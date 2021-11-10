Тренер сборной Кипра: «У нас оптимистичные ожидания от поединка с Россией»

Наставник сборной Кипра поделился ожиданиями от поединка отборочного раунда к ЧМ -2022 против сборной России, который пройдёт 11 ноября.

Мы сыграем с лидером группы. Обещаем, что продемонстрируем хорошую игру, это наш национальный долг. Выложимся на все 100%. Хочу отметить настрой своих игроков У нас оптимистичные ожидания от поединка с Россией.

В первом тайме нашей предыдущей игры Россия была лучше, после 60-й минуты мы давили, но соперник всё равно одержал победу. Каждая игра — это отдельная история. Посмотрим, как всё закончится завтра, потому что под каждого оппонента мы выбираем определённую тактику.