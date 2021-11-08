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Шейхи из «Манчестер Сити» остались недовольны состоянием дел в «Спартаке»

вчера, 17:07

Холдинг City Football Group (CFG), владеющий «Манчестер Сити», решил приостановить предварительные переговоры о покупке 20% акций «Спартака», поскольку представители компании остались недовольны состоянием дел в клубе.

Бизнесменов из ОАЭ не устроили показатели стратегической оценки клуба.

Представители холдинга были на матче 13-го тура РПЛ «Спартак» – «Ростов» (1:1) вместе с генеральным директором московского клуба Евгением Мележиковым, а также осмотрели базу и офис клуба. После ознакомительной встречи переговоры были приостановлены.

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Все комментарии
Crooclin
Crooclin
сегодня в 06:29
У них просто поздно глаза открылись на спартаковский маскот) Они наверное ещё долго материались почему сразу не предупредили что им подкладывают конкретную свинью!
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо ответ KLINSI (раскрыть)
вчера в 23:29
А ты у него на подсосе что ли? Это был под**б
311
311
вчера в 23:06
Арабы не будут вести дела с евреем!)
KLINSI
KLINSI ответ Джохар Нохчо (раскрыть)
вчера в 23:00
Дай угадаю. Ты говорящий друг Шрэка?
Потому так обиделся на Лёху)).
PhanTheit
PhanTheit
вчера в 22:31
    bars098
    bars098 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 21:48
    Просто ваш колхоз не понравился им
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
    вчера в 21:40
    Беда в том, что Газпром тратит огромные деньги на покупку ненужных игроков из других стран.
    Какая ещё может быть беда? Какая польза от Зенита?
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    вчера в 21:08
    К шейхам старшие не вышли, вот и обиделись, но переговорный и оценочный процесс долгий в таких сделках... Арабы лезут дружить - у нас все ресурсы, пусть за все платят, для них это копейки
    Джохар Нохчо
    Джохар Нохчо ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 20:54
    Зато для такого шута как ты там найдется место
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 20:47
    Интересно, почему эти товарищи прицепились к клубам из России, что они в них нашли. Вот что должно интересовать наших специалистов и болельщиков в первую очередь, а не то, почему "людей в белых халатах" не устраивает положение дел в "Зените", "Сочи", а теперь и "Спартаке". Сомневаюсь, что товарищи шейхи не смотрят различные турнирные таблицы и провальные матчи наших команд. Кто-нибудь догадается спросить у них об этом ?
    Pampers1
    Pampers1 ответ KorbenDallas (раскрыть)
    вчера в 20:42
    Разворованное советское наследие. Да, у этих двух упырей не полностью 100 проц пакет.Часть у государства.
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы ответ YVG (раскрыть)
    вчера в 20:38
    Кстати серьёзная причина, по которой шейхи не впишутся в Спартак.
    KorbenDallas
    KorbenDallas ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
    вчера в 20:20
    Владелец Лукойла Вагит алекперов, а Федун содержит Спартак на свои деньги, в отличии от Миллера который содержит Зенит через госбюджет и ни копейки своих не тратит
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР ответ Великолепный камерунец (раскрыть)
    вчера в 20:06
    Я ещё раз повторю, Лукойл, РЖД и ВТБ это не бедные корпорации, от того что владельцы не вкладывают в свои клубы это не Зенита вина, а ваша беда
    Hypnoz
    Hypnoz
    вчера в 20:06
    Даже, если это была бы правда, то шейхам здесь делать нечего !
    Закрытая лига, с бюджетными клубами. Плюсом, режим, при котором всё могут отобрать в один день. Да и посадить - запросто... !
    Dima salev
    Dima salev ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
    вчера в 19:59, ред.
    Компания не имееть права приобрести два клуба
    Великолепный камерунец
    Великолепный камерунец ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
    вчера в 19:59, ред.
    жадничают? я правильно прочитал? у вас бюджет - это бездонная труба. о каком жадничестве ты говоришь? если начальник частник то сам собой он будет выделять деньги по своему усмотрению. ибо это не гос фон, аки газпром за народные деньги, а за свои. и теперь объясни, как зенит имея весь судейский корпус, главных людей в рфс, умудряется так накласть в штаны, позоря "чемпионский статус"?
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР ответ Великолепный камерунец (раскрыть)
    вчера в 19:53, ред.
    Ну тут уже не вина Зенита, если бы владельцы других клубов не жадничали то был бы сильный конкуренто способный чемпионат. А по итогу получается, что почти каждая игра для Зенита в РПЛ как тренировка расслабленная, а когда в Европу выходят то в шоке.
    Тот же РЖД, Лукойл, ВТБ, не на много беднее Газпрома, но для них трансфер 15млн это рекордный ТОП, когда в той же АПЛ такие трансферы в Чемпионшипе даже делают.
    particular
    particular
    вчера в 19:48
    Шарахаются как чёрт от ладана...
    Великолепный камерунец
    Великолепный камерунец ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
    вчера в 19:44, ред.
    то ли дело зенит!))) лярды на воздух и очередное 4 место в группе!)) зато при купленном корпусе в местном чемпе - короли))) хотя европа как лакмус, показывает кто есть зенит на самом деле))
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР ответ Dima salev (раскрыть)
    вчера в 19:41
    Какой человек? Это холдинг алло, хоть 10 клубов иметь могут
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    вчера в 19:40
    Поняли, что вкладывать в спартак это на ветер
    YVG
    YVG
    вчера в 19:35
    Неужели кто-то сказал шейхам как спартак в народе называют?
    протон
    протон
    вчера в 19:34
    Поймут, что даже у них не хватит нефти, чтобы содержать столько паспортистов в одной команде
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ VeniaminS (раскрыть)
    вчера в 19:33
    Жениться и уезжать в гарем.😉.)
    протон
    протон
    вчера в 19:33
    Когда они увидят зарплаты наших полен то даже они сильно удивляться
    Q-J-G
    Q-J-G ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 19:31
    Быть этому комментарию в призёрах за ноябрь месяц))
    David Young
    David Young ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 19:13
    .
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 19:12
    Просто на базе Спартака для верблюдов места не нашлось.
    112910415
    112910415
    вчера в 19:12
    утка продолжает свой высокий полёт )
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