«„Спартак“ — очень сомнительный актив». Белоус — об интересе шейхов

Футбольный менеджер Юрий Белоус прокомментировал информацию, согласно которой арабская компания City Football Group хочет приобрести 20% акций «Спартака».
Думаю, что сделка между представителями City Football Group и Леонидом Федуном может состояться. Вопрос лишь в том, сколько предложат денег. Знаю, что Федуну уже предлагали продать «Спартак» с серьезной группой совета директоров.
Нужно понимать мотивы, которые преследуют шейхи. На мой взгляд, «Спартак» — очень сомнительный актив, так как клуб постоянно сотрясают какие-то скандалы.
Любой Российский клуб -это "сомнительный актив" не только для Шейхов, но и для всех остальных иностранных инвесторов, а вина всему этому это лимит на легионеров! Т.к для тех же Шейхов, условная победа их клуба в РПЛ не будет особо значимой, им будет важнее хорошее выступление в ЛЧ или ЛН, а с нынешним лимитом добиться высокого результата в еврокубках очень не просто, будь у тебя в составе даже 5-6 топ легионеров, так как Российские игроки не потянут этот уровень.
Любой Российский клуб -это "сомнительный актив" не только для Шейхов, но и для всех остальных иностранных инвесторов, а вина всему этому это лимит на легионеров! Т.к для тех же Шейхов, условная победа их клуба в РПЛ не будет особо значимой, им будет важнее хорошее выступление в ЛЧ или ЛН, а с нынешним лимитом добиться высокого результата в еврокубках очень не просто, будь у тебя в составе даже 5-6 топ легионеров, так как Российские игроки не потянут этот уровень.