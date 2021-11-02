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Маркизио встретился с Дзюбой и надел на него свою шляпу

вчера, 14:45
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео встречи нападающего Артёма Дзюбы и бывшего полузащитника питерского клуба Клаудио Маркизио в Турине.

Оба футболиста шутили и были в хорошем настроении. Маркизио надел на Дзюбу свою шляпу.

Напомним, что Маркизио выступал за «Зенит» с 2018 по 2019 год. Клаудио является воспитанником «Ювентуса», он пришёл в академию туринского клуба в 1993 году, покинув команду лишь в 2018-м. Маркизио считает Дзюбу одним из лучших капитанов.

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Все комментарии
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 21:20
После встречи Маркизио обнаружил пропажу своего бумажника..
Конь 666
Конь 666
вчера в 20:31
Упала шляпа, упала на пол..
протон
протон
вчера в 19:23
Игроки Зенита встретились с легендой Зенита
4RT
4RT
вчера в 17:01
Изменяет Боярскому 😁
Futurista
Futurista
вчера в 16:14
Дзюба рядом с Маркизио выглядит гопником подрезающим шляпу...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:11
Лучшая шляпа для Дзюбы:
LOpp
LOpp
вчера в 16:03
- когда на поле эта шляпа, Ювентус ещё ни разу не проигрывал: - сказал Маркизио и надел на Дзюбу шляпу.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 15:53
На болванах чепчики шьют . )))
Futurista
Futurista
вчера в 15:40
FruttyPups
FruttyPups ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:24
Исправили.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:21
И тут российского нищеброда пожалел респектабельный эуропеец!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:07
"Клаудиньо является воспитанником «Ювентуса», он пришёл в академию туринского клуба в 1993 году, покинув команду лишь в 2018-м
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1289642/markizio-klaudio-dzyuba-artyom"
Это правда?
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:07
Шляпу в подарок 🎁 Боярскому не забудь !!!
memphis
memphis
вчера в 15:05
Тысяча чертей
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:01
Лишь после матча Зенит не оказался в этой шляпе...
Сантус
Сантус
вчера в 14:58
Жалко шляпу...выкинуть придется...
stachel
stachel
вчера в 14:56
Выглядит как настоящий маркиз! В Эрмитаже бывал чаще чем на футбольном поле!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:55
Это прикольно!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:51
Встретились два хулигана
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 14:50
Уважаемый, Gor Ter-Aristacessian!
С этого месяца на сайте по заказу трудящихся появилась группа без призов. Мне кажется, что вам как настоящему страннику будет интересно узнать как в ней всё устроено.
Предлагаю вам на следующий месяц зарегистрироваться в этой группе. Это будет отличной возможностью подтвердить, либо опровергнуть секрет вашего успеха. В случае если вам важно бороться за призы - есть возможность завести второй аккаунт специально для игры в этой группе.
Кроме того, для придания ещё большей остроты предлагаю вам пари/дуэль/батл можно назвать как хотите. Если предложение заинтересует - детали обсудим.
С искренним уважением, Антон Белянкин.
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