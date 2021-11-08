Шейхи из «Манчестер Сити» остались недовольны состоянием дел в «Спартаке»

Холдинг City Football Group (CFG), владеющий «Манчестер Сити», решил приостановить предварительные переговоры о покупке 20% акций «Спартака», поскольку представители компании остались недовольны состоянием дел в клубе.
Бизнесменов из ОАЭ не устроили показатели стратегической оценки клуба.
Представители холдинга были на матче 13-го тура РПЛ «Спартак» – «Ростов» (1:1) вместе с генеральным директором московского клуба Евгением Мележиковым, а также осмотрели базу и офис клуба. После ознакомительной встречи переговоры были приостановлены.