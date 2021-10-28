ГлавнаяНовостиТренировкиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Кейта и Тьяго возобновили тренировки в общей группе «Ливерпуля»

вчера, 23:19

«Ливерпуль» продолжает готовиться к матчу 10-го тура АПЛ против «Брайтона».

Сообщается, что хавбеки команды Наби Кейта и Тьяго Алькантара восстановились после травм. Футболисты сегодня занимались в общей группе «красных».

Все новости
Алекс Фергюсон посетил тренировку «Ман Юнайтед», чтобы поддержать Сульшера
27 октября Комментарии9
Дибала вернулся в общую группу «Ювентуса» перед матчем с «Интером»
23 октября Комментарии6
Малком, Клаудиньо и Оздоев пропустили тренировку перед игрой со «Спартаком»
22 октября Комментарии2
Дибала приступил к тренировкам в общей группе
21 октября Комментарии4
Икарди вернулся к тренировкам ПСЖ после ссоры с Вандой Нарой
21 октября Комментарии13
Варди пропустил тренировку команды перед матчем со «Спартаком»
19 октября Комментарии9
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 12:27
Хорошие новости)
Надеюсь полузащита не переломается в этом сезоне)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:12
Ливер ещё сильнее стал.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:04
Будет больше конкуренции в составе, а это только на пользу
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:49
Чем меньше больных, тем больше выбор.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:45
Брайтон они должны обыграть.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 06:23
Это хорошая новость.
1bear
1bear
сегодня в 01:17
хорошая новость,хотя это футболисты резерва...жду,что Алькантара прибавит и закрепится в основе...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:13
Ну вот пополнение прибыло!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:43
это радует.
Очень хочется наконец то увидеть Тьяго "во всей своей красе". к сожалению он до сих пор до конца не раскрылся, не адаптировался в АПЛ ..
Gahi
Gahi
вчера в 23:52
Ливерпуль 30 октября выйдет на поле стадиона Энфилд в боевом составе, тем интереснее будет наблюдать за этой игрой. Удачи
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:47
поправились,это хорошо для команды.
beefs
beefs
вчера в 23:27
Вот это хорошая новость...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100