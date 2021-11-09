Скаут ПСЖ Каттани отказался от поста спортивного директора «Спартака»

Скаут ПСЖ Лука Каттани отказался занять пост спортивного директора «Спартака».
По информации источника, «Спартак» пригласил Каттани еще в августе – после ухода Дмитрия Попова, однако итальянец ответил отказом.
Ранее сообщалось, что Каттани является главным кандидатом на должность спортдиректора благодаря знакомству с Заремой Салиховой – спутницей владельца московского клуба Леонида Федуна.
Также недавно появлялась информация о возможном приходе в «Спартак» бывшего помощника Антонио Конте.
Спутница решает всё...! Решающее значение в том числе и в кадровых вопросах за спутницей... Кто-то ещё не понимает почему в команде одна проблема сменяет другую, и кто в этом виноват...
Спутница решает всё...! Решающее значение в том числе и в кадровых вопросах за спутницей... Кто-то ещё не понимает почему в команде одна проблема сменяет другую, и кто в этом виноват...
Куда ни глянь, женщина - Президент, а уж о других руководящих должностях и говорить не надо, "нашествие" женщин в политике...
Вот уже и до футбола добрались, Смородская, Салихова..., а результаты их "работы" мы видели (Смородская) и видим (Салихова)...
Куда ни глянь, женщина - Президент, а уж о других руководящих должностях и говорить не надо, "нашествие" женщин в политике...
Вот уже и до футбола добрались, Смородская, Салихова..., а результаты их "работы" мы видели (Смородская) и видим (Салихова)...