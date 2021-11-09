Скаут ПСЖ Каттани отказался от поста спортивного директора «Спартака»

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вчера, 08:41

Скаут ПСЖ Лука Каттани отказался занять пост спортивного директора «Спартака».

По информации источника, «Спартак» пригласил Каттани еще в августе – после ухода Дмитрия Попова, однако итальянец ответил отказом.

Ранее сообщалось, что Каттани является главным кандидатом на должность спортдиректора благодаря знакомству с Заремой Салиховой – спутницей владельца московского клуба Леонида Федуна.

Также недавно появлялась информация о возможном приходе в «Спартак» бывшего помощника Антонио Конте.