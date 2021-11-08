Шейхи из «Манчестер Сити» остались недовольны состоянием дел в «Спартаке»

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вчера, 17:07

Холдинг City Football Group (CFG), владеющий «Манчестер Сити», решил приостановить предварительные переговоры о покупке 20% акций «Спартака», поскольку представители компании остались недовольны состоянием дел в клубе.

Бизнесменов из ОАЭ не устроили показатели стратегической оценки клуба.