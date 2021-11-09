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Игроки «Барсы» приехали на тренировку Хави более чем за 2 часа до начала

вчера, 12:15

Новый главный тренер «Барселоны» Хави сегодня проведет первую тренировку с командой.

Начало тренировки испанского специалиста назначено на 11:00 по местному времени (13:00 – по московскому), однако игроки «Барсы» приехали на базу клуба значительно раньше обычного. Сам Хави приехал еще до 9 утра.

Хави, которого приглашали в Южную Америку, перед началом занятий проведет беседу с игроками.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:50
Сольют Хави за год. Это у него ДНК. А нынешним футболистам Барсы лучше до 5 утра в Fortnite поиграть, чем к 9 на тренировку.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 18:59
Начинается всё с дисциплины, всё правильно.
Успехов Хави в Барселоне!!!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:57
Первые матчи отыграют на эмоциях и их соперникам я не завидую.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:53
Игроки "Барсы" решили чтобы не опоздать на несколько минут к началу тренировки, лучше приехать на два часа раньше... Всё правильно, первое впечатление о игроках главного тренера - может иметь огромное значение в ближайшей перспективе для опоздавшего игрока...

"Фундамент" успеха команды - это дисциплина в команде... А далее уважение к главному тренеру, и взаимоуважение, харизма главного тренера, главный тренер должен быть хорошим психологом... На мой взгляд, эти перечисленные качества необходимы главному тренеру, чтобы добиться успеха с командой.
arsenVS
arsenVS
вчера в 13:47
Хави должен хотя бы стабилизировать игру и настрой команды ! В этом сезоне о трофеях уже думать сложно ! Но можно потратить его на становление стиля и ознакомления с возможностями ряда игроков !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:07
Пока всё началось с наведения дисциплины.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:07
Вот это рвение к новым восьмеркам
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:18
Молодцы ребятушки. Удачи вам.
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