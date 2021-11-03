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«Локомотив» объявил о партнёрском соглашении с банком ТКБ

вчера, 11:51

«Локомотив» объявил о заключении соглашения с банковской группой ТКБ. Контракт рассчитан на четыре сезона. Логотип банка ТКБ будет размещен на форме игроков «Локомотива», а также на «РЖД Арене» во время домашних матчей команды.

«Для футбольного клуба „Локомотив“ начало сотрудничества с банком ТКБ — действительно важное событие. Мы всегда нацелены на предоставление новых возможностей для своих болельщиков. Партнерство даст нам современные сервисы и продукты в банковской сфере. Уверен, что наше сотрудничество станет успешным и долгосрочным», — заявил гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко.

Банковская группа ТКБ входит в топ-10 частных банковских групп России. Входящие в Группу банки ТКБ и Инвестторгбанк предлагают инновационные продукты и услуги как для корпоративных, так и для частных клиентов.

«Локомотив» объявил о партнёрском соглашении с банком ТКБ

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:30
Удачи Локо!
ДСА
ДСА
вчера в 13:57
Ясно, что процентная ставка по кредитам в банке будет повышена.
ABir
ABir
вчера в 12:52
Все будет зависеть от от приоритета сотрудничества: банк для клуба или клуб для банка
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:24
Работает Рангник !!! А кто-то ехидно посмеевается .
А Локомотив потихонечку делает своё дело ! Удачи Локо !!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:06
ПРощай,футбол! Где банки,там ему в итоге конец,ибо цели и задачи у структур расходятся.ЦСКА знает...
drug01
drug01
вчера в 12:00
Это уже лучше
Cat01
Cat01
вчера в 11:59
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beefs
beefs
вчера в 11:55
не знаю радоваться этому или огорчаться, посмотрим...
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