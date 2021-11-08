Холдинг «Ман Сити» продолжит оценивать деятельность «Спартака»

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вчера, 19:28

Холдинг City Football Group (CFG), владеющий «Манчестер Сити», не планирует приостанавливать предварительные переговоры о покупке 20% акций «Спартака».

Утверждается, что CFG находится в процессе оценки деятельности клуба, который планирует закончить к концу года.