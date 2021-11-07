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«Поприветствуйте легенду клуба». «Спартак» о регистрации Терри в Twitter

вчера, 14:17

В «твиттере» «Спартака» пошутили по поводу того, что экс-защитник Джон Терри зарегистрировался в социальной сети.

Присоединяйтесь к нам и поприветствуйте легенду клуба.

Напомним, что в 2018 году Терри мог оказаться в «Спартаке», но трансфер не состоялся. При этом он приезжал в Москву и присутствовал на матче «красно-белых» с «Ростовом» в РПЛ.

В начале октября того же года Терри завершил карьеру игрока, сейчас он может возглавить один из клубов АПЛ.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:45
Шутники с девятой строчки
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 15:16
там первый и победный гол был с левейшей пены и дальше без вар куча левых голов
Bensurr
Bensurr ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 15:14
А 7-0
Futurista
Futurista
вчера в 15:04
Легендарный трансфер остался легендой)...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:50
7-1 , эту шутку не скоро смоем
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:40
эко какая поФость...
ABir
ABir
вчера в 14:36
Что было, то было
112910415
112910415
вчера в 14:30
невинный юмор ...
это уже прогресс
санек002
санек002 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 14:29
а ему начхать!он наверное это и читать не будет!
makkie
makkie
вчера в 14:20
Чувствую, заклюют Терри.
В твиттере много кб, которые любят развлекаться в соцсетях ))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:19
Тупые у них приколы!
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