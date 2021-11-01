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Без лучшего снайпера РПЛ и «не готового» рекордсмена. Состав сборной России на ноябрьские матчи не удивил

01 ноября 2021, 17:56
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Но вопросики остались.

В прошлый понедельник обсуждали расширенный состав сборной России. За неделю Валерий Карпин сократил его почти на треть — 29 из 41 футболиста, вошедших в широкий круг кандидатов, получат вызов в сборную России на матчи против Кипра и Хорватии. Для начала попрощаемся с «отцепленными». Вот фамилии 12 человек, которые не вошли в итоговый состав:

Вратарь: Сослан Джанаев («Сочи»)

Защитники: Данил Круговой («Зенит»), Арсен Адамов («Урал»).

Полузащитники: Константин Марадишвили («Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Далер Кузяев («Зенит»), Александр Черников («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Роман Ежов («Крылья Советов»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Гамид Агаларов («Уфа»).

- Сослан Джанаев получил травму и избавил Виталия Кафанова от трудного выбора: в итоговый состав попали остальные 4 вратаря из расширенного списка.

- Среди «отцепленных» в основном молодые футболисты, для многих сам факт включения в расширенный состав был авансом. Опытные Глушаков и Полоз, в конце концов, не убедили Карпина, а Далер Кузяев — главная потеря сборной России перед ноябрьскими матчами.

- Неутомимый Кузяев сразу стал одним из символов сборной России при Карпине: Далер выдавал большой объем работы, двигался интенсивно и оказывался в разных зонах. К сожалению, решающие матчи отбора ЧМ-2022 полузащитник «Зенита» пропустит. У Кузяева не слишком серьезная травма, но ему нужно еще около двух недель на восстановление.

«В бой идут одни старики»

Карпин пояснил, что осознанно сделал выбор в пользу более опытных игроков, которые привыкли играть под давлением. Именно поэтому в сборную России приедут Ахметов и Зобнин, которые не впечатляют в матчах за клубы, а Тюкавин и Агаларов отправятся в молодежную сборную России, откуда, впрочем, могут попасть в главную в случае необходимости. Давайте пройдемся по линиям и набросаем ориентировочный состав на матчи с Кипром и Хорватией.

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Будё-Глимт»), Илья Лантратов («Химки»).

Как уже было сказано, Кафанову удобно иметь в распоряжении четырех вратарей для удобства проведения занятий. Сам Виталий Витальевич отмечал, что костяк вратарской бригады — это Гильерме и Сафонов, если не случится форс-мажоров, в воротах будет кто-то из них. Скорее всего, Матвей, игравший в октябре. Получившие дебютные вызовы в сборную России Лантратов и Хайкин приедут на знакомство, распространенная и нужная практика.

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»).

Основную связку в центре обороны составят Дивеев и Джикия, справа Карпин будет выбирать из футболистов «Зенита» (Караваев или Сутормин), слева могут сыграть участвовавшие в октябрьских матчах со Словакией и Словенией Терехов и Кудряшов, а также Самошников из «Рубина». Илья подходит для более атакующей модели, а опытный Федор лучше защищается.

Фланговые защитники действуют в энергозатратной манере, а свежесть очень важна, чтобы утюжить всю бровку. Думаю, Карпин запланирует ротацию на флангах обороны с учетом особенностей противников, тем более играть предстоит через два дня на третий. Логично будет выпустить против Кипра Сутормина и Самошникова, а в матче с Хорватией отдать фланги Караваеву и Кудряшову.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак»), Данил Глебов («Ростов»).

Головин пока не вернулся в стартовый состав «Монако» после травмы и вообще подумывает о смене клуба, но у Карпина не было сомнений в его вызове. Главный тренер сборной дал исчерпывающий комментарий:

С Головиным общался. Набирает форму. Пока не в лучших кондициях после травмы. Но вышел вчера на замену, будет участвовать и в следующих играх. Мы не можем разбрасываться такими игроками и такого уровня.

Более того, Головин — очевидный претендент на выход с первых минут в полузащите, как и Баринов. Стать третьим мог Далер Кузяев, но он травмирован, поэтому начинаются варианты. Есть Ерохин и Фомин, уже выходившие при Карпине с первых минут, есть опытный Зобнин и Глебов, игравший у Валерия Георгиевича в «Ростове». Тот же Алексей Миранчук может сыграть в тройке полузащитников против Кипра, который сборная России должна побеждать с позиции силы.

Среди полузащитников не только игроки центра поля, но и фланговые нападающие в основной схеме 4-3-3. По сравнению с октябрьскими матчами выбор стал шире, что не может не радовать. Со Словакией и Словенией обошлись Бакаевым, Миранчуком и Захаряном в группе атаки, а теперь появились Алексей Ионов и Андрей Мостовой. Можно выбирать и по набору качеств, и по текущей форме. В целом, если не обрушатся новые травмы, сейчас состав выглядит богаче, чем в октябре: вернулись Головин, Зобнин, Ионов, добавился Мостовой.

Нападающие: Фёдор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

Федор Смолов остается ведущим форвардом сборной России. По словам Карпина, коронавируса у форварда «Локомотива» нет, тест дал ложноположительный результат. Заболотный в засаде, большой форвард пригодится, если придется упрощать игру и цепляться за лонг-боллы впереди. Третьим выбран Сергеев, который действует скорее в стиле Смолова, только даже более динамичен. Отсутствие молодых нападающих Карпин объяснил, как и ожидаемое отсутствие в заявке Артема Дзюбы:

Вариант с вызовом Артема Дзюбы не рассматривал. В прошлый раз, когда мы надеялись, что он нам поможет со Словакией и Словенией, он сказал, что не готов, поэтому мы его даже не рассматривали сейчас. И пока не будем.

Предполагаемый состав сборной России на матч с Кипром (4-3-3): Сафонов — Сутормин, Дивеев, Джикия, Самошников — Баринов, Головин, Ерохин (Зобнин) — Алексей Миранчук, Захарян, Смолов.

Предполагаемый состав сборной России на матч с Хорватией (4-3-3): Сафонов — Караваев, Дивеев, Джикия, Самошников — Баринов, Головин, Фомин — Бакаев (Ионов), Захарян, Смолов.

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Bivaliy67
Bivaliy67 ответ shlomo (раскрыть)
02 ноября в 13:37
Молодец, Толян! Поддерживаю!)
112910415
112910415
02 ноября в 10:50
ближайший матч будет выигран
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
01 ноября в 21:43
Нападение - слабое звено нашей сборной. Я не про Дзюбу. Он игрок специфичный. Не в каждой схеме сыграет, не с каждым тренером уживётся. А своего Халка у нас в сборной нет, чтоб мячи ему точно на ногу и голову клал. Нет его и нет, если бы был, тоже не гарантия результата. А существующие у меня доверия не вызывают. Смолов эгоистичен, и из трёх вариантов атаки, предпочтёт свой удар часто неудобный и не прицельный. Жадноват он на передачи партнёрам в чужой штрафной. А Заболотный прямолинеен и предсказуем, нет у него футбольной хитринки. Возможно я ошибаюсь, да хорошо бы ошибиться. Нашим побед, здоровья, удачи.
Ironigor
Ironigor
01 ноября в 19:25
Я думаю что кого бы не оставили в списке игроков, главный тренер и весь его штаб тщательно всё взвесили и ответственность за итоги встреч, всё равно будет отвечать главный тренер. Есть два оставшихся соперника с кем придётся решать поставленную задачу попадание в финальную часть чемпионата мира. Есть схемы и тактики на эти игры, исходя из этого и был выбран окончательный состав. Я думаю первая игра с Кипром будет не столь сложной как решающий матч со сборной Хорватии и к этой игре может ещё поменяться и состав. Ну а пока стоит задача успешная игра с Кипром в которой можно будет сделать точичные изменения. Первый раз бы вызван в сборную нападающий Сергеев ,которому думаю и будет дан шанс показать себя, но скорее всего это будет сделано во втором тайме при благоприятнй ситуации или каким-то форс мажорным обстоятельством . В любом случае этот матч с Кипром можно считать подготовкой основного состава к игре с главным конкурентом сборной Хорватии. Где ротаций с составом уже не будет. И не зря же Карпин сказал о том что в бой идут одни старики , это проверенный временем состав и рисковать здесь нет никакого смысла. Точечные усиления и на этом думаю костяк сборной так и останется. Очень не приятная новость сегодня пришлачто Захарян тоже получил травму и может не сыграть эти матчи за сборную, очень будет не хватать молодого техничного игрока . Скорейшего выздоровления парню. Ну будем надеяться на лучшее и на смекалку и конечно же фарт нашего тренерского штаба во главе с Карпиным и пожелаем им только Удачи и конечно же Побед !!! Всем Добра !!!
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
01 ноября в 18:51
Матч с Хорватией будет по накалу как 1/4 чм .
Вот не получится ли как с Данией . . Там тоже ничья устраивала.
Хорваты сейчас ищут лучшие сочетания .
Впереди очеркдная история вокруг наших сборных.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
01 ноября в 18:39
Захарян не будет играть из-за травмы. Зобнин, Ионов, Бакаев, Ахметов и Ерохин в сборной не нужны. А вратарю Хайкину пока рановато. Остается как раз 23 для заявки.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Александр Котельников (раскрыть)
01 ноября в 18:33
Да мне всё равно где он будет забивать. Разве это имеет значение. Я говорю, что хорошо, что Карпин его не вызвал. Пусть отдыхает и приносит пользу Зениту. Я СЧАСТЛИВА. Что так хорошо сошлось. Артём из сборной не вылезал при Саламыче, а потом и ходить за Зенит ему было тяжело. Теперь отдыхает и бьёт рекорды. Все ДОВОЛЬНЫ!!!
Александр Котельников
Александр Котельников ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
01 ноября в 18:27
От дзюбы нет пользы на международной арене его игра в ЛЧ тому свидетельство с Челси и Ювентусом он был беспомощен его чемпионат это РПЛ и это факт
David Young
David Young ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
01 ноября в 18:20
Последний день месяца будет последним игровым днём в группе без призов.
shlomo
shlomo
01 ноября в 18:19
Спасибо за статью.....ну что, проблема вратаря в сборной России решена?......За Матвея — два «суперсейва» со Словакией и шикарная статистика в этом сезоне....ехал на турнир запасным голкипером...... тем не менее уже после первого тура получил место в воротах.....Сафонов очень солидно сыграл в Казани..... и складывается впечатление, что он, пройдя эту чёрно-белую полосу, стал зрелым вратарём.... человек взрослеет мгновенно.... в воротах должен играть Сафонов..... если тренер профессионал, то победный состав обычно не меняет..... если только некоторые футболисты совсем неудачно сыграли либо получили травму.... уверен, что Карпин будет придерживаться этого принципа....похоже, «горки» в карьере Сафонова закончились..... Матвей приближается к вершине (впрочем, удержаться на ней будет не так-то просто....).... удачи тебе Матвей....и сделай себя номером один!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zenit_forever2014
zenit_forever2014
01 ноября в 18:08
Наплевать, что нет Артёма. Отдохнёт хоть. Хорошо, что не едет, его голы очень нужны команде Зенит. Но Зобнин или Ахметов куда....только, если для ротации....тренеру виднее конечно, посмотрим, что получится...В лубом случае удачи!!!
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