отвечал на вопрос об уходе из клуба. Я люблю клуб, верю в то, что делаю. Если в один день окажусь вне «Спартака» – будет много хороших историй, чтобы рассказать.

Травма у Жиго была несерьёзной, это последствия игры в четверг. Он почувствовал дискомфорт и сказал об этом мне.

Но Кутепов, попавший в сложную ситуацию, попав в стартовый состав перед игрой, показал себя прекрасно и отлично развивал игру.

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Все комментарии
YVG
YVG
сегодня в 07:24, ред.
Странное суждение, если учесть, что судья почти всё прощал спартаку. В спартаке еще двоих нужно было удалять.
edubokom
edubokom
сегодня в 06:58
Про много хороших историй понравилось. Ждёмс
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:03
Нормальная манера, к судье вопросы должны задавать паровозы а витория должен быть доволен.
112910415
112910415
сегодня в 05:55
да ладно, сойдёт
dr.dimas
dr.dimas
сегодня в 05:10
ну если бы судили по всем фолам то играли бы 8 против 10
Gahi
Gahi
сегодня в 03:34
Ну а что на арбитров то обижаться, они судят также как и играют сами футболисты, а претензии всегда находятся у обеих сторон. Удачи
ОПС
ОПС
сегодня в 03:19
Все как обычно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:50
Все тренеры чем то постоянно не довольны!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:44
Нормальное было судейство, все по делу свистелось.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:22
Нужно просто привыкнуть!)
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
сегодня в 02:17
Когда Спам понял, что второго удаления не будет, принялись ломать соперника, даже желтых за это не получая. Это и отличает чемпионский Зенит от Локо- Зенит в большинстве бы отгрузил еще 3-4 мяча, а то и все 5-6.
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 01:01
Кофрие бешеный пес. И сам себя и других травмирует и карточки при нормальном судействе будет хавать и ртом и ж..ой.
Вот увидите. Хотя уже видео.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:31, ред.
Я ещё удивляюсь, как в этом столпотворении арбитр умудрился не заблудиться и отсудил на приличном уровне. Весь набор футбола, борьбы и театра мы увидели в этом матче: столкновения, подножки, захваты, грубую игру, угрожающие гримасы в адрес арбитра, броски через бедро и обмороки с закатыванием глаз, которым позавидовали бы куртизанки в парижских салонах... в общем, увидели то, что называется "никто не хотел уступать". К арбитру по этой причине никаких претензий быть не может. Ему ещё надо поклониться в пояс, что не удалил парочку регбистов. А надо бы...
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:56
Если бы не удаление, то спартак вряд ли бы так встрепенулся и мы не увидели бы отличного второго тайма в исполнении спартака.
drug01
drug01
вчера в 22:54
Лучше не будет
протон
протон
вчера в 22:54
Чего угодно после матча ожидал, но не шквал нытья от проводниц после матча, который они отдали в большинстве (причём первой ЖК у Литвинова не должно было быть, обычный мелкий фол в центре). Потрясающе жалкие ребята.
протон
протон
вчера в 22:53
Мозеса во втором тайме можно было раза 2 удалить, а по факту даже 1 желтой не получил. Лучший игрок из дельфинария лупит сзади исподтишка Баринова, даже фола нет.
particular
particular
вчера в 22:50
Короче, Руй справился с водоворотом событий и размотал ситуацию...
Ну, а что касается манеры судейства, то она так себе, - не бе, не ме...
От таких манер до изящного стиля и лоска, однозначно, ещё далеко...
Аксинья
Аксинья
вчера в 22:49
Руй, тебе еще повезло что ты не застал те времена когда в Локомотиве рулил Сухина - вот тогда бы ты увидел бы российское судейство во всей красе))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 22:49
Да обычная манера.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:30
К не очень нам не привыкать...
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