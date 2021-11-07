«Поприветствуйте легенду клуба». «Спартак» о регистрации Терри в Twitter

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вчера, 14:17

В «твиттере» «Спартака» пошутили по поводу того, что экс-защитник зарегистрировался в социальной сети.

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Напомним, что в 2018 году Терри мог оказаться в «Спартаке», но трансфер не состоялся. При этом он приезжал в Москву и присутствовал на матче «красно-белых» с «Ростовом» в РПЛ .