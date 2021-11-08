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Агент Глебова отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из «Ростова»

вчера, 15:41

Павел Банатин, агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова, прокомментировал слухи о том, что его клиент может покинуть ростовский клуб.

Сейчас об этом вообще не думаем. Впереди ключевые матчи сборной, концовка первой части сезона в РПЛ. Сложный сезон, наверное, переломный для Глебова. Он думает только о футболе, прогрессе команды и своем личном. Данил любит «Ростов», и было бы странно сейчас размышлять о каких-то трансферах. И тем более мне вне трансферного окна рассуждать об этом в СМИ.

По данным СМИ, интерес к Глебову продолжает проявлять «Спартак».

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:42
А чего здесь удивляться ? Такое происходит во всём мире ,а не только в России .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:31
Ещё сезон будет играть в Ростове!
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:37, ред.
Всякий раз столичные клубы получая "леща" в качестве обидного гола или того хуже, поражения от провинциальных клубов, в отместку стараются перехватить героя тех событий. Так было с московским Динамо, которые проиграв тульскому Арсеналу, перекупили у оружейников автора двух голов Лесового. Так было с главной командой Газппрома, когда она проиграла в Ростове, пропустив голы от Ерохина и Азмуна, а в следующем году они оказались уже в Питере, выкупленные в Казани и том же Ростове. Не отстал от них и Спартак, прикупивший в Крыльях Соболева и теперь положивших глаз на Глебова, который в свою очередь лишил красно-белых победы в недавнем матче, издевательски забив гол на последних секундах поединка. И таких примеров можно привести ещё несколько, когда один эпизод резко меняет карьеру футболиста.
YVG
YVG
вчера в 16:30
Наверняка перейдет в спартак на место Зобнина (Ташаева), а потом в аренду в Ротор.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:51
Не верится мне в это...
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