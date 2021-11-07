Витория: «Манера судейства в матче с „Локомотивом“ была не очень»

Главный тренер «Спартака» поделился мыслями после матча 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

Почему «Спартак» лучше играл вдесятером? Удаление Литвинова показалось мне не самым справедливым. Я принимаю это решение, хоть оно мне и не нравится, но манера судейства сегодня была не очень. В ситуации с Литвиновым странно, «Локомотиву» за такое в дерби карточки не дают, а нам – дают. Это не самое справедливое решение. Но я бы отметил, что ситуация с карточками внесла в игру дисбаланс. Мы лучше занимали зоны во втором тайме и лучше следили за соперником. Разрабатывая эти моменты, играя в зонах, мы забили гол. Нам приходилось больше работать.

Что касается слухов о поиске нового тренера, я не привык в это верить. Конечно, это есть в медиа. Но жизнь тренера – как выключатель, можно включить и выключить. Главное – продолжать работать и ни о чем не думать. Мы продолжаем работать.

У Кофрие была травма ноги, плюс Рассказов восстановился не до конца – поэтому вместо него вышел Ларссон. Все замены были направлены на создание баланса в игре.

Я уже отвечал на вопрос об уходе из клуба. Я люблю клуб, верю в то, что делаю. Если в один день окажусь вне «Спартака» – будет много хороших историй, чтобы рассказать.

Травма у Жиго была несерьёзной, это последствия игры в четверг. Он почувствовал дискомфорт и сказал об этом мне.

Но Кутепов, попавший в сложную ситуацию, попав в стартовый состав перед игрой, показал себя прекрасно и отлично развивал игру.