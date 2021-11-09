Игроки «Барсы» приехали на тренировку Хави более чем за 2 часа до начала

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вчера, 12:15

Новый главный тренер «Барселоны» Хави сегодня проведет первую тренировку с командой.

Начало тренировки испанского специалиста назначено на 11:00 по местному времени (13:00 – по московскому), однако игроки «Барсы» приехали на базу клуба значительно раньше обычного. Сам Хави приехал еще до 9 утра.

Хави, которого приглашали в Южную Америку, перед началом занятий проведет беседу с игроками.