ГлавнаяНовостиБизнес и ничего личногоРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Холдинг «Ман Сити» продолжит оценивать деятельность «Спартака»

вчера, 19:28

Холдинг City Football Group (CFG), владеющий «Манчестер Сити», не планирует приостанавливать предварительные переговоры о покупке 20% акций «Спартака».

Утверждается, что CFG находится в процессе оценки деятельности клуба, который планирует закончить к концу года.

Ранее сообщалось, что представители холдинга были на матче 13-го тура РПЛ «Спартак» – «Ростов» (1:1) вместе с генеральным директором московского клуба Евгением Мележиковым, а также осмотрели базу и офис клуба.

Все новости
СлухиСкаут ПСЖ Каттани отказался от поста спортивного директора «Спартака»
Сегодня, 08:41 Комментарии24
СлухиШейхи из «Манчестер Сити» остались недовольны состоянием дел в «Спартаке»
Вчера, 17:07 Комментарии79
Гендир «Рубина»: «Мы не ведём переговоры с „Газпромом“»
06 ноября Комментарии12
«„Спартак“ — очень сомнительный актив». Белоус — об интересе шейхов
04 ноября Комментарии12
Шейхи в «Спартаке»: прекрасная реклама, прощупывание почвы и загадочный третий владелец
03 ноябряСтанислав Горин в блоге Футбол и деньгиКомментарии9
«Локомотив» объявил о партнёрском соглашении с банком ТКБ
03 ноября ФотоКомментарии9
Сортировать
Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 07:31
Приехали чисто поржать
YVG
YVG
сегодня в 01:11
Ждут жесткой уценки.
Сп62
Сп62
вчера в 21:30
Долго запрягают, чтобы потом купить всё оптом.
ABir
ABir ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:58
Так они через Зарему и зашли на Спартак
ABir
ABir
вчера в 20:57
Это правильно, видно, что люди серьезные, такие вопросы за неделю не решаются. Это не игрока на позицию купить, и то серьезные клубы долго наблюдают и отслеживают. Здесь речь идёт о покупке пусть и части, но большого футбольного клуба с серьезной инфраструктурой. Поэтому спешка не к чему
За адекватность
За адекватность
вчера в 20:36
Ох уж эти шейхи, все бы им оценивать...
Бубнин
Бубнин
вчера в 20:26
Оценка деятельности "Спартака" проводится с целью сделать выводы о том, как не надо управлять футбольным клубом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:58
Миллионов за 200 купят весь Спартак...
112910415
112910415
вчера в 19:56
от такого актива отказаться невозможно !
makkie
makkie ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 19:50
Выиграет всё с МанСити и начнёт строить топ-клуб в Тушино.
Рассказову, Ломовицкому и Кутепову приготовиться )))
Сп62
Сп62
вчера в 19:47
Они ещё русской зимы не видели. В декабре и верблюжие одеяла не помогут. Так что оценка к декабрю закончится.
Futurista
Futurista ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 19:45
Спартак возьмет ЕК и цена взлетит до небес))...
LOpp
LOpp
вчера в 19:40, ред.
Это что получается следующим клубом Гвардиолы может стать Спартак?
LOpp
LOpp
вчера в 19:38, ред.
Быстрее уже покупайте, пока команда в ФНЛ не вылетела
за
за
вчера в 19:37
Посмотрим, чем дело кончится. Не особо верится, что придут к соглашению: Федун - такой Федун...
протон
протон
вчера в 19:35
покупают спартак ,чтобы пугать игроков сити что если плохо будут играть отправят в спартак
Холдинг «Ман Сити» не отказывался от покупки акций «Спартака» и оценивает деятельность клуба.

Как по-арабски будет пц?
Искренне желаю адекватным болельщикам Спартака, чтобы арабы купили, как минимум, контрольный пакет акций клуба. Иначе в качестве бонуса они получат истерики и закидоны Федуна с Заремой.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100