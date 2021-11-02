Маркизио встретился с Дзюбой и надел на него свою шляпу

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вчера, 14:45

Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео встречи нападающего и бывшего полузащитника питерского клуба в Турине.

Оба футболиста шутили и были в хорошем настроении. Маркизио надел на Дзюбу свою шляпу.

Напомним, что Маркизио выступал за «Зенит» с 2018 по 2019 год. Клаудио является воспитанником «Ювентуса», он пришёл в академию туринского клуба в 1993 году, покинув команду лишь в 2018-м. Маркизио считает Дзюбу одним из лучших капитанов.