Алекс Фергюсон посетил тренировку «Ман Юнайтед», чтобы поддержать Сульшера.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер находится на грани увольнения.
Легендарный наставник «красных дьяволов» сэр Алекс Фергюсон хочет, чтобы норвежский специалист остался в манчестерском клубе. Вчера Фергюсон посетил тренировку «Манчестер Юнайтед», чтобы поддержать Сульшера.
Ожидается, что будущее Оле-Гуннара решится по итогу следующего матча АПЛ против «Тоттенхэма».
Легендарный наставник «красных дьяволов» сэр Алекс Фергюсон хочет, что норвежский специалист остался в манчестерском клубе. Вчера Фергюсон посетил тренировку «Манчестер Юнайтед», чтобы поддержать Сульшера.
Не завидное положение у пока что главного тренера МЮ , поддержка со стороны легендарного тренера МЮ Фергюсона ,это конечно очень здорово, но думаю всё равно это не сделает Сульшера хорошим тренером и не исправит ситуацию. В любом случае поступок Алекса достоин Уважения !!! Может быть, Авось... !!! Удачи ☝
Всем Добра !!!
А Сульшер в ожидании.
Легендарный наставник «красных дьяволов» сэр Алекс Фергюсон хочет, что норвежский специалист остался в манчестерском клубе. Вчера Фергюсон посетил тренировку «Манчестер Юнайтед», чтобы поддержать Сульшера.
Не завидное положение у пока что главного тренера МЮ , поддержка со стороны легендарного тренера МЮ Фергюсона ,это конечно очень здорово, но думаю всё равно это не сделает Сульшера хорошим тренером и не исправит ситуацию. В любом случае поступок Алекса достоин Уважения !!! Может быть, Авось... !!! Удачи ☝
Всем Добра !!!
А Сульшер в ожидании.