Кейта и Тьяго возобновили тренировки в общей группе «Ливерпуля»

«Ливерпуль» продолжает готовиться к матчу 10-го тура АПЛ против «Брайтона».
Сообщается, что хавбеки команды Наби Кейта и Тьяго Алькантара восстановились после травм. Футболисты сегодня занимались в общей группе «красных».
«Ливерпуль» продолжает готовиться к матчу 10-го тура АПЛ против «Брайтона».
Сообщается, что хавбеки команды Наби Кейта и Тьяго Алькантара восстановились после травм. Футболисты сегодня занимались в общей группе «красных».
Надеюсь полузащита не переломается в этом сезоне)
Надеюсь полузащита не переломается в этом сезоне)
Очень хочется наконец то увидеть Тьяго "во всей своей красе". к сожалению он до сих пор до конца не раскрылся, не адаптировался в АПЛ ..
Очень хочется наконец то увидеть Тьяго "во всей своей красе". к сожалению он до сих пор до конца не раскрылся, не адаптировался в АПЛ ..