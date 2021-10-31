ГлавнаяНовостиТренировкиИталия. Серия А 2021/2022

Футболисты «Ювентуса» будут жить на базе до субботы по инициативе Аллегри

вчера, 16:01

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри решил закрыть команду на базе до субботы.

Причина — неудачная игра команды в последних матчах. С завтрашнего дня и до субботы футболисты будут жить на базе, где есть гостиница.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 21:57
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 21:56
    вот это я понимаю Лохдаун от Макса,а вот если бы был Роналду,то ему бы дали самоволку,а если бы не дали,он сам бы её взял - не спрашивая.
    Ещё пару-тройку подобных игр и Макс обратится за помощью к Святой Инквизиции.
    112910415
    112910415
    вчера в 18:03
    злые будут ...
    juvenale
    juvenale
    вчера в 18:03
    этого явно не хватит....их нужно жестко палками бить,тогда поймут,что за эту футболку нужно потеть
    DEIVID_777
    DEIVID_777
    вчера в 18:02
    Пи... Зениту.
    Gahi
    Gahi
    вчера в 17:55
    Может старый и проверенный опыт поможет команде собраться и начать побеждать если и после такой подготовки всё будет также, то придётся расстаться с тренером команды. Удачи
    1bear
    1bear ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 17:50
    Роналду они с тоской вспоминают.....
    1bear
    1bear
    вчера в 17:50
    вот это по нашему!)))
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 17:49
    А Федун решил,что его великой команде миллионеров база не нужна.Они будут сидеть по ресторациям.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 17:41
    Правильное решение,может заиграют наконец.
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    вчера в 17:33
    Надо Аллегри выгонять.))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 17:31
    Это для них мягкое наказание
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 17:23
    Нужно ещё смартфоны отобрать.
    протон
    протон
    вчера в 16:52
    По методичкам Анатолия Тарасова и Виктора Тихонова.
    протон
    протон
    вчера в 16:52
    Учитывая кто к ним едет, кошельки надо спрятать понадёжнее
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 16:45
    "Чтобы обыграть бездомных, нужно стать бездомным" - Аллегри
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 16:43
    Ещё раз проиграют и век воли не видать.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 16:38
    Если был бы Рон то ввел бы он ?
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 16:36
    Ну это нормально
    shlomo
    shlomo
    вчера в 16:34
    Тюрьма твой дом...:))))
    beefs
    beefs
    вчера в 16:34
    надо же и пивка не попьют...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 16:32
    Пока "Ювентус" выступает хуже, чем в прошлом году. Пирло уже наверное с тоской вспоминают.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 16:04
    Казарменное положение ввели для Юве.
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