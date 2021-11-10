Хави запретил Пике участвовать в ток-шоу

Защитник «Барселоны» Жерар Пике получил запрет от нового главного тренера каталонцев Хави давать интервью испанскому телевизионному ток-шоу El Hormiguero на следующей неделе.
На данный момент Пике восстанавливается от травмы камбаловидной мышцы.
Marca cо ссылкой на COPE сообщает, что Хави хочет, чтобы игрок меньше участвовал в публичных мероприятиях, почти не связанных с футболом, а сфокусировался на работе в команде.
Также сообщалось, что Хави настоял на увольнении тренера «Барселоны» по физподготовке.