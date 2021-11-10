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Хави запретил Пике участвовать в ток-шоу

вчера, 10:15

Защитник «Барселоны» Жерар Пике получил запрет от нового главного тренера каталонцев Хави давать интервью испанскому телевизионному ток-шоу El Hormiguero на следующей неделе.

На данный момент Пике восстанавливается от травмы камбаловидной мышцы.

Marca cо ссылкой на COPE сообщает, что Хави хочет, чтобы игрок меньше участвовал в публичных мероприятиях, почти не связанных с футболом, а сфокусировался на работе в команде.

Также сообщалось, что Хави настоял на увольнении тренера «Барселоны» по физподготовке.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
вчера в 18:47
На востоке закалил свою дисциплину, которая итак у него была на уровне.
протон
протон
вчера в 16:31
Пике грустно вздохнул, а потом улыбнулся, вспомнив, что когда станет президентом сможет сам вить верёвки из Хави)
протон
протон
вчера в 16:30
Надо быть достаточно отважным, чтобы противостоять врагу. Но не меньше отваги требуется для того, чтобы противостоять друзьям! 10 очков Гриффиндору!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 13:27
Неужели такой бардак был при Кумане. Не удивительно за такое место Барселоны. Теперь посмотрим что Хави покажет в умении объяснить игрокам о тактике на футбольном поле.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 13:21, ред.
Хороший подход, исключений быть не должно, делить игроков на друзей и просто коллег нельзя.
112910415
112910415
вчера в 12:26
тренер в своём праве
Hamman
Hamman
вчера в 12:25
Ээх! А Пике так мечтал о карьере в шоубизе...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:02
Были друзьями , а тут на тебе.
shlomo
shlomo
вчера в 11:21
Все правильно делает...нужно гайки с начало закрутить...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:15
Пора Пике паковать чемоданы и брать билет до Майами)))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:13
Всё правильно, надо готовиться к играм, играть, а не "шляться" по шоу....
ДСА
ДСА
вчера в 10:46
Похоже Хави начинает корчить из себя крутого тренера.
Баобаб
Баобаб
вчера в 10:30
Красава Хави. Этому твиттерасту давно пора мозги выправить.
drug01
drug01
вчера в 10:29
Новый тренер уже работает
Gahi
Gahi
вчера в 10:28
Так и должно быть с приходом на пост тренера Барселоны Хави для всех и каждого в команде шоу закончилось. Теперь начнут играть футбол и показывать результат который нужен. Удачи
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:25
Хави почувствовал себя хозяином.
ОПС
ОПС
вчера в 10:25
Вот это правильно. Нечего делать на этих ток-шоу.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:20
Хави настроен очень серьёзно. Начал с закручивания гаек.
beefs
beefs
вчера в 10:19
ну что же новая метла по-новому метет...
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