Маркизио встретился с Дзюбой и надел на него свою шляпу

Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео встречи нападающего Артёма Дзюбы и бывшего полузащитника питерского клуба Клаудио Маркизио в Турине.
Оба футболиста шутили и были в хорошем настроении. Маркизио надел на Дзюбу свою шляпу.
Встреча дня 🤩🔝 @ClaMarchisio8 #ЮвентусЗенит pic.twitter.com/l0KK4ecXHn— ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 2, 2021
Напомним, что Маркизио выступал за «Зенит» с 2018 по 2019 год. Клаудио является воспитанником «Ювентуса», он пришёл в академию туринского клуба в 1993 году, покинув команду лишь в 2018-м. Маркизио считает Дзюбу одним из лучших капитанов.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1289642/markizio-klaudio-dzyuba-artyom"
Это правда?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1289642/markizio-klaudio-dzyuba-artyom"
Это правда?
С этого месяца на сайте по заказу трудящихся появилась группа без призов. Мне кажется, что вам как настоящему страннику будет интересно узнать как в ней всё устроено.
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С искренним уважением, Антон Белянкин.
С этого месяца на сайте по заказу трудящихся появилась группа без призов. Мне кажется, что вам как настоящему страннику будет интересно узнать как в ней всё устроено.
Предлагаю вам на следующий месяц зарегистрироваться в этой группе. Это будет отличной возможностью подтвердить, либо опровергнуть секрет вашего успеха. В случае если вам важно бороться за призы - есть возможность завести второй аккаунт специально для игры в этой группе.
Кроме того, для придания ещё большей остроты предлагаю вам пари/дуэль/батл можно назвать как хотите. Если предложение заинтересует - детали обсудим.
С искренним уважением, Антон Белянкин.