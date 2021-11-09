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Скаут ПСЖ Каттани отказался от поста спортивного директора «Спартака»

вчера, 08:41

Скаут ПСЖ Лука Каттани отказался занять пост спортивного директора «Спартака».

По информации источника, «Спартак» пригласил Каттани еще в августе – после ухода Дмитрия Попова, однако итальянец ответил отказом.

Ранее сообщалось, что Каттани является главным кандидатом на должность спортдиректора благодаря знакомству с Заремой Салиховой – спутницей владельца московского клуба Леонида Федуна.

Также недавно появлялась информация о возможном приходе в «Спартак» бывшего помощника Антонио Конте.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
вчера в 15:30
Женщина по природе в первую очередь - мать.
Многие из женщин, у которых нет детей, в политике, к примеру, А.Меркель, дважды замужем, но детей не имеет...

В далёком прошлом для женщины главным было материнство, семья, сейчас главное для женщины публичность, быть всегда на виду, как З.Салихова, но быть спутницей владельца московского клуба, это ещё "цветочки", а вот "ягодки" это женщины Президенты, депутаты, министры, которые вместо того, чтобы заниматься тем, чем им предназначено природой, материнство, семья, всеми мыслимыми и немыслимыми путями, способами "лезут" в политику, занимая руководящие должности, места, не соответствуя этим должностям, проф-------------- непригодны... И в итоге имеем то, что имеем...
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 15:15
Женщина по природе идеальный подчинённый . Но никак не руководитель .
BDA81
BDA81
вчера в 14:33, ред.
Да думаю после последних событий нормального и адеватного спеца будет трудно заманить в ФК Спартак ))) Там пока фамилий Федун и Салихова будут шарахаться как от прохожоных)))
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:18
Спартак протух уже, нужен новый хозяин.
Bombardier
Bombardier
вчера в 13:17
Правильно сделал.
Союзник противников
Союзник противников ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 12:46
То ли дело в стане лидеров по борьбе с коррупцией-США, Италии и Саудовской Аравии,да???
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:43
Футбольный специалист Каттани сделал выводы из печальной судьбы своего героического кинематографического однофамильца- комиссара Каттани, и благополучно и благоразумно избежал ловушки.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 11:52
Катани не захотел связываться "с мафией". А если серьезно, я думаю, самая опасная мафия, спрут, это в странах постсоветского пространства, потому что "всё на правительственном уровне".
Брулин
Брулин
вчера в 11:40
Какой нормальный и в здравом уме, пойдёт в это цирк федуна и заремы.
Тем более он там нечего решать не будет.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 11:35
Какие-то "скауты", "помощники" мелькают, чепопало
makkie
makkie
вчера в 11:31
И правильно!
Должность спортивного директора в Спартаке - марионеточная. Всё равно придётся слушать Зарему и следовать всем её хотелкам. А если не захочешь - то пойдешь на выход, как Попов.
Господи, за что Спартаку такое бездарное руководство?!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 11:18
вобщем мы всё поняли, все агенты ведущих футбольных команд европы отказались стать спортивным директором Спартака...вернётся Попов😂
4RT
4RT
вчера в 11:01
Сегодня день скаутских рассказов 😁
cska1948
cska1948
вчера в 10:23
Каттани предпочёл скромную, но постоянную работу скаутом в ПСЖ, престижной, но короткой, карьере спортдира в клубе которым управляет непонятно кто.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:03, ред.
"Бардак" , который происходит во всём мире, начался тогда, когда женщины "попёрли" в политику. И примеров огромное количество, не будем далеко ходить, но один из последних примеров это Майя Санду-49 лет, которая успела столько "наворотить"... И ещё сколько "наворотит?!"...

Куда ни глянь, женщина - Президент, а уж о других руководящих должностях и говорить не надо, "нашествие" женщин в политике...

Вот уже и до футбола добрались, Смородская, Салихова..., а результаты их "работы" мы видели (Смородская) и видим (Салихова)...
Эспиноза
Эспиноза
вчера в 10:02
Как сказал Лука Каттани: "Нэма дурных!"
санек002
санек002 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 09:43
когда правит баба,толку нет и не будет!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:33
...Ранее сообщалось, что Каттани является главным кандидатом на должность спортдиректора благодаря знакомству с Заремой Салиховой – спутницей владельца московского клуба Леонида Федуна...

Спутница решает всё...! Решающее значение в том числе и в кадровых вопросах за спутницей... Кто-то ещё не понимает почему в команде одна проблема сменяет другую, и кто в этом виноват...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:29
Зная непостоянство всех женщин, а Заремы в частности, Каттани решил не связываться со "Спартаком".
ОПС
ОПС
вчера в 09:29
Уже не знают где кого искать.
YVG
YVG ответ Бруталтразз (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 09:26
Коррадо почти что Каррера, но это только на время.
YVG
YVG
вчера в 09:24, ред.
Даже для Каттани такой ужасный распил как в спартаке страшен.
ZenCh
ZenCh
вчера в 08:59
Каттани всё таки испугался Спрута в лице Федуна и его жены
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:42
Наверное нашёл более хлебное место!
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