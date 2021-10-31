Футболисты «Ювентуса» будут жить на базе до субботы по инициативе Аллегри

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри решил закрыть команду на базе до субботы.
Причина — неудачная игра команды в последних матчах. С завтрашнего дня и до субботы футболисты будут жить на базе, где есть гостиница.
Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри решил закрыть команду на базе до субботы.
Причина — неудачная игра команды в последних матчах. С завтрашнего дня и до субботы футболисты будут жить на базе, где есть гостиница.
Ещё пару-тройку подобных игр и Макс обратится за помощью к Святой Инквизиции.
Ещё пару-тройку подобных игр и Макс обратится за помощью к Святой Инквизиции.