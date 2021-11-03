Шейхи в «Спартаке»: прекрасная реклама, прощупывание почвы и загадочный третий владелец

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03 ноября 2021, 13:34

Невероятно интересная история.

До сих пор не знаем, кто контролирует «Спартак»

Федун говорил, что у него контрольный пакет акций, но отчетность клуба выдает другой результат. Две компании, которые записаны на Алекперова и Леонида Арнольдовича, суммарно контролируют 69.44%. Была информация, что Федуну принадлежит примерно половина этой доли. Ключевые решения принимает вроде бы он, но продать весь клуб сам не может.

Есть и третий акционер, однако его имя скрывают. Все вероятные причины так поступать темные, но шейхов из «Манчестер Сити» таким подходом не удивишь. В ОАЭ много влиятельных людей с миллиардами на счетах. Фанаты москвичей обычно отрываются на Федуне, но почему третий акционер настолько безразличен к судьбе клуба?

Или он наоборот многое решает? Это Алекперов выйдет из игры? Одни вопросы без внятных ответов. Странная ситуация, которая ухудшает перспективы продажи «Спартака» хотя бы в теории. Кто ввяжется в клуб, где скрывают имя человека, который контролирует почти треть акций? Причем связь через компанию, в которой был замечен Червиченко, читай – отец певицы Алсу, экс-менеджер «Лукойла» Ралиф Сафин.

«Лукойл» боится реакции на арабские деньги

В недавнем прошлом «Спартак» был зарегистрирован через оффшорную компанию на далеких островах. Но там изменили законы, поэтому клуб быстренько переоформил документы. Лучше не стало, ведь расходы растут, а заработки – падают. Кроме того, Федун сейчас занялся здоровьем, следил за клубом из Германии.

Алекперов в интервью всегда повторяет, что если для его бизнес-партнера «Спартак» — увлечение, а для «Лукойла» — строго спонсорский проект. Но реклама получается так себе. Это как «Газпром», который тратится на рекламу в Оренбурге и Нижнем Новгороде. Цены на газ в Европе не зависят от присутствия на стадионах РПЛ логотипа компании.

«Лукойл» продает нефть, и здесь тоже связь со «Спартаком» не приносит пользу. Просто бросить клуб не могут, а нести дальше тяжело. О поисках инвестора говорят давно, но саудовцам или катарцам заход в РПЛ неинтересен. Причин не связываться много, и часто они не только финансовые. Но у «Лукойла» есть друзья в мире нефти, в интерес инвесторов из ОАЭ можно поверить.

Шейхи из Абу-Даби могут позволить себе «Спартак»

Компания «City Football Group» ответила на запрос о покупке акций «Спартака» классически – «домыслы не комментируем». В этом ничего странного. У них богатый опыт покупки клубов. Кроме женского и мужского состава «Манчестер Сити», владеют командами в Нью-Йорке и Мельбурне. Купили «Йокогама Маринос», клубы в Монтевидео и Мумбаи, «Жирону».

А еще коллективы в Бельгии и Франции – «Ломмель» и «Труа». Зашли всюду, две Америки, Австралия, Европа и Азия. Шейхи владеют клубами в ОАЭ , всюду пробрались, кроме Китая – по понятным причинам, тамошняя партия, мягко говоря, недолюбливает ислам, и России. Шейхи легко могут зайти в «Уфу», Зинченко им покажет все ходы и выходы. Но будет ли смысл в локальном проекте?

Денег столько, что покупка всего «Спартака» не станет проблемой. Тем более, чтобы собрать команду для борьбы за плей-офф ЛЧ не нужно тратить столько, как на шопинг Гвардиолы. Суммы РПЛ не такие большие, есть армия фанатов и новый стадион. Кроме того, покупки клубов по миру преследуют цель подружиться с властями. Но кто сказал, что в Кремле все болеют именно за «Спартак»?

Сделают всё, чтобы в РПЛ не появились инвесторы

У тульского «Арсенала» связи с властью крепче, чем у «Спартака» через Лаврова, который годами безуспешно пытается уйти на пенсию. Личные отношения многое решают, и в футболе корпоративно правит «Зенит». Хачатурянц является добрым знакомым Дюкова. Сам президент РФС – фанат петербуржцев и его бывший менеджер. Разговоры, что пора запускать рынок в футболе, ведутся ими давно.

До того момента, пока мелкие чиновники не решают запретить футбольные матчи в Москве, где работает метро и проводят концерты. Или до того момента, когда передают ничем не подкрепленный приказ, что лимит нельзя отменять. Или определяют судьбу «полевого командира» сборной. Или могут высказаться против продажи акций «Спартака» инвесторам, которые давно в футболе.

Достаточно вливаний в складчину Федуна, Алекперова и шейхов, чтобы проект оздоровился. Тогда «Зениту», ЦСКА , «Динамо» и «Локомотиву» станет сложнее. Все эти клубы спонсируют компании с государственным участием. Начали с разговора лишь о 20% акций «Спартака», пока неизвестна позиция тех, кто может зарубить сделку. Дело ведь не в законе. По закону клуб не должен скрывать имя акционера, хотя успешно это делает годами.

Федун говорит о «коммерческой тайне», а это понятие из другой области. И продажа «Спартака» шейхам пока из области грез. Жаль, что сделку будут рубить с остервенением. Играйте в топ-5, миллиардеры, сколько влезет, а российский футбол не посмейте улучшать. Чтобы продажа «Спартака» иностранцам – китайцам или арабским принцам, состоялась, нужно сначала договориться не с Федуном и Алекперовым.

В этом нюанс контракта, который может усложнить жизнь «Зениту» и другим большим клубам. «Спартак» за последнее десятилетие настрадался, появление грамотных менеджеров – а именно ими должны помочь быстрее, чем деньгами, не помешает. Но готов ли Федун отдать власть? Кроме того, далеко не все футбольные проекты шейхов так же успешны, как «Манчестер Сити». Но даже если «Спартак» сам родил слух об интересе шейхов, то это хороша реклама для потенциальных спонсоров.

У российских команд нет опыта привлечения реальных инвестиций, и это сказывается всегда, когда начинается новый раунд игры «Федун, продавай „Спартак“». Обычно слышим пустые разговоры, но шейхи из ОАЭ – ребята серьезные, могут себе позволить настолько большие игрушки. Вот только конкуренты москвичей обязательно разыграют карту фанатов – настроят их против любых «чужаков». Не так уж сложно сделать.

Поклонники «Ньюкасла» ходят в арабской кандуре и радуются, а в Москве можем увидеть протесты со странными идеями создать альтернативный «Спартак», впустую выбросив миллионы рублей самих фанатов. В большом футболе побеждают талант, порядок и огромные деньги. У «красно-белых» проблемы со всеми тремя пунктами, так что инвесторы стали бы благом, особенно в случае назначения крутого спортивного директора.