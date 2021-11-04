«„Спартак“ — очень сомнительный актив». Белоус — об интересе шейхов

Футбольный менеджер Юрий Белоус прокомментировал информацию, согласно которой арабская компания City Football Group хочет приобрести 20% акций «Спартака».

Думаю, что сделка между представителями City Football Group и Леонидом Федуном может состояться. Вопрос лишь в том, сколько предложат денег. Знаю, что Федуну уже предлагали продать «Спартак» с серьезной группой совета директоров.

Нужно понимать мотивы, которые преследуют шейхи. На мой взгляд, «Спартак» — очень сомнительный актив, так как клуб постоянно сотрясают какие-то скандалы.