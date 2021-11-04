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«„Спартак“ — очень сомнительный актив». Белоус — об интересе шейхов

вчера, 12:35

Футбольный менеджер Юрий Белоус прокомментировал информацию, согласно которой арабская компания City Football Group хочет приобрести 20% акций «Спартака».

Думаю, что сделка между представителями City Football Group и Леонидом Федуном может состояться. Вопрос лишь в том, сколько предложат денег. Знаю, что Федуну уже предлагали продать «Спартак» с серьезной группой совета директоров.

Нужно понимать мотивы, которые преследуют шейхи. На мой взгляд, «Спартак» — очень сомнительный актив, так как клуб постоянно сотрясают какие-то скандалы.

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Источник: matchtv.ru
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протон
протон
вчера в 18:41
и будет в итоге клуб СпаСити
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 15:26
Спартак скорее не актив, а пассив, долговая нагрузка за любовь к некогда великому клубу.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:50, ред.
ТАк продать весь клуб(что тогда не доказано,что сделка сомнительная),или войти в долю? ТОгда-да,сомнительно,но только в том случае,если у семейства Федуна будет контрольный пакет акций(или прав голосования).И какой набор "товара",мы ведь до сих не знаем,что в него входит.К примеру,входит туда стадион,или "хрен вам"? То есть ,нам не известно ни одно условие возможной сделки,так о чём судить? И почему "Спартак"-сомнительный актив???
Capral
Capral ответ sten312 (раскрыть)
вчера в 14:44
Негоже, такие вещи говорить человеку- с аватаром Ю.Чеснокова....
sten312
sten312
вчера в 14:31, ред.
Спартак хочет что бы их купил то Ред булл ,то арабы....Интересы как у женщины с пониженной социальной ответственностью.
112910415
112910415
вчера в 14:06
сомнительный, кто бы спорил
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:18
У Федуна нужно забрать клуб бесплатно.
Capral
Capral
вчера в 13:07, ред.
Если появится достойное руководство и всё утрясётся, то и порядок в клубе будет, и сотрясать ничего не будет. Великий клуб, Славная и Яркая История!!!!!!! Удачи- Спартаку!!!!!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:00
Не хочу никого обидеть,но...
Любой Российский клуб -это "сомнительный актив" не только для Шейхов, но и для всех остальных иностранных инвесторов, а вина всему этому это лимит на легионеров! Т.к для тех же Шейхов, условная победа их клуба в РПЛ не будет особо значимой, им будет важнее хорошее выступление в ЛЧ или ЛН, а с нынешним лимитом добиться высокого результата в еврокубках очень не просто, будь у тебя в составе даже 5-6 топ легионеров, так как Российские игроки не потянут этот уровень.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:53
Где Спартак там постоянные скандалы...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:42
Не понятно зачем это шейхам.
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