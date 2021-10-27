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Алекс Фергюсон посетил тренировку «Ман Юнайтед», чтобы поддержать Сульшера

вчера, 09:14

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер находится на грани увольнения.

Легендарный наставник «красных дьяволов» сэр Алекс Фергюсон хочет, чтобы норвежский специалист остался в манчестерском клубе. Вчера Фергюсон посетил тренировку «Манчестер Юнайтед», чтобы поддержать Сульшера.

Ожидается, что будущее Оле-Гуннара решится по итогу следующего матча АПЛ против «Тоттенхэма».

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Все комментарии
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 12:34
А может хватит уже возиться с Сульшером..., хороший человек это не профессия
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:18
Хороший поступок.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:46
Алекс Фергюсон посетил тренировку «Ман Юнайтед», чтобы поддержать Сульшера.
Легендарный наставник «красных дьяволов» сэр Алекс Фергюсон хочет, что норвежский специалист остался в манчестерском клубе. Вчера Фергюсон посетил тренировку «Манчестер Юнайтед», чтобы поддержать Сульшера.
Не завидное положение у пока что главного тренера МЮ , поддержка со стороны легендарного тренера МЮ Фергюсона ,это конечно очень здорово, но думаю всё равно это не сделает Сульшера хорошим тренером и не исправит ситуацию. В любом случае поступок Алекса достоин Уважения !!! Может быть, Авось... !!! Удачи ☝
Всем Добра !!!
А Сульшер в ожидании.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:09
Значит можно смело ставить на победу МЮ
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 09:46
Уже давно пора всем понять, что не тянет Сульшер такой уровень. Он был хорошим футболистом, но это не значит, что он обязательно должен был стать хорошим тренером.
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:22
Посетил подсказал что надо.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:20
Переживает дедушка.
shlomo
shlomo
вчера в 09:18
Представляю, что чувствует сейчас сам Фергюсон.....
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:15
Это поступок настоящего Сэра
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