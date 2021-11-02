Симеоне снова не будет жать руку Клоппу после матча

Рулевой «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что не собирается жать руку Юргену Клоппу после матча с «Ливерпулем».
Мне не нравятся рукопожатия после матча, потому что у тренеров в этот момент разное эмоциональное состояние.
Знаю, что в Великобритании это считается традицией, но я не разделяю такой подход. Мне не нравится фальшь.
Проигрывать также надо уметь, проигрывать надо достойно, как это умеет большинство тренеров Мирового футбола. Проиграв, подойти и поздравь с победой тренера соперника...
Д.Симеоне хороший тренер, но эмоции, которые он "выплёскивает", когда матчи смотрят болельщики на стадионе, и миллионы болельщиков у экранов своих ТВ, разочаровывают многих болельщиков... Как и такие неоднозначные поступки, о которых идёт речь в этом комментарии...
Это какое-то "мальчишество", которому нет оправдания, а его объяснения по этому поводу, неубедительны... Одним пожимает руки, другим - мне не нравятся рукопожатия после матча...
Очень похоже на то, что Симеоне не нравятся рукопожатия после проигранного матча... И понимая, что обыграть "Ливерпуль" немного шансов, ещё до начала и окончания матча, ему уже не нравится...
Проигрывать также надо уметь, проигрывать надо достойно, как это умеет большинство тренеров Мирового футбола. Проиграв, подойти и поздравь с победой тренера соперника...
Д.Симеоне хороший тренер, но эмоции, которые он "выплёскивает", когда матчи смотрят болельщики на стадионе, и миллионы болельщиков у экранов своих ТВ, разочаровывают многих болельщиков... Как и такие неоднозначные поступки, о которых идёт речь в этом комментарии...
Это какое-то "мальчишество", которому нет оправдания, а его объяснения по этому поводу, неубедительны... Одним пожимает руки, другим - мне не нравятся рукопожатия после матча...
Очень похоже на то, что Симеоне не нравятся рукопожатия после проигранного матча... И понимая, что обыграть "Ливерпуль" немного шансов, ещё до начала и окончания матча, ему уже не нравится...