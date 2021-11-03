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Шейхи в «Спартаке»: прекрасная реклама, прощупывание почвы и загадочный третий владелец

03 ноября 2021, 13:34
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Невероятно интересная история.

До сих пор не знаем, кто контролирует «Спартак»

Федун говорил, что у него контрольный пакет акций, но отчетность клуба выдает другой результат. Две компании, которые записаны на Алекперова и Леонида Арнольдовича, суммарно контролируют 69.44%. Была информация, что Федуну принадлежит примерно половина этой доли. Ключевые решения принимает вроде бы он, но продать весь клуб сам не может.

Есть и третий акционер, однако его имя скрывают. Все вероятные причины так поступать темные, но шейхов из «Манчестер Сити» таким подходом не удивишь. В ОАЭ много влиятельных людей с миллиардами на счетах. Фанаты москвичей обычно отрываются на Федуне, но почему третий акционер настолько безразличен к судьбе клуба?

Или он наоборот многое решает? Это Алекперов выйдет из игры? Одни вопросы без внятных ответов. Странная ситуация, которая ухудшает перспективы продажи «Спартака» хотя бы в теории. Кто ввяжется в клуб, где скрывают имя человека, который контролирует почти треть акций? Причем связь через компанию, в которой был замечен Червиченко, читай – отец певицы Алсу, экс-менеджер «Лукойла» Ралиф Сафин.

«Лукойл» боится реакции на арабские деньги

В недавнем прошлом «Спартак» был зарегистрирован через оффшорную компанию на далеких островах. Но там изменили законы, поэтому клуб быстренько переоформил документы. Лучше не стало, ведь расходы растут, а заработки – падают. Кроме того, Федун сейчас занялся здоровьем, следил за клубом из Германии.

Алекперов в интервью всегда повторяет, что если для его бизнес-партнера «Спартак» — увлечение, а для «Лукойла» — строго спонсорский проект. Но реклама получается так себе. Это как «Газпром», который тратится на рекламу в Оренбурге и Нижнем Новгороде. Цены на газ в Европе не зависят от присутствия на стадионах РПЛ логотипа компании.

«Лукойл» продает нефть, и здесь тоже связь со «Спартаком» не приносит пользу. Просто бросить клуб не могут, а нести дальше тяжело. О поисках инвестора говорят давно, но саудовцам или катарцам заход в РПЛ неинтересен. Причин не связываться много, и часто они не только финансовые. Но у «Лукойла» есть друзья в мире нефти, в интерес инвесторов из ОАЭ можно поверить.

Шейхи из Абу-Даби могут позволить себе «Спартак»

Компания «City Football Group» ответила на запрос о покупке акций «Спартака» классически – «домыслы не комментируем». В этом ничего странного. У них богатый опыт покупки клубов. Кроме женского и мужского состава «Манчестер Сити», владеют командами в Нью-Йорке и Мельбурне. Купили «Йокогама Маринос», клубы в Монтевидео и Мумбаи, «Жирону».

А еще коллективы в Бельгии и Франции – «Ломмель» и «Труа». Зашли всюду, две Америки, Австралия, Европа и Азия. Шейхи владеют клубами в ОАЭ, всюду пробрались, кроме Китая – по понятным причинам, тамошняя партия, мягко говоря, недолюбливает ислам, и России. Шейхи легко могут зайти в «Уфу», Зинченко им покажет все ходы и выходы. Но будет ли смысл в локальном проекте?

Денег столько, что покупка всего «Спартака» не станет проблемой. Тем более, чтобы собрать команду для борьбы за плей-офф ЛЧ не нужно тратить столько, как на шопинг Гвардиолы. Суммы РПЛ не такие большие, есть армия фанатов и новый стадион. Кроме того, покупки клубов по миру преследуют цель подружиться с властями. Но кто сказал, что в Кремле все болеют именно за «Спартак»?

Сделают всё, чтобы в РПЛ не появились инвесторы

У тульского «Арсенала» связи с властью крепче, чем у «Спартака» через Лаврова, который годами безуспешно пытается уйти на пенсию. Личные отношения многое решают, и в футболе корпоративно правит «Зенит». Хачатурянц является добрым знакомым Дюкова. Сам президент РФС – фанат петербуржцев и его бывший менеджер. Разговоры, что пора запускать рынок в футболе, ведутся ими давно.

До того момента, пока мелкие чиновники не решают запретить футбольные матчи в Москве, где работает метро и проводят концерты. Или до того момента, когда передают ничем не подкрепленный приказ, что лимит нельзя отменять. Или определяют судьбу «полевого командира» сборной. Или могут высказаться против продажи акций «Спартака» инвесторам, которые давно в футболе.

Достаточно вливаний в складчину Федуна, Алекперова и шейхов, чтобы проект оздоровился. Тогда «Зениту», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотиву» станет сложнее. Все эти клубы спонсируют компании с государственным участием. Начали с разговора лишь о 20% акций «Спартака», пока неизвестна позиция тех, кто может зарубить сделку. Дело ведь не в законе. По закону клуб не должен скрывать имя акционера, хотя успешно это делает годами.

Федун говорит о «коммерческой тайне», а это понятие из другой области. И продажа «Спартака» шейхам пока из области грез. Жаль, что сделку будут рубить с остервенением. Играйте в топ-5, миллиардеры, сколько влезет, а российский футбол не посмейте улучшать. Чтобы продажа «Спартака» иностранцам – китайцам или арабским принцам, состоялась, нужно сначала договориться не с Федуном и Алекперовым.

В этом нюанс контракта, который может усложнить жизнь «Зениту» и другим большим клубам. «Спартак» за последнее десятилетие настрадался, появление грамотных менеджеров – а именно ими должны помочь быстрее, чем деньгами, не помешает. Но готов ли Федун отдать власть? Кроме того, далеко не все футбольные проекты шейхов так же успешны, как «Манчестер Сити». Но даже если «Спартак» сам родил слух об интересе шейхов, то это хороша реклама для потенциальных спонсоров.

У российских команд нет опыта привлечения реальных инвестиций, и это сказывается всегда, когда начинается новый раунд игры «Федун, продавай „Спартак“». Обычно слышим пустые разговоры, но шейхи из ОАЭ – ребята серьезные, могут себе позволить настолько большие игрушки. Вот только конкуренты москвичей обязательно разыграют карту фанатов – настроят их против любых «чужаков». Не так уж сложно сделать.

Поклонники «Ньюкасла» ходят в арабской кандуре и радуются, а в Москве можем увидеть протесты со странными идеями создать альтернативный «Спартак», впустую выбросив миллионы рублей самих фанатов. В большом футболе побеждают талант, порядок и огромные деньги. У «красно-белых» проблемы со всеми тремя пунктами, так что инвесторы стали бы благом, особенно в случае назначения крутого спортивного директора.

Но большие деньги извне в РПЛ постараются не пустить, даже по резко возросшему ТВ-контракту понятно. Главным игрокам не принципиален международный успех, и никому внутри, даже самому Федуну, не нужда дополнительная конкуренция.

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Хиромант
Хиромант
04 ноября в 14:42
- Не понимаю - в чём проблема?

- Если в жизни всё действительно так, как пишет автор статьи, или ещё хуже - да пусть эти шейхи, или другие новые спонсоры, создадут новый клуб, назовут его "Народный Спартак", или "Настоящий Спартак", "Русский Спартак" - да как угодно...

- Перекупят действительно стоящих игроков из нынешнего "Спартака", других найдут на просторах России, Европы, Америки, да хоть в Австралии... Пригласят стоящего (на их взгляд) тренера, и всё - вперёд к победам!

- А эти три владельца пусть и дальше рулят "своим" Спартаком... А народ будет ходить на "Новый Спартак", и болеть за него! (Примерно так же было с Кубанью и Краснодаром) Пару мешков денег, новый стадион и делов-то...
VIC2
VIC2
03 ноября в 21:45
Пока Путин у власти - это всё мудовые рыдания
Мы же идём в северную корею и нам не нужны
никакие арабы
Crooclin
Crooclin
03 ноября в 20:58
Спартаковцы были свиньями - станут арабами?)
rubin kazzzan
rubin kazzzan
03 ноября в 19:42
И на кой им Спартак!?
Roger Young
Roger Young
03 ноября в 14:46
интересная статья, но кажется, что все это только слухи.
Ravshan878
Ravshan878
03 ноября в 14:44, ред.
МА ША АЛЛАХ. Теперь их название аннулировано. Добро пожаловать ОРЛЫ.🦅.
Tonik-ID
Tonik-ID
03 ноября в 14:38
У талибов шансов больше. Им позитивный пиар нужее сейчас.
shlomo
shlomo
03 ноября в 14:02
Спасибо за статью....ну что, нe былo y бaбки xлoпoт, кyпилa бaбкa пopocя.... акционеры Спартака могут отсчитать 20% ценных бумаг арабским владельцам Ман Сити (дыма без огня не бывает...).... кстати эта компания не впервые интересуется клубом из России, Спартак это уже их четвертая попытка.....посмотри, что у них получится.... а так, это в лучшем случае фейк, в худшем - афера с отмыванием.... финансово РПЛ непривлекательна, отсутствие молодых талантов и лимиты, клубы с гос. финансированием, а главный клуб и вовсе с особым покровительством руководства страны.... здесь ни спортивного, ни инвестиционного интереса нет, если только пиар ход с выходом на российский рынок.... так что на футболе денег тут не заработать.... ну разве что Лукойл собираются арабам продать , тогда да..... : ))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 ноября в 14:01
Опять куча инфы про Спартак!
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