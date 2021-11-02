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Симеоне снова не будет жать руку Клоппу после матча

вчера, 19:46
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико23:00 Не начался

Рулевой «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что не собирается жать руку Юргену Клоппу после матча с «Ливерпулем».

Мне не нравятся рукопожатия после матча, потому что у тренеров в этот момент разное эмоциональное состояние.

Знаю, что в Великобритании это считается традицией, но я не разделяю такой подход. Мне не нравится фальшь.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 00:50
Эмоциональная шкала Симеоне:
- Показать полному стадиону соперников непристойные движения тазом
- Ой, я не буду жать руку коллеге, потому что бо-бо на душе.
goalaktika
goalaktika ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 21:12
Совершенно верно
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:08
Как положено папуасам,потрутся носами,и как положено обитателям просвещённой Ойропы-торкнут друг-друга локтями.Хотя вижу,что на клима-общаке в Дублине сильные мира сего все без намордников.Видимо,у них всех,как у нашей Поповой,"титры высокие"...
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:54
ага, ну да, просто кто-то умеет достойно проиграть, а кто-то просто папуас.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:51
Мне не нравятся рукопожатия после матча, потому что у тренеров в этот момент разное эмоциональное состояние.
Просто разное эмоциональное состояние !!!)))
particular
particular ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:47, ред.
..., а так же лучше заранее предупредить, что бы потом не оправдываться 🤔
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:46
Симеоне просто сильно умоциональный, поэтому ему трудно даётся этот ритуал
PoliMoli
PoliMoli
вчера в 20:46
Да не ссы Симеони, Саллах может нассать после пожатия, будет тебе дезинфекция хаааа
Futurista
Futurista
вчера в 20:41
Лучше недожать, чем пережать...
Capral
Capral
вчера в 20:40, ред.
После игры и переживаний у людей влажные руки, а это не всем приятно. Симеоны- человек брезгливый, наверно, поэтому имеет право. Глупцы не поймут....
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:07
Жаль, что тренер такого уровня, принимает такие решения...

Проигрывать также надо уметь, проигрывать надо достойно, как это умеет большинство тренеров Мирового футбола. Проиграв, подойти и поздравь с победой тренера соперника...

Д.Симеоне хороший тренер, но эмоции, которые он "выплёскивает", когда матчи смотрят болельщики на стадионе, и миллионы болельщиков у экранов своих ТВ, разочаровывают многих болельщиков... Как и такие неоднозначные поступки, о которых идёт речь в этом комментарии...

Это какое-то "мальчишество", которому нет оправдания, а его объяснения по этому поводу, неубедительны... Одним пожимает руки, другим - мне не нравятся рукопожатия после матча...

Очень похоже на то, что Симеоне не нравятся рукопожатия после проигранного матча... И понимая, что обыграть "Ливерпуль" немного шансов, ещё до начала и окончания матча, ему уже не нравится...
Nazi
Nazi
вчера в 20:06
Да задолбали уже, ну и крен с ним. Пусть не жмет. И все дела. Уже писать СМИ не о чем..
Сантус
Сантус
вчера в 20:05
Очень он любит 7 свои теребить...)Я бы и не стремился на месте Клоппа к рукопожатиям...)
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:03
— Алло́, Диего, ты не трогай, надень перчатки. Я тоже так делаю, бактерии и все такое.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:57
Диего словил истерику, а теперь оправдывается
shlomo
shlomo
вчера в 19:52
Ну да........вы оба хорошие тренеры, так что должны уважать друг друга....
протон
протон
вчера в 19:51
Конечно, в этом есть фальш. Но на то человечество и прогрессировало, чтобы быть выше эмоций и соблюдать некий социальный кодекс, не позволяющий провалиться в бездну примитивных инстинктов. Да, после поражений хочется убежать в подтрибунку, это самое простое. Но надо быть сильным, чтобы остаться на поле и поздравить победителя. Клоппу тоже наверняка хочется сбежать после неудачных матчей, но он переламывает себя и поступает правильно. После поражений от Атлетико в ЛЧ в том числе, хотя его команда была на голову сильнее
протон
протон
вчера в 19:50
А после двух побед в 1/8 еще как бегал пожимать. Лицемер
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