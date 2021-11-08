Агент Глебова отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из «Ростова»

Павел Банатин, агент полузащитника «Ростова» , прокомментировал слухи о том, что его клиент может покинуть ростовский клуб.

Сейчас об этом вообще не думаем. Впереди ключевые матчи сборной, концовка первой части сезона в РПЛ . Сложный сезон, наверное, переломный для Глебова. Он думает только о футболе, прогрессе команды и своем личном. Данил любит «Ростов», и было бы странно сейчас размышлять о каких-то трансферах. И тем более мне вне трансферного окна рассуждать об этом в СМИ .