Каземиро: «Буду рассказывать внукам, что играл с Модричем и Кроосом»

Полузащитник «Реала» Каземиро высоко отозвался о своих партнерах по клубу и .

Для меня большая честь так долго играть в самом большом клубе в мире, и я думаю, что по-настоящему пойму масштаб того, чего я достиг, только когда все это однажды закончится.

Я буду ценить тот факт, что я играл вместе с Модричем и Кроосом в течение длительного времени, и я расскажу своим внукам, что играл с двумя исключительными игроками, двумя иконами футбола.