Хави запретил Пике участвовать в ток-шоу

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вчера, 10:15

Защитник «Барселоны» получил запрет от нового главного тренера каталонцев Хави давать интервью испанскому телевизионному ток-шоу El Hormiguero на следующей неделе.

На данный момент Пике восстанавливается от травмы камбаловидной мышцы.

Marca cо ссылкой на COPE сообщает, что Хави хочет, чтобы игрок меньше участвовал в публичных мероприятиях, почти не связанных с футболом, а сфокусировался на работе в команде.

Также сообщалось, что Хави настоял на увольнении тренера «Барселоны» по физподготовке.