Алекс Фергюсон посетил тренировку «Ман Юнайтед», чтобы поддержать Сульшера.

1635315245

вчера, 09:14

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» находится на грани увольнения.

Легендарный наставник «красных дьяволов» сэр хочет, чтобы норвежский специалист остался в манчестерском клубе. Вчера Фергюсон посетил тренировку «Манчестер Юнайтед», чтобы поддержать Сульшера.