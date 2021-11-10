Каземиро: «Буду рассказывать внукам, что играл с Модричем и Кроосом»

Полузащитник «Реала» Каземиро высоко отозвался о своих партнерах по клубу Луке Модриче и Тони Кроосе.
Для меня большая честь так долго играть в самом большом клубе в мире, и я думаю, что по-настоящему пойму масштаб того, чего я достиг, только когда все это однажды закончится.
Я буду ценить тот факт, что я играл вместе с Модричем и Кроосом в течение длительного времени, и я расскажу своим внукам, что играл с двумя исключительными игроками, двумя иконами футбола.
соответствующая, это тебе не в Текстильщике семечки по рублю!!!
соответствующая, это тебе не в Текстильщике семечки по рублю!!!
не переваливаливает за 70 мультов .
Кросс — 25 миллионов 💶
Модрич — 35 миллионов 💶
Казимиро — 6 миллионов 💶
Минимум вложений, максимум успеха.
Эту тройку полузащиты в Европе, особенно в Мадриде будут помнить долго
не переваливаливает за 70 мультов .
Кросс — 25 миллионов 💶
Модрич — 35 миллионов 💶
Казимиро — 6 миллионов 💶
Минимум вложений, максимум успеха.
Эту тройку полузащиты в Европе, особенно в Мадриде будут помнить долго