«Локомотив» объявил о партнёрском соглашении с банком ТКБ

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вчера, 11:51

«Локомотив» объявил о заключении соглашения с банковской группой ТКБ. Контракт рассчитан на четыре сезона. Логотип банка ТКБ будет размещен на форме игроков «Локомотива», а также на « РЖД Арене» во время домашних матчей команды.

«Для футбольного клуба „Локомотив“ начало сотрудничества с банком ТКБ — действительно важное событие. Мы всегда нацелены на предоставление новых возможностей для своих болельщиков. Партнерство даст нам современные сервисы и продукты в банковской сфере. Уверен, что наше сотрудничество станет успешным и долгосрочным», — заявил гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко.

Банковская группа ТКБ входит в топ-10 частных банковских групп России. Входящие в Группу банки ТКБ и Инвестторгбанк предлагают инновационные продукты и услуги как для корпоративных, так и для частных клиентов.