Без лучшего снайпера РПЛ и «не готового» рекордсмена. Состав сборной России на ноябрьские матчи не удивил

1635778607

01 ноября 2021, 17:56

Но вопросики остались.

В прошлый понедельник обсуждали расширенный состав сборной России. За неделю Валерий Карпин сократил его почти на треть — 29 из 41 футболиста, вошедших в широкий круг кандидатов, получат вызов в сборную России на матчи против Кипра и Хорватии. Для начала попрощаемся с «отцепленными». Вот фамилии 12 человек, которые не вошли в итоговый состав:

Вратарь: Сослан Джанаев («Сочи»)

Защитники: Данил Круговой («Зенит»), Арсен Адамов («Урал»).

Полузащитники: Константин Марадишвили («Локомотив»), Максим Мухин ( ЦСКА ), Далер Кузяев («Зенит»), Александр Черников («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Роман Ежов («Крылья Советов»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Гамид Агаларов («Уфа»).

- Сослан Джанаев получил травму и избавил Виталия Кафанова от трудного выбора: в итоговый состав попали остальные 4 вратаря из расширенного списка.

- Среди «отцепленных» в основном молодые футболисты, для многих сам факт включения в расширенный состав был авансом. Опытные Глушаков и Полоз, в конце концов, не убедили Карпина, а Далер Кузяев — главная потеря сборной России перед ноябрьскими матчами.

- Неутомимый Кузяев сразу стал одним из символов сборной России при Карпине: Далер выдавал большой объем работы, двигался интенсивно и оказывался в разных зонах. К сожалению, решающие матчи отбора ЧМ -2022 полузащитник «Зенита» пропустит. У Кузяева не слишком серьезная травма, но ему нужно еще около двух недель на восстановление.

«В бой идут одни старики»

Карпин пояснил, что осознанно сделал выбор в пользу более опытных игроков, которые привыкли играть под давлением. Именно поэтому в сборную России приедут Ахметов и Зобнин, которые не впечатляют в матчах за клубы, а Тюкавин и Агаларов отправятся в молодежную сборную России, откуда, впрочем, могут попасть в главную в случае необходимости. Давайте пройдемся по линиям и набросаем ориентировочный состав на матчи с Кипром и Хорватией.

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Будё-Глимт»), Илья Лантратов («Химки»).

Как уже было сказано, Кафанову удобно иметь в распоряжении четырех вратарей для удобства проведения занятий. Сам Виталий Витальевич отмечал, что костяк вратарской бригады — это Гильерме и Сафонов, если не случится форс-мажоров, в воротах будет кто-то из них. Скорее всего, Матвей, игравший в октябре. Получившие дебютные вызовы в сборную России Лантратов и Хайкин приедут на знакомство, распространенная и нужная практика.

Защитники: Игорь Дивеев ( ЦСКА ), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»).

Основную связку в центре обороны составят Дивеев и Джикия, справа Карпин будет выбирать из футболистов «Зенита» (Караваев или Сутормин), слева могут сыграть участвовавшие в октябрьских матчах со Словакией и Словенией Терехов и Кудряшов, а также Самошников из «Рубина». Илья подходит для более атакующей модели, а опытный Федор лучше защищается.

Фланговые защитники действуют в энергозатратной манере, а свежесть очень важна, чтобы утюжить всю бровку. Думаю, Карпин запланирует ротацию на флангах обороны с учетом особенностей противников, тем более играть предстоит через два дня на третий. Логично будет выпустить против Кипра Сутормина и Самошникова, а в матче с Хорватией отдать фланги Караваеву и Кудряшову.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Ильзат Ахметов ( ЦСКА ), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак»), Данил Глебов («Ростов»).

Головин пока не вернулся в стартовый состав «Монако» после травмы и вообще подумывает о смене клуба, но у Карпина не было сомнений в его вызове. Главный тренер сборной дал исчерпывающий комментарий:

С Головиным общался. Набирает форму. Пока не в лучших кондициях после травмы. Но вышел вчера на замену, будет участвовать и в следующих играх. Мы не можем разбрасываться такими игроками и такого уровня.

Более того, Головин — очевидный претендент на выход с первых минут в полузащите, как и Баринов. Стать третьим мог Далер Кузяев, но он травмирован, поэтому начинаются варианты. Есть Ерохин и Фомин, уже выходившие при Карпине с первых минут, есть опытный Зобнин и Глебов, игравший у Валерия Георгиевича в «Ростове». Тот же Алексей Миранчук может сыграть в тройке полузащитников против Кипра, который сборная России должна побеждать с позиции силы.

Среди полузащитников не только игроки центра поля, но и фланговые нападающие в основной схеме 4-3-3. По сравнению с октябрьскими матчами выбор стал шире, что не может не радовать. Со Словакией и Словенией обошлись Бакаевым, Миранчуком и Захаряном в группе атаки, а теперь появились Алексей Ионов и Андрей Мостовой. Можно выбирать и по набору качеств, и по текущей форме. В целом, если не обрушатся новые травмы, сейчас состав выглядит богаче, чем в октябре: вернулись Головин, Зобнин, Ионов, добавился Мостовой.

Нападающие: Фёдор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный ( ЦСКА ), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

Федор Смолов остается ведущим форвардом сборной России. По словам Карпина, коронавируса у форварда «Локомотива» нет, тест дал ложноположительный результат. Заболотный в засаде, большой форвард пригодится, если придется упрощать игру и цепляться за лонг-боллы впереди. Третьим выбран Сергеев, который действует скорее в стиле Смолова, только даже более динамичен. Отсутствие молодых нападающих Карпин объяснил, как и ожидаемое отсутствие в заявке Артема Дзюбы:

Вариант с вызовом Артема Дзюбы не рассматривал. В прошлый раз, когда мы надеялись, что он нам поможет со Словакией и Словенией, он сказал, что не готов, поэтому мы его даже не рассматривали сейчас. И пока не будем.

Предполагаемый состав сборной России на матч с Кипром (4-3-3): Сафонов — Сутормин, Дивеев, Джикия, Самошников — Баринов, Головин, Ерохин (Зобнин) — Алексей Миранчук, Захарян, Смолов.

Предполагаемый состав сборной России на матч с Хорватией (4-3-3): Сафонов — Караваев, Дивеев, Джикия, Самошников — Баринов, Головин, Фомин — Бакаев (Ионов), Захарян, Смолов.