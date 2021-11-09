Игроки «Барсы» приехали на тренировку Хави более чем за 2 часа до начала

Новый главный тренер «Барселоны» Хави сегодня проведет первую тренировку с командой.
Начало тренировки испанского специалиста назначено на 11:00 по местному времени (13:00 – по московскому), однако игроки «Барсы» приехали на базу клуба значительно раньше обычного. Сам Хави приехал еще до 9 утра.
Хави, которого приглашали в Южную Америку, перед началом занятий проведет беседу с игроками.
"Фундамент" успеха команды - это дисциплина в команде... А далее уважение к главному тренеру, и взаимоуважение, харизма главного тренера, главный тренер должен быть хорошим психологом... На мой взгляд, эти перечисленные качества необходимы главному тренеру, чтобы добиться успеха с командой.
"Фундамент" успеха команды - это дисциплина в команде... А далее уважение к главному тренеру, и взаимоуважение, харизма главного тренера, главный тренер должен быть хорошим психологом... На мой взгляд, эти перечисленные качества необходимы главному тренеру, чтобы добиться успеха с командой.