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Каземиро: «Буду рассказывать внукам, что играл с Модричем и Кроосом»

вчера, 14:38

Полузащитник «Реала» Каземиро высоко отозвался о своих партнерах по клубу Луке Модриче и Тони Кроосе.

Для меня большая честь так долго играть в самом большом клубе в мире, и я думаю, что по-настоящему пойму масштаб того, чего я достиг, только когда все это однажды закончится.

Я буду ценить тот факт, что я играл вместе с Модричем и Кроосом в течение длительного времени, и я расскажу своим внукам, что играл с двумя исключительными игроками, двумя иконами футбола.

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 17:29
А не с каким-то там Роналду)
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:16
Внукам будет интересно)))
League1
League1 ответ Funny_Smailik (раскрыть)
вчера в 17:02, ред.
А потом пиарлегенда - "великий" осасунщик, поэтапно остался без Роналдиньо, Анри, Ибрагимовича, Хави, Иньесты, Неймара, и поплыла.... Про такое лучше никому не рассказывать... Пусть лучше не знают.
barcamilan
barcamilan
вчера в 16:37
да они песец какие великие, средненькие
shur
shur ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 16:32, ред.
...этот сок не из школьного буфета, а из кремлёвского пайка, и цена за него
соответствующая, это тебе не в Текстильщике семечки по рублю!!!
протон
протон
вчера в 16:32
Супер трио, стоимость трансферов которых
не переваливаливает за 70 мультов .

Кросс — 25 миллионов 💶
Модрич — 35 миллионов 💶
Казимиро — 6 миллионов 💶

Минимум вложений, максимум успеха.
Эту тройку полузащиты в Европе, особенно в Мадриде будут помнить долго
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:09
Сначала высосут все соки, а потом выставят вон.
Сантус
Сантус ответ Funny_Smailik (раскрыть)
вчера в 15:34
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
    вчера в 14:53
    Пфф! А Месси расскажет что играл с Роналдиньо, Анри, Ибрагимовичем, Хави, Иньестой, причем он сам уже ходячая легенда, его Барса громила Реал с Роналду во главе, брали требл. Вот история. 😀
    allemz
    allemz
    вчера в 14:48
    Азмуну тоже будет что рассказать внукам))
    beefs
    beefs
    вчера в 14:42
    конечно приятно играть с такими монстрами футбола...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 14:41, ред.
    Они то точно тебя тоже не забудут.
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