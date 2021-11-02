Симеоне снова не будет жать руку Клоппу после матча

Рулевой «Атлетико» заявил, что не собирается жать руку после матча с «Ливерпулем».

Мне не нравятся рукопожатия после матча, потому что у тренеров в этот момент разное эмоциональное состояние.

Знаю, что в Великобритании это считается традицией, но я не разделяю такой подход. Мне не нравится фальшь.