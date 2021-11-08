Холдинг «Ман Сити» продолжит оценивать деятельность «Спартака»

Холдинг City Football Group (CFG), владеющий «Манчестер Сити», не планирует приостанавливать предварительные переговоры о покупке 20% акций «Спартака».
Утверждается, что CFG находится в процессе оценки деятельности клуба, который планирует закончить к концу года.
Ранее сообщалось, что представители холдинга были на матче 13-го тура РПЛ «Спартак» – «Ростов» (1:1) вместе с генеральным директором московского клуба Евгением Мележиковым, а также осмотрели базу и офис клуба.
Рассказову, Ломовицкому и Кутепову приготовиться )))
Рассказову, Ломовицкому и Кутепову приготовиться )))
Холдинг «Ман Сити» не отказывался от покупки акций «Спартака» и оценивает деятельность клуба.
Как по-арабски будет пц?
Искренне желаю адекватным болельщикам Спартака, чтобы арабы купили, как минимум, контрольный пакет акций клуба. Иначе в качестве бонуса они получат истерики и закидоны Федуна с Заремой.
Холдинг «Ман Сити» не отказывался от покупки акций «Спартака» и оценивает деятельность клуба.
Как по-арабски будет пц?
Искренне желаю адекватным болельщикам Спартака, чтобы арабы купили, как минимум, контрольный пакет акций клуба. Иначе в качестве бонуса они получат истерики и закидоны Федуна с Заремой.