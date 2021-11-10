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Тренер сборной Кипра: «У нас оптимистичные ожидания от поединка с Россией»

вчера, 17:56
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КипрКипр20:00 Не начался

Наставник сборной Кипра Никос Костеноглу поделился ожиданиями от поединка отборочного раунда к ЧМ-2022 против сборной России, который пройдёт 11 ноября.

Мы сыграем с лидером группы. Обещаем, что продемонстрируем хорошую игру, это наш национальный долг. Выложимся на все 100%. Хочу отметить настрой своих игроков У нас оптимистичные ожидания от поединка с Россией.

В первом тайме нашей предыдущей игры Россия была лучше, после 60-й минуты мы давили, но соперник всё равно одержал победу. Каждая игра — это отдельная история. Посмотрим, как всё закончится завтра, потому что под каждого оппонента мы выбираем определённую тактику.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 19:12
Карпин: Ваши ожидания это ваши проблемы)...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:28
Совсем страх потеряли
particular
particular
вчера в 18:27
Если Кипр опять станет давить, а наши возомнят из себя полубогов, то может чё и выдавит :)
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:20
Наставник сборной Кипра Никос Костеноглу : " У нас оптимизма -полные штаны,потому что мы будем играть в России в тепле".
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:02
О каком оптимизме идёт речь ??? )
3:0 - разве это оптимизм ???)))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:59
Посмотрим в игре на оптимистов...
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